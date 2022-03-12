Пожиратели грехов: почему к ним обращались за помощью, но при этом повсеместно ненавидели?

Так, в XVII-XIV вв. в Шотландии, Ирландии, Уэльсе и появилась своего рода профессия – пожиратели грехов. Надо сказать, весьма востребованная, хоть и специфическая.

Ритуал очищения отличался на разных территориях, но суть сводилась к одному и тому же: грехи умиравшего переносились на пищу или питьё и скармливались «специалисту».