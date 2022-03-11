35 странных, безумных и невероятно крутых зданий со всего мира

До тех пор, пока в мире остаются упертые заказчики, напрочь лишенные здравого смысла, и архитекторы, готовые на всё, чтобы их впечатлить, недостатка в абсурдных и эффектных зданиях у нас не будет. Твиттер-аккаунт «Причудливые здания» коллекционирует примеры таких необычных построек, которые переворачивают все наши представления о функциональности, здравом смысле и эстетике с ног на голову.