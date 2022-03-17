«Звёздный» скульптор

«— В доме стояла большая русская печь. Когда родители ехали в город или на работу, я забирался в неё, доставал угли и на хорошо побеленной печи рисовал пейзажи. А сам тем временем думал, что когда придёт мать или отец, то как отлупят! Но из-за печи никто ни разу не поругал. А однажды в дом зашёл сосед и, увидев моё рисование, спрашивает у матери: «А кто это тут у вас рисует?» — «Так это мой сынок», — отвечает мать. — «Ванька? Так он, может, будет художником?» — предположил сосед» (из интервью И. Миско Веронике Канюте, газета «Звязда», Минск, 22.02.2017).



Так и получилось. Когда пришла пора определять жизненный путь, Иван без раздумья решил стать художником. Неграмотные родители, которые всю жизнь занимались сельским хозяйством, воспитали художника, имя которого через много лет стало известно не только в Беларуси, но и далеко за её пределами. А путь к искусству был непростым — когда Иван в первый раз приехал поступать, то в первую же ночь, пока он спал в одном из комнат, у него из вещмешка украли все продукты и деньги... И начинающий художник вернулся в деревню. На следующий год приехал вновь. Но как только поступил, с 1-го же курса его забрали в армию. Служил в Забайкалье. Но и там старался не расставаться с живописью. Рисовал портреты для гарнизонного клуба, оформлял стенгазету. Заочно окончил училище при московском Всесоюзном доме художественного творчества им. Н.К.Крупской. А когда отслужил, продолжил учёбу в Минске — с 3-ей попытки поступил в Минское художественное училище (ныне — МГХК/Минский государственный художественный колледж им. А.К. Глебова).