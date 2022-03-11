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35 странных, безумных и невероятно крутых зданий со всего мира

35 странных, безумных и невероятно крутых зданий со всего мира (36 фото)

Автор:
11 марта 2022 17:18
Сообщество : Путешествия
Метки: архитектура   вокруг света   здания   искусство   
366
36

До тех пор, пока в мире остаются упертые заказчики, напрочь лишенные здравого смысла, и архитекторы, готовые на всё, чтобы их впечатлить, недостатка в абсурдных и эффектных зданиях у нас не будет. Твиттер-аккаунт «Причудливые здания» коллекционирует примеры таких необычных построек, которые переворачивают все наши представления о функциональности, здравом смысле и эстетике с ног на голову.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   вокруг света   здания   искусство   
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1  комментарий
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575
Шурман 59 минут назад
5 числа утром едем по Голашке , говорю вот мужики это моя мечта ,те какая а там жилые дома сразу выходят к морю , тупо вышел в сад поставил удочки и иди по своим делам . Они мне говорят так тебя потом в море хрен вытянешь или мы все у тебя дома будем сидеть .
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