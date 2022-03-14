Великое переселение в Telegram и реакция на это соцсетей

У вас тоже половина телефонной книжки "теперь в Telegram" ?
Пользователи Telegram в последние дни могли наблюдать массовый наплыв своих контактов в мессенджер. Контакты с самого дна вашей записной книжки вдруг "joined Telegram" или "теперь в Telegram!". Те, с кем вы в последний раз созванивались в 2012 году и с тех пор пометили примерно так "Бывшая. Никогда не брать трубку. Никогда!!!!" вдруг донимают вас оповещениями в "телеге". Где же вы, спрашивается были, когда РКН блокировал "телегу", а Дуров призывал своих сторонников делать бумажные самолётики и в указанный час запускать их из окна. Тогда Telegram называли притоном распространителей незаконного контента и не только контента. А теперь все туда пришли. Фишки, кстати, были в Telegram ещё до того, как это стало мейнстримом (доказательство по ссылке).
Telegram теперь помогает не только в общении, но и в чистке контактов. Иногда "теперь в Telegram!" такие имена, которые до сих пор не удалил только потому, что не знал об их существовании.
Раньше всё было чётко разграничено. "Тёть Люда" и "Баба Маша" - WhatsApp или Viber. Друзья и каналы с мемами - Telegram. А теперь все смешалось. Теперь вместе с "тётями" и "бабами" в Telegram придут вырвиглазные гифки с котами, поздравляющие с православными праздниками. Готовьтесь, Пасха близко!
Ну ладно ещё "Ирина Васильевна завхоз", она хотя бы не трубит об этом на каждом углу. Другое дело знаменитости, которых лишили Instagram. Они тоже массово заводят каналы и просят всех подписаться, публикуя QR-коды.
О том, как считать этот код, они явно не подумали. То есть считать можно, если пользователь сидит в Instagram в браузере на компьютере и наводит на него телефон. Или если у пользователя два телефона. Короче говоря, неудобно это.
Пришедшие в чужой монастырь со своим лайфстайлом знаменитости пока чувствуют себя не в своей тарелке. На фото Анна Хилькевич.
В "телегу" новички, бывшие миллионниками в "инсте", тянут всё самое плохое. Например, Ольга Бузова, имевшая рекордную аудиторию в Instagram, очень хочет также хорошо устроиться и уже разыгрывает гигантский телевизор. Для участия, понятное дело, надо подписаться на неё. Другие инстаграмеры принесли в мессенджер свои идиотские розыгрыши айфонов.
Не только "голожопые философы" меняют площадку, но и чиновники. Кто бы мог подумать несколько лет назад, когда Telegram был в опале, что Захарова по "ящику" будет рекламировать "телегу".
Парадоксально, что предыдущий всплеск новых пользователей Telegram произошёл как раз во времена противостояния Дурова и РКН.
Пока знаменитости оплакивают Instagram (знаменитости, которые не знают про VPN), Павел Дуров радуется новым подписчикам и шутит в Instagram: "Стоит ли мне постить сюда фото чаще?"
У всех телеграмщиков и телеграмщиц возникает справедливый вопрос: "Facebook заблокирован, Twitter заблокирован, Instagram заблокирован. На очереди Telegram?" На этот вопрос ответил изданию "Подъём" зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев:
Если Telegram начнет вести политику цензуры против России, разрешит публиковать призывы к убийству (как это сделали в Meta) — конечно, будут у него проблемы. Но зачем ему это нужно? Дуров сейчас получает огромный приток трафика, люди из Facebook и Instagram уходят в Telegram. И зачем ему совершать такую же глупость, чтоб его начали блокировать?
Так вот, подводя итог всему вышесказанному, предлагаем вам подписаться на наши телеграм каналы. Присоединяйтесь!
По этой ссылке всё весёлое - телеграм-канал Fishki.net.
А по этой ссылке всё невесёлое - телеграм канал Антифишки.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Гопстопнадзор разбушевался, или Вести цифрового сопротивления
- Ну, Дуров, погоди! Вся история блокировки Telegram за полторы минуты
- Телеграм в России не заблокируют
- Инстаграм - всё: мемы и шутки по ушедшим соцсетям
- Новое фото Дурова вновь стало объектом фотожаб
Понравилось28