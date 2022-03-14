Великое переселение в Telegram и реакция на это соцсетей

Пришедшие в чужой монастырь со своим лайфстайлом знаменитости пока чувствуют себя не в своей тарелке. На фото Анна Хилькевич.





В "телегу" новички, бывшие миллионниками в "инсте", тянут всё самое плохое. Например, Ольга Бузова, имевшая рекордную аудиторию в Instagram, очень хочет также хорошо устроиться и уже разыгрывает гигантский телевизор. Для участия, понятное дело, надо подписаться на неё. Другие инстаграмеры принесли в мессенджер свои идиотские розыгрыши айфонов.



