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Тот самый момент, когда правообладатель не докопается: упоротое импортозамещение

Тот самый момент, когда правообладатель не докопается: упоротое импортозамещение (18 фото)

Автор:
12 марта 2022 12:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   импортозамещение   контрафакт   подборка   подделки   прикол   
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В России настали такие времена, когда владельцы крупных брендов уже даже никак повлиять не могут на производителей всевозможных ColaKoka и прочих подражателей. Ситуация с каждым днём становится всё более комичной в плане брендов.
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Источник:

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Метки: Юмор   импортозамещение   контрафакт   подборка   подделки   прикол   
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8  комментариев
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Антошка Полчаса назад
Магазин мебели, г.Сходня, Московской области. Лет уж 10 как работает
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23k
Андрей Иванов Полчаса назад
Есть более актуальные места, где эту букву можно использовать
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1.9M
Иван Кемеров 38 минут назад
Между тем профессионалы ресторанного дела не столь оптимистичны в прогнозах. Съесть-то они, как говорится, съедят. Но что дальше? Попробуем разобраться.

Для начала развеем иллюзию о том, что Макдональдс – это про пожарить котлеты. Как и любое современное производство, – это больше про бизнес. И бизнес непростой. Все мы помним по фильмам как «матрос Железняк» руководит банком в 1918 году. Сегодня будет примерно то же. Дело в том, что подобная сеть невозможна без четко отлаженной производственной и закупочной цепочки. Без жестких стандартов.

Одним из настоятельных требований франшизы «Макдональдса» было то, что любой руководитель предприятия должен «пройти» все ступеньки в компании. Поставь его сегодня на кассу, он справится, на бухгалтерию – сделает, на доставку – и это получится. Это не значит, что он должен начинать с грузчика, но обучиться всему обязан.

Любое российское производство крепко завязано на иностранные технологии и поставки. Вы скажете, а как же импортозамещение? Ведь, согласно отчетам, у Макдональдса закупки на 99% российские? Все так. Только здесь-то и кроется маленькое лукавство. Его российские закупки на деле производятся у предприятий, которые замещают импортную продукцию.

Простой пример. Еще в 2018 году доля импортного замороженного картофеля-фри на нашем рынке составляла 94%. И лишь в апреле того года «Белая Дача» и голландская Lamb Weston открыли первый завод по производству картофеля фри в России – в Липецке. Вот просто задумайтесь. В стране, для которой картошка – второй хлеб, за 30 лет присутствия на рынке Макдональдса и массы других потребителей картофеля фри его так и не научились нормально делать. Просто нарезать одинаковые кусочки картофеля и заморозить их. 30 лет эти поставки шли из Польши и Нидерландов. Думаете, голландцы сегодня на этом предприятии останутся со своими технологиями и запчастями? Ну-ну. И так во всем.

Проблема еще и в том, что даже с учетом жесточайшего контроля и отшлифованной до блеска технологии бизнеса Макдональдс в России работал уже из последних сил. Держать цены с 2014 года могли только настоящие профессионалы. А сегодня многие из них понимают, что нищающее на глазах российское население просто скоро будет не состоянии купить себе нормальную котлету.

Ну и, наконец, о самих «национализаторах». Скажите мне, а кто заменит квалифицированных менеджеров? А я скажу: на руководство будет поставлен очередной полковник-отставник ФСБ. Ну, и кто из руководителей бывшей компании пойдет к нему работать? Правильно! Тот, кто имеет с ним одну мотивацию - сесть на потоки и присосаться к еле живому бизнесу. И сколько месяцев вся эта конструкция просуществует?

На сегодня ни одна национальная сеть питания не испытывает иллюзий относительно этой национализации. Казалось бы, берите помещения, персонал, подхватывайте бизнес! Не все так просто. Неслучайно владелец «Теремка» Гончаров не высказал никакого желания поступать так. А уж на что проверенный кадр, но робеет. Объясню почему. Любая национализация - обоюдоострый инструмент. И тот, кто получит реквизированные в России активы иностранцев должен будет попрощаться со своей зарубежной собственностью. Сомневаюсь, что гранды российского общепита готовы повторить судьбу Соловьева. А вот безымянные Ашоты и Тимуры из ближайшей шаурмячной не боятся. Они смело возьмутся за то, что осталось от Макдональдса, Нестле, Фольксвагена. Какая им разница!

Ну что за примерами далеко ходить. Вот рассказ человека о крымском Макдональдсе в 2018 году, который работает именно по тем самым принципом на который сегодня надеются в России .

Какой же крымский Макдак на вкус? Неужели и правда, просто другая вывеска?

Но нет, достаточно просто взглянуть на чизбургер и картошку, чтобы понять, что до Мир Бургеру до McDonalds, как бигмаку до спорттоваров. Картошка вялая, как будто ее не жарили, а варили, а ее вкус прямо отдает замороженным пакетом, в котором она лежала в морозильной камере. В этот момент ты очень хорошо понимаешь разницу между картошкой, которую Макдак централизовано выращивает и подготавливает для всех своих точек и картошкой, купленной в Метро на окружной.

Ну и чизбургер. Без слез на него взглянуть просто невозможно. Где сочный зеленый салат? Где тот аппетитный вид, который просто заставляет впиться зубами в бургер? А на картинке на экране все так красиво выглядит! Это я уже не говорю о том, что персонал заворачивает бургер в бумагу вверх ногами, даже не задумываясь об этом.

В общем, теория о том, что McDonalds обошел санкции и спокойно работает в Крыму абсолютно не состоятельна. Да, те же помещения. Да то же оборудование. Да, полный копипаст меню. Но вкус и внешний вид блюд не выдерживает никакой критики. В точка McDonalds такое просто невозможно.

И да, дорого. Очень дорого, ребята из "Мир Бургера", особенно учитывая качество.
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44k
Элек Мек 39 минут назад
А на хрена, когда есть старые добрые бренды Скороход,Большевичка,Красный Октябрь,Маяк и Восход.
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