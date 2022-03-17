«Звёздный» скульптор

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На днях, в посте о «космическом» художнике Андрее Соколове (), я вскользь упомянул его друга и коллегу — Ивана Миско. Теперь хочу рассказать о нём подробнее, тем более, есть повод — в феврале скульптору исполнилось 90 лет.
С 90-летием Ивана Миско поздравил Президент Беларуси А. Лукашенко:
« — Ваш уникальный талант, исключительное мастерство и самоотверженное служение делу жизни заслуживают уважения и искренней благодарности. Вы как один из основателей лучших традиций национальной школы монументального искусства внесли большой личный вклад в сохранение, развитие и популяризацию белорусской культуры».
« — Ваш уникальный талант, исключительное мастерство и самоотверженное служение делу жизни заслуживают уважения и искренней благодарности. Вы как один из основателей лучших традиций национальной школы монументального искусства внесли большой личный вклад в сохранение, развитие и популяризацию белорусской культуры».
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Советский и белорусский скульптор, Народный художник Беларуси Иван Якимович Миско родился 22 февраля 1932 года в д. Чемеры (Слонимский повет Новогрудского воеводства Польши, с 1939 года — Слонимский р-н Барановичской обл, а с 1954 года — Гродненской обл. БССР).
Он родился на хуторе, вокруг — лес, неподалёку от дома речка Волобринка. Отсюда Миско пошёл в школу, а потом и в армию. Здесь же пережил и 1939 год, и Великую Отечественную...
Отец Ивана — Яким Степанович — в войну был партизанским связным, а после освобождения Красной Армией территории Белоруссии ушёл на фронт, дошёл до Берлина. «Когда отец вернулся, я попросил надеть его рубашку, — рассказывает скульптор. — Воротник большой-большой, пришлось сделать 2 «гармошки» и зашить, но так, чтобы награды были видны. Так и ходил по деревне. Мне хотелось похвастаться, какой у меня отец!»
После войны Яким Миско работал лесником. Любовь к природе прививал и единственному сыну.
Ростки талантов нужно искать в детстве. И Иван Якимович вспоминал, что всякий раз, когда его родители уходили на работу, а он оставался за хозяина, начиналось самое настоящее творчество.
Он родился на хуторе, вокруг — лес, неподалёку от дома речка Волобринка. Отсюда Миско пошёл в школу, а потом и в армию. Здесь же пережил и 1939 год, и Великую Отечественную...
Отец Ивана — Яким Степанович — в войну был партизанским связным, а после освобождения Красной Армией территории Белоруссии ушёл на фронт, дошёл до Берлина. «Когда отец вернулся, я попросил надеть его рубашку, — рассказывает скульптор. — Воротник большой-большой, пришлось сделать 2 «гармошки» и зашить, но так, чтобы награды были видны. Так и ходил по деревне. Мне хотелось похвастаться, какой у меня отец!»
После войны Яким Миско работал лесником. Любовь к природе прививал и единственному сыну.
Ростки талантов нужно искать в детстве. И Иван Якимович вспоминал, что всякий раз, когда его родители уходили на работу, а он оставался за хозяина, начиналось самое настоящее творчество.
«— В доме стояла большая русская печь. Когда родители ехали в город или на работу, я забирался в неё, доставал угли и на хорошо побеленной печи рисовал пейзажи. А сам тем временем думал, что когда придёт мать или отец, то как отлупят! Но из-за печи никто ни разу не поругал. А однажды в дом зашёл сосед и, увидев моё рисование, спрашивает у матери: «А кто это тут у вас рисует?» — «Так это мой сынок», — отвечает мать. — «Ванька? Так он, может, будет художником?» — предположил сосед» (из интервью И. Миско Веронике Канюте, газета «Звязда», Минск, 22.02.2017).
Так и получилось. Когда пришла пора определять жизненный путь, Иван без раздумья решил стать художником. Неграмотные родители, которые всю жизнь занимались сельским хозяйством, воспитали художника, имя которого через много лет стало известно не только в Беларуси, но и далеко за её пределами. А путь к искусству был непростым — когда Иван в первый раз приехал поступать, то в первую же ночь, пока он спал в одном из комнат, у него из вещмешка украли все продукты и деньги... И начинающий художник вернулся в деревню. На следующий год приехал вновь. Но как только поступил, с 1-го же курса его забрали в армию. Служил в Забайкалье. Но и там старался не расставаться с живописью. Рисовал портреты для гарнизонного клуба, оформлял стенгазету. Заочно окончил училище при московском Всесоюзном доме художественного творчества им. Н.К.Крупской. А когда отслужил, продолжил учёбу в Минске — с 3-ей попытки поступил в Минское художественное училище (ныне — МГХК/Минский государственный художественный колледж им. А.К. Глебова).
Так и получилось. Когда пришла пора определять жизненный путь, Иван без раздумья решил стать художником. Неграмотные родители, которые всю жизнь занимались сельским хозяйством, воспитали художника, имя которого через много лет стало известно не только в Беларуси, но и далеко за её пределами. А путь к искусству был непростым — когда Иван в первый раз приехал поступать, то в первую же ночь, пока он спал в одном из комнат, у него из вещмешка украли все продукты и деньги... И начинающий художник вернулся в деревню. На следующий год приехал вновь. Но как только поступил, с 1-го же курса его забрали в армию. Служил в Забайкалье. Но и там старался не расставаться с живописью. Рисовал портреты для гарнизонного клуба, оформлял стенгазету. Заочно окончил училище при московском Всесоюзном доме художественного творчества им. Н.К.Крупской. А когда отслужил, продолжил учёбу в Минске — с 3-ей попытки поступил в Минское художественное училище (ныне — МГХК/Минский государственный художественный колледж им. А.К. Глебова).
Затем окончил и Белорусский театрально-художественный институт (ныне — Белорусская государственная академия искусств/БГАИ). Учился у белорусских и советских скульпторов, Народных художников БССР, профессоров Андрея Бембеля (1905-1986) и Алексея Глебова (1908-1968).
Так распорядилась судьба, что, поступив на отделение живописи, он окончил скульптурное отделение — однажды увидев, как работает скульптор, он был потрясён: творить в живом пространстве показалась Ивану более привлекательным, и сердце его навсегда прикипело к скульптуре. Началом творческой биографии в 1957 году стала дипломная композиция «Юность».
И с 1957 года Миско экспонирует свои произведения на выставках. Работает в области станковой и монументальной скульптуры. А начиная с 1960-х гг. всё более важное место в его творчестве занимает космическая тема — космонавтика и её герои. Он влюбился в неё целиком и полностью. Вот почему Ивана Якимовича часто называют не просто скульптором, а с пометкой «звёздный».
Этой темой молодой художник заболел в тот год, когда не стало Юрия Гагарина. Миско придя вечером домой, услышал по радио: «трагически оборвалась жизнь первого космонавта Юрия Гагарина». Утром, под звуки траурной музыки, Иван начал лепить его скульптурный портрет. Сделал он его буквально за сутки.
Так распорядилась судьба, что, поступив на отделение живописи, он окончил скульптурное отделение — однажды увидев, как работает скульптор, он был потрясён: творить в живом пространстве показалась Ивану более привлекательным, и сердце его навсегда прикипело к скульптуре. Началом творческой биографии в 1957 году стала дипломная композиция «Юность».
И с 1957 года Миско экспонирует свои произведения на выставках. Работает в области станковой и монументальной скульптуры. А начиная с 1960-х гг. всё более важное место в его творчестве занимает космическая тема — космонавтика и её герои. Он влюбился в неё целиком и полностью. Вот почему Ивана Якимовича часто называют не просто скульптором, а с пометкой «звёздный».
Этой темой молодой художник заболел в тот год, когда не стало Юрия Гагарина. Миско придя вечером домой, услышал по радио: «трагически оборвалась жизнь первого космонавта Юрия Гагарина». Утром, под звуки траурной музыки, Иван начал лепить его скульптурный портрет. Сделал он его буквально за сутки.
«— Потом в один из солнечных дней я взял бюст и вынес его во двор, чтобы гипс просох. А сам ушёл обедать. Возвращаясь в мастерскую, я увидел огромное количество людей, пожарных машин. Подошёл поближе и понял, что сгорел сарай художественного музея, который служил мне мастерской. Там были упаковочные материалы – обёртывать картины и отвозить на выставки. Только утром ушла машина, гружёная картинами. И если бы всё произошло на пару часов раньше, все они сгорели бы. Я был совершенно растерян. Подходил ко всем и спрашивал: не видели Гагарина? От меня все шарахались. Я ведь не догадался объяснить, что это скульптурный портрет. Тогда я взял багор и вместе с пожарными начал разгребать пепелище. Среди головешек я и нашёл его – весь чёрный, с обгоревшим носом и бородой, в трещинах — он был наполовину повреждён. Я взял скульптуру подмышку и отнёс в мастерскую. И ещё долго от бюста пахло горелым» (из интервью И. Миско Вадиму Беляеву, «Комсомольская правда-Минск», 22.02.2022).
А в 1968 году художник стал участником чехословацких событий. В тот вечер в парке им. Горького открывалась его небольшая выставка (скульптор тогда работал в Национальном художественном музее), закончилось всё поздно, а когда он приехал домой, в 3 часа ночи приехали военные… и через несколько дней Иван оказался в Чехословакии, где провёл 3 месяца.
Портрет Гагарина достаточно долго стоял обгоревший в его мастерской. И однажды Миско решил, что всё-таки надо его восстановить. И как только он сделал это, писатель, автор милицейских детективов, Николай Чергинец привёл к нему в мастерскую в гости маму первого космонавта — Анну Тимофеевну. Случайно как-то так совпало.
А в 1968 году художник стал участником чехословацких событий. В тот вечер в парке им. Горького открывалась его небольшая выставка (скульптор тогда работал в Национальном художественном музее), закончилось всё поздно, а когда он приехал домой, в 3 часа ночи приехали военные… и через несколько дней Иван оказался в Чехословакии, где провёл 3 месяца.
Портрет Гагарина достаточно долго стоял обгоревший в его мастерской. И однажды Миско решил, что всё-таки надо его восстановить. И как только он сделал это, писатель, автор милицейских детективов, Николай Чергинец привёл к нему в мастерскую в гости маму первого космонавта — Анну Тимофеевну. Случайно как-то так совпало.
Иван Миско с Анной Тимофеевной Гагариной возле скульптурного портрета космонавта, отреставрированного после пожара.
«— Я рассказал ей историю портрета, а она говорит: «Как всё же похожа судьба Юры и его портрета. Вот только скульптуру отреставрировать можно». После этих материнских слов у меня сердце сжалось. Анна Тимофеевна сказала, что очень хотела бы, чтобы такой портрет был на родине Юрия Алексеевича, в Гагарине. Он сейчас там и стоит. Только в бронзе. А этот — обгоревший — я себе на память оставил.
Я дружил с Анной Тимофеевной до самой её смерти. Позже она попросила сделать надгробие для сына, потом — для супруга, а позже получилось, что и для неё самой» (из интервью И. Миско Светлане Лицкевич, портал Sputnik, 12.04.2016).
Я дружил с Анной Тимофеевной до самой её смерти. Позже она попросила сделать надгробие для сына, потом — для супруга, а позже получилось, что и для неё самой» (из интервью И. Миско Светлане Лицкевич, портал Sputnik, 12.04.2016).
Есть в мастерской скульптора и небольшая скульптурная группа – 4 старушки на скамеечке. Сразу видно: у каждой из них свой характер.
«— Это матери космонавтов Климука, Гагарина и Ковалёнка, а также Анастасия Куприянова, 4 женщины, с которыми я был хорошо знаком. Это ведь конкретный случай, я ничего не сочинял. Матери космонавтов собирались в Жодино. Анна Тимофеевна приехала к Куприяновой, чтобы поклониться этой мужественной женщине, у которой погибли все дети, а сама она прожила 105 лет. Для меня эта работа очень дорога» (из интервью В. Беляеву).
«— Это матери космонавтов Климука, Гагарина и Ковалёнка, а также Анастасия Куприянова, 4 женщины, с которыми я был хорошо знаком. Это ведь конкретный случай, я ничего не сочинял. Матери космонавтов собирались в Жодино. Анна Тимофеевна приехала к Куприяновой, чтобы поклониться этой мужественной женщине, у которой погибли все дети, а сама она прожила 105 лет. Для меня эта работа очень дорога» (из интервью В. Беляеву).
Портрет первого космонавта стал и первым в огромной серии работ Ивана Якимовича, посвящённой космонавтам.
«— Я вёл когда-то переписку со многими лётчиками, знавшими Гагарина лично, они много чего интересного о нём написал…
Но я в своей жизни сотворил одну глупость, которую не могу себе простить. Не знал, что так произойдёт… Врачи обнаружили у меня раковую опухоль, и я поехал в Боровляны на операцию. Признаюсь, что не верил в хороший исход и загодя, придя в мастерскую, закрылся и уничтожил половину своего архива. Не хотел, чтобы он остался… Я не думал, что когда-либо сюда вернусь. Доктора честно сказали: «Протянешь 3 года после операции – будешь жить!». Прошло уже 13 лет… Ну почему я тогда это сделал? Почему никто не дал подзатыльник?» (из интервью И. Миско Елене Еловик, портал «Друзья/сябры».BY, 09.10.2017).
Миско как и всякий не лишённый любопытства человек и сам хотел бы полететь в космос. И однажды в Звёздном городке ему предложили потренироваться на центрифугах, в которых обычно тренируются космонавты. После нескольких часов тренировок Иван понял, что звёздная профессия не для него, и он будет заниматься тем делом, которое у него получается гораздо лучше.
«— Я вёл когда-то переписку со многими лётчиками, знавшими Гагарина лично, они много чего интересного о нём написал…
Но я в своей жизни сотворил одну глупость, которую не могу себе простить. Не знал, что так произойдёт… Врачи обнаружили у меня раковую опухоль, и я поехал в Боровляны на операцию. Признаюсь, что не верил в хороший исход и загодя, придя в мастерскую, закрылся и уничтожил половину своего архива. Не хотел, чтобы он остался… Я не думал, что когда-либо сюда вернусь. Доктора честно сказали: «Протянешь 3 года после операции – будешь жить!». Прошло уже 13 лет… Ну почему я тогда это сделал? Почему никто не дал подзатыльник?» (из интервью И. Миско Елене Еловик, портал «Друзья/сябры».BY, 09.10.2017).
Миско как и всякий не лишённый любопытства человек и сам хотел бы полететь в космос. И однажды в Звёздном городке ему предложили потренироваться на центрифугах, в которых обычно тренируются космонавты. После нескольких часов тренировок Иван понял, что звёздная профессия не для него, и он будет заниматься тем делом, которое у него получается гораздо лучше.
«— Меня на 3-х центрифугах покрутили. Когда я вышел (хотя «вышел» — громко сказано, скорее, выполз), у меня выступил пот на ладонях, на шее, в области 7-го шейного позвонка — верный признак слабого вестибулярного аппарата. Я ещё 3 дня ходил как очень пьяный — меня не просто шатало — я по стеночке шёл. Кстати, в Звёздном, в залах, где тренируются космонавты, все стены вытерты. Но не потому, что их «штормит» как меня. Просто когда они возвращаются на Землю после полётов, заново учатся ходить как раз по стенке — прижимаются к стене позвоночником, лопатками, локтями и начинают ходить мелкими шажочками» (из интервью С. Лицкевич).
Но космическое здоровье не только особая гордость, но и особая ответственность — космонавт обязан щепетильно за ним следить. Однажды Миско пришлось работать над портретом французского космонавта Жан-Лу Кретьена. День был тёплый, и они решили расположиться во дворе Звёздного городка. Но как только подул лёгкий ветерок, Жан-Лу попросил вернуться в помещение — через 2 недели у него планировался полёт, и любой насморк означал бы, что вместо него полетит дублёр. И скульптору пришлось перетаскивать станок обратно.
Но космическое здоровье не только особая гордость, но и особая ответственность — космонавт обязан щепетильно за ним следить. Однажды Миско пришлось работать над портретом французского космонавта Жан-Лу Кретьена. День был тёплый, и они решили расположиться во дворе Звёздного городка. Но как только подул лёгкий ветерок, Жан-Лу попросил вернуться в помещение — через 2 недели у него планировался полёт, и любой насморк означал бы, что вместо него полетит дублёр. И скульптору пришлось перетаскивать станок обратно.
Руки художника лепили всемирно известных космонавтов неоднократно, большинство из которых позировали для него лично. Скульптор близко дружит с белорусскими космонавтами, а Олег Новицкий даже неоднократно звонил ему с орбиты, «пролетая над его домом, на огонёк». Миско свой в Звёздном городке, который стал уже для него вторым домом.
Иван Якимович является автором целой галереи скульптурных портретов выдающихся представителей «космической» сферы — 2 комнаты его мастерской от пола до потолка заполнены скульптурными портретами космонавтов, профили которых хорошо помнят те, кто жил в СССР. Среди них — практически все космонавты бывшего Советского Союза, тут и В. Быковский, и Г. Береговой, а также белорусские космонавты В. Ковалёнок, П. Климук и О. Новицкий. А также Мирослав Гермашевский, и Зигмунд Йен — Миско позировали и участники интернациональных экипажей — представители Польши, Кубы, Румынии, Монголии, Франции, Германии, Болгарии, Сирии, Великобритании, Вьетнама, Австрии, Японии, Афганистана, Индии. Практически с каждым из них Миско знаком лично.
Иван Якимович является автором целой галереи скульптурных портретов выдающихся представителей «космической» сферы — 2 комнаты его мастерской от пола до потолка заполнены скульптурными портретами космонавтов, профили которых хорошо помнят те, кто жил в СССР. Среди них — практически все космонавты бывшего Советского Союза, тут и В. Быковский, и Г. Береговой, а также белорусские космонавты В. Ковалёнок, П. Климук и О. Новицкий. А также Мирослав Гермашевский, и Зигмунд Йен — Миско позировали и участники интернациональных экипажей — представители Польши, Кубы, Румынии, Монголии, Франции, Германии, Болгарии, Сирии, Великобритании, Вьетнама, Австрии, Японии, Афганистана, Индии. Практически с каждым из них Миско знаком лично.
Заготовки для мемориального знака, посвященного знаменитой белорусской космической тройке, – Новицкому, Климуку и Ковалёнку
Известно, что каждый космонавт, отправляющийся в полёт, оставляет автограф на двери гостиничного номера, в котором ночует перед стартом. Такую традицию завели и в мастерской Миско. Сейчас на его знаменитой двери больше сотни подписей и не только покорителей космоса, но и учёных, композиторов и поэтов.
А история её началась с зеркала, на котором оставили автографы побывавшие у Ивана Якимовича в гостях космонавты. Как-то приехал к нему Пётр Климук, подошёл к зеркалу: «У меня есть очень хороший фломастер, которым можно даже под водой писать. Давай я оставлю автограф на зеркале. А потом космонавты, которые будут к тебе приезжать, тоже пусть расписываются». Затем наведался Георгий Береговой. Он внёс своё предложение: «Зеркало — это хорошо. Но давайте сделаем так, как у нас на Байконуре. Космонавт, который отправляется в полёт, оставляет автограф на дверях».
Отсюда и пошла традиция. Так появились автографы и других известных людей – Марии Захаревич, Игоря Лученка, Людмилы Касаткиной, внука Сталина – Александра Бурдонского, Геннадия Овсянникова. Есть, кстати, и автограф Лукашенко, который побывал в мастерской Миско будучи ещё рядовым депутатом парламента.
Отсюда и пошла традиция. Так появились автографы и других известных людей – Марии Захаревич, Игоря Лученка, Людмилы Касаткиной, внука Сталина – Александра Бурдонского, Геннадия Овсянникова. Есть, кстати, и автограф Лукашенко, который побывал в мастерской Миско будучи ещё рядовым депутатом парламента.
В мастерской Ивана Якимовича есть даже портрет депутата, а в прошлом, руководителя Ласкового мая Андрея Разина («аванс дал, а за бюстом не приезжает»), но сквозной линией творчества остается всё же космическая тема.
В 2002 году за значительный вклад в развитие изобразительного искусства, достижения в области станковой и монументальной скульптуры мастер был награждён орденом Франциска Скорины. В 2014 году получил премию Союзного государства за создание скульптурных произведений. Также он является почётным гражданином города Слонима и Слонимского района.
В 2002 году за значительный вклад в развитие изобразительного искусства, достижения в области станковой и монументальной скульптуры мастер был награждён орденом Франциска Скорины. В 2014 году получил премию Союзного государства за создание скульптурных произведений. Также он является почётным гражданином города Слонима и Слонимского района.
Миско — Лауреат Государственной премии СССР за монумент в честь матери-патриотки в Жодино (Минская обл.), созданный в 1975 году в содружестве со скульпторами Николаем Рыженковым, Андреем Заспицким и архитектором Олегом Трофимчуком.
Идея монумента основана на реальной трагической истории: Анастасия Фоминична Куприянова провожает на войну пятерых сыновей. Никто из них с войны домой не вернулся... С Анастасией Фоминичной авторы были знакомы лично, постоянно ездили к ней и очень переживали, чтобы она дожила до открытия памятника.
«— Помню, поехали к ней, как получили Государственную премию. Купили подарки, повязали ей дорогой платок. Она много нам рассказывала о своих детях. Говорила, что часто ходит к памятнику, переживает, что её младший, Петя, стоит там без шапки... » (из интервью В. Канюте).
Тогда это произведение стало откровением, ведь в советское время о военном подвиге было принято говорить в скульптуре в основном через образы воинов-героев. А авторы показали женщину, мать, с её тихим подвигом терпения и прощения, не менее значимым, чем подвиг воинский.
Идея монумента основана на реальной трагической истории: Анастасия Фоминична Куприянова провожает на войну пятерых сыновей. Никто из них с войны домой не вернулся... С Анастасией Фоминичной авторы были знакомы лично, постоянно ездили к ней и очень переживали, чтобы она дожила до открытия памятника.
«— Помню, поехали к ней, как получили Государственную премию. Купили подарки, повязали ей дорогой платок. Она много нам рассказывала о своих детях. Говорила, что часто ходит к памятнику, переживает, что её младший, Петя, стоит там без шапки... » (из интервью В. Канюте).
Тогда это произведение стало откровением, ведь в советское время о военном подвиге было принято говорить в скульптуре в основном через образы воинов-героев. А авторы показали женщину, мать, с её тихим подвигом терпения и прощения, не менее значимым, чем подвиг воинский.
Иван Якимович автор памятников первым белорусским космонавтам, дважды Героям Советского Союза Петру Климуку в Бресте и Владимиру Ковалёнку в Крупках (Минская обл.). А также Максиму Горькому в Центральном детском парке им. М. Горького Минска (1981).
Основное место в его творчестве занимают портреты современников: академиков А. Прокопчука (1960) и Ф. Федорова (1968); деятелей искусств Ф. Мадорова (1967), Я. Цикоцкова (1970) и Р. Ширмы (1978); космонавтов Ю. Гагарина (1968 г.), П. Климука и М. Гермашевского (1978), В. Коваленко, В. Рюмина (оба — 1980); матери космонавта А.Т. Гагариной (1979).
Не один час провели в мастерской скульптора актриса Стефания Станюта, писатель Янка Мавр, актёр Николай Ерёменко-старший, 3-кратный олимпийский чемпион, борец Александр Медведь и многие другие его именитые земляки.
25 сентября 2010 года Миско побывал на ХХ Международном аксаковском празднике в Белебее, в Республике Башкортостан, где принял участие в открытии памятника писателю Сергею Аксакову. Ещё в 2008 году, на XVIII празднике, он пообещал сваять памятник, и спустя 2 года обещание выполнил. Памятник установили в с. Надеждино Белебевского р-на. Его отливали в Казани около 2-х месяцев. На отливку изваяния высотой свыше 2 м потребовалось более 2 т. бронзы. Писатель запечатлён на нём в кресле, рядом — его любимая собака.
22 августа 2019 года исторический центр Слонима украсила бронзовая статуя великого земляка — государственного и военного деятеля, дипломата, канцлера Великого княжества Литовского (Слоним, основанный в XIII веке, лучшую часть своей истории провёл в составе ВКЛ) Льва Сапеги (1557- 1633). Авторы монумента — скульпторы И. Миско, В. Пиппин и С. Логвин.
6 августа 2021 года на Аллее славы Восточного кладбища столицы Беларуси состоялось торжественное открытие созданного Иваном Якимовичем памятника народному артисту Беларуси композитору И. Лученку (1938-2018), с которым он был в дружеских и тёплых отношениях.
Мастерская скульптора (ныне мастерская-музей) находится в историческом центре Минска, на Немиге за Архикафедральным костелом, в доме, построенной ещё в XIX веке. Иван Якимович всё своё время проводит в мастерской, и даже выходные. Как признаётся мастер, выходные — это праздник, а их он привык проводить с глиной в руках.
С этим благородным материалом, как сам он называет глину, Миско, не расстаётся уже на протяжении 6 десятилетий. Художник говорит, что нет более послушного материала, и сравнивает его с золотом, которое даёт ему силы.
С этим благородным материалом, как сам он называет глину, Миско, не расстаётся уже на протяжении 6 десятилетий. Художник говорит, что нет более послушного материала, и сравнивает его с золотом, которое даёт ему силы.
Миско продолжает творить и мечтает поставить памятник польскому военному инженеру Казимиру Семено́вичу (1600- 1651), крупнейшему изобретателю Великого княжества Литовского.
«Боюсь, что не успею сделать всё, что задумал. А идей у меня ещё очень много», — говорит народный художник.
«Боюсь, что не успею сделать всё, что задумал. А идей у меня ещё очень много», — говорит народный художник.
Награды и звания И. Миско:
1976 — Почётная грамота Верховного Совета БССР;
1977 — Государственная премия СССР за монумент в честь матери-патриотки Куприяновой в Жодино;
1989 — Заслуженный деятель искусств БССР;
2002 — Медаль Франциска Скорины — государственная награда Белоруссии, учреждённая Указом Президиума ВС БССР от 20.04. 1989 г. Постановлением ВС Республики Беларусь от 13.04.1995 г. в положение о медали были внесены изменения: она стала располагаться не после наград СССР, а после медали «За трудовые заслуги». Вновь утверждена Законом РБ от 2.07.1997 г. и регулируется Законом РБ от 18.05.2004 г. «О государственных наградах Республики Беларусь»;
2008 — Народный художник Беларуси;
2014 — Премия Союзного государства — присуждается за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками СГ, авторами которых являются граждане государств-участников;
2017 — Медаль «За заслуги» Федерация космонавтики России — высшая награда ФКР, вручается с 1991 г. как россиянам, так и подданным друг стран, работающим на предприятиях космической промышленности минимум 10 лет, а также за достижения в труде и научной деятельности.
1976 — Почётная грамота Верховного Совета БССР;
1977 — Государственная премия СССР за монумент в честь матери-патриотки Куприяновой в Жодино;
1989 — Заслуженный деятель искусств БССР;
2002 — Медаль Франциска Скорины — государственная награда Белоруссии, учреждённая Указом Президиума ВС БССР от 20.04. 1989 г. Постановлением ВС Республики Беларусь от 13.04.1995 г. в положение о медали были внесены изменения: она стала располагаться не после наград СССР, а после медали «За трудовые заслуги». Вновь утверждена Законом РБ от 2.07.1997 г. и регулируется Законом РБ от 18.05.2004 г. «О государственных наградах Республики Беларусь»;
2008 — Народный художник Беларуси;
2014 — Премия Союзного государства — присуждается за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками СГ, авторами которых являются граждане государств-участников;
2017 — Медаль «За заслуги» Федерация космонавтики России — высшая награда ФКР, вручается с 1991 г. как россиянам, так и подданным друг стран, работающим на предприятиях космической промышленности минимум 10 лет, а также за достижения в труде и научной деятельности.
А на МКС Иван Якимович всё же "попал"...
Источники:
https://nashi-lyudi.by/person/misko-ivan-yakimovich/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/267485475
https://vgr.by/2013/04/03/news-grodno-zemliak-skulptor/
https://mlyn.by/22022022/zvyozdnyj-skulptor-ivan-misko-otmechaet-90-letie-rasskazyvaem-o-tvorchestve-mastera/
http://www.pressmk.ru/news/detail.php?ID=202
https://zviazda.by/ru/news/20170222/1487756388-narodnyy-hudozhnik-belarusi-ivan-misko-o-samom-zavetnom
https://www.belarus.kp.ru/daily/27368/4549392/
https://sputnik.by/20160412/1021630282.html
http://www.pressmk.ru/news/detail.php?ID=202
https://www.bashinform.ru/news/culture/2010-09-24/v-bashkiriyu-na-aksakovskiy-prazdnik-pribyl-skulptor-ivan-misko-2108670
http://xn----btbhm8bdfn1ff7ac.xn--p1ai/2017/10/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E/
https://nashi-lyudi.by/person/misko-ivan-yakimovich/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/267485475
https://vgr.by/2013/04/03/news-grodno-zemliak-skulptor/
https://mlyn.by/22022022/zvyozdnyj-skulptor-ivan-misko-otmechaet-90-letie-rasskazyvaem-o-tvorchestve-mastera/
http://www.pressmk.ru/news/detail.php?ID=202
https://zviazda.by/ru/news/20170222/1487756388-narodnyy-hudozhnik-belarusi-ivan-misko-o-samom-zavetnom
https://www.belarus.kp.ru/daily/27368/4549392/
https://sputnik.by/20160412/1021630282.html
http://www.pressmk.ru/news/detail.php?ID=202
https://www.bashinform.ru/news/culture/2010-09-24/v-bashkiriyu-na-aksakovskiy-prazdnik-pribyl-skulptor-ivan-misko-2108670
http://xn----btbhm8bdfn1ff7ac.xn--p1ai/2017/10/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E/
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