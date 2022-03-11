35 странных, безумных и невероятно крутых зданий со всего мира

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До тех пор, пока в мире остаются упертые заказчики, напрочь лишенные здравого смысла, и архитекторы, готовые на всё, чтобы их впечатлить, недостатка в абсурдных и эффектных зданиях у нас не будет. Твиттер-аккаунт «Причудливые здания» коллекционирует примеры таких необычных построек, которые переворачивают все наши представления о функциональности, здравом смысле и эстетике с ног на голову.
1. Здание в Германии. Это просто граффити с эффектом оптической иллюзии, стены на самом деле прямые
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3. Избушка 18 века, одно из старейших зданий муниципалитета Хаттфьельдаль в Норландии, Норвегия
11. Наньянский технологический университет в Сингапуре — один из ведущих университетов науки, технологий и исследований в мире
32. "Паразитическая архитектура" художника Марка Рейгельмана и архитектора Дженни Чепмен, Сан-Франциско
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: архитектура вокруг света здания искусство
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