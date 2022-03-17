А ведь главное советское блюдо ни заместить, ни восстановить так и не удалось. Ну не получается оно сегодня в том виде, хоть плачь!

«А я цыпленка ем табака, Я коньячку принял полкило», - помимо своих поэтических талантов Галич хорош и очень яркими картинками того быта.

До сих пор в глазах — снега наст!

До сих пор в ушах — шмона гам!..

Эй, подайте мне ананас

И коньячку еще двести грамм!