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41 год назад умер Леонид Ильич Брежнев

41 год назад умер Леонид Ильич Брежнев

Автор:
10 ноября 2023 15:14
Метки: брежнев   генсек   убилей   
253
9

Время летит незаметно. Сегодня уже 41 год как умер "Дорогой Леонид Ильич". Хотя кажется, что это уже было в абсолютно параллельной реальности - столько событий произошло за это время. Я прекрасно помню похороны Генсека. И канонаду в момент опускания гроба тоже помню - все посчитали, что гроб просто уронили. Да и вообще "гонки на лафетах" и скорбное лицо И. Кириллова почему-то запомнилось. Вот не знаю почему.


Как я отношусь с Брежневу? Положительно, и даже с теплотой. Правление раннего Брежнева - это вообще чуть-ли не самое лучшее время для жизни простых людей в СССР за все время. И успехи н внешней арене, и разрядка, и устранение перекосов хитрого дурака, рулившего страной ранее, и грамотные профессионалы в команде. Поздний Брежнев - уставший и больной человек, который хотел покоя и которому это сделать не дали. Но при этом хватку держал почти до конца...


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Но в целом, повторюсь, отношение к нему положительное. Красивый и статный в молодости мужик, не чуждый нормальных человеческих страстей - любил женщин, хорошее вино, охоту, до самой смерти обожал автомобили. Воевал, причем честно, и я даже скажу, что его обошли и по званиям и по наградам. Участвовал в Параде Победы. Был пытливым, интересовался многим вещами в жизни, смог сколотить неплохую команду. А главное - не было в нем кровавости, не было наслаждения властью и желания зачистить все вокруг. Он не упырь, и никогда им не был.



Как ни крути - достойный человек был...

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Метки: брежнев   генсек   убилей   
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16  комментариев
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7k
М С Час назад
Помню. Школьником был. Учительница классная сообщила. Шок был.
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295
costarox 13 минут назад
До сих пор единственное воспоминание с детсадовских времен. Тихий час, нас, 5-летних, пытаются уложить спать , а на всю катушку включено радио, по которому играет что то мрачно симфоническое.
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77k
Viktor Полчаса назад
А я в милиции тогда служил, ну как всегда торжественное собрание, потом банкет. А тут бабах и отменили - мы тогда все оху..., были очень удивлены!
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291
Павел Верещагин 37 минут назад
Вот время летит..помню телевизор на проходной завода поставили,собрание с речами..Хорошее время было ,в общем-то..стабильность,добрее как то люди к друг другу относились,добрая тебе память,Леня,не самый худший правитель был
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9k
Владимир 43 минуты назад
Стабильность при Брежневе, долбанные перестройщики позже назвали "застоем". Не смогли простить спокойной жизни в стране.
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153
Zmey8838 49 минут назад
Был курсантом. Сообщили на утреннем построении.
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49
Navygator Zmey8838 Полчаса назад
10й класс. У школьного друга дома трансляцию прощания смотрели. Под портвейн.
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25k
Сибиряк 50 минут назад
Идеальный был руководитель!
Своих не гнобил, чужих в узде держал.
Сам выпивал, другим не запрещал.
Знал какой ценой всё достается, всё дела для того что бы народ жил лучше.
Вечная память наш дорогой Леонид Ильич!
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685
Александр 55 минут назад
Я помню ,что ВСЯ страна п.р.и.х.у.е.л.а.,что же будет дальше...
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10k
Борис Карабанов 56 минут назад
Как раз, был в отпуске, делать было нечего, погода никакая. Хотел съездить, любопытства ради, но продажу билетов в Москву приостановили.
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10k
MakDag Час назад
Мы с пацанами обсуждали, будет ли теперь война с американцами, как нынешние диванные эксперты, со знанием политической обстановки из "Международного обозрения".
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Lexx Час назад
Помню, что по телеку смотреть было нечего, по всем каналам крутили симфоническую музыку.
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