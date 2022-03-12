Пожиратели грехов: почему к ним обращались за помощью, но при этом повсеместно ненавидели?

Разные религиозные течения поддерживают догму, в соответствии с которой накопленные в течение жизни грехи плавно перетекают в загробный мир и остаются с душой и там. Один из способов избавления, к примеру, практикующийся в христианстве, это таинство исповеди. Но народ изобретал и альтернативные методы избавления от ненужного груза и очищения совести.
Так, в XVII-XIV вв. в Шотландии, Ирландии, Уэльсе и появилась своего рода профессия – пожиратели грехов. Надо сказать, весьма востребованная, хоть и специфическая.
Ритуал очищения отличался на разных территориях, но суть сводилась к одному и тому же: грехи умиравшего переносились на пищу или питьё и скармливались «специалисту».
Обычно объектом переноса выступали хлеб и вино, реже – пиво. Их складывали прямо на тело покойника и произносили специальную молитву. Затем специалист по очищению употреблял всё это дело, а душа усопшего считалась очищенной.
Прототипом пожирателя считается Иисус, который пожертвовал собой ради спасения людей, выбрав умереть за их грехи.
Выбрать стезю пожирателя мог далеко не каждый человек. Обычно это были бедняки, проживавшие где-то вдали от социума, на задворках. К нему обращались только тогда, когда умирал человек, не успевший исповедаться. То есть в случае неожиданной смерти, несчастного случая, убийства. Плата за услуги была исключительно символической – 4 пенса. На эти деньги можно было позволить себе только пару скромных трапез. Практически в каждой деревне имелся собственный пожиратель грехов.
Суть обряда сводилась к поеданию пищи, находившейся в комнате с покойником. А изначально он носил еще более грубую форму: еду надо было употребить прямо с тела усопшего.
Завершившего обряд пожирателя изгоняли из дома с руганью и проклятиями. А порой дело доходило и до рукоприкладства. И хотя должность была для той эпохи важной, она при этом была очень специфической и грязной. А жители поселения ненавидели пожирателей, считая их приспешниками тёмных сил и колдунами.
Считалось даже, что многочисленные впитанные грехи настолько искажали души, что пожиратели уже не могли считаться людьми в полном смысле этого слова. В связи с этим общение жителей с пожирателями сводилось к минимуму. Не одобряла эту практику и официальная церковь.
Принято считать, что последним представителем этой профессии в Европе был некто Ричард Манслоу (Шропшир, Англия), ушедший из жизни в 1906 году. Сделать такой странный выбор его вынудили жизненные обстоятельства: четверо его детей трагически скончались, не успев исповедаться.
Когда практика пожирателей грехов окончательно изжила себя в Европе, отдельные её последователи перевели её в Новый свет. Где она просуществовала до середины прошлого века. А на некоторых территориях, по слухам, практикуется и по сей день.
Источник:
АНТИФИШКИ
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