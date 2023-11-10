41 год назад умер Леонид Ильич Брежнев

Время летит незаметно. Сегодня уже 41 год как умер "Дорогой Леонид Ильич". Хотя кажется, что это уже было в абсолютно параллельной реальности - столько событий произошло за это время. Я прекрасно помню похороны Генсека. И канонаду в момент опускания гроба тоже помню - все посчитали, что гроб просто уронили. Да и вообще "гонки на лафетах" и скорбное лицо И. Кириллова почему-то запомнилось. Вот не знаю почему.
Как я отношусь с Брежневу? Положительно, и даже с теплотой. Правление раннего Брежнева - это вообще чуть-ли не самое лучшее время для жизни простых людей в СССР за все время. И успехи н внешней арене, и разрядка, и устранение перекосов хитрого дурака, рулившего страной ранее, и грамотные профессионалы в команде. Поздний Брежнев - уставший и больной человек, который хотел покоя и которому это сделать не дали. Но при этом хватку держал почти до конца...
Но в целом, повторюсь, отношение к нему положительное. Красивый и статный в молодости мужик, не чуждый нормальных человеческих страстей - любил женщин, хорошее вино, охоту, до самой смерти обожал автомобили. Воевал, причем честно, и я даже скажу, что его обошли и по званиям и по наградам. Участвовал в Параде Победы. Был пытливым, интересовался многим вещами в жизни, смог сколотить неплохую команду. А главное - не было в нем кровавости, не было наслаждения властью и желания зачистить все вокруг. Он не упырь, и никогда им не был.
Как ни крути - достойный человек был...
Источник:
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Своих не гнобил, чужих в узде держал.
Сам выпивал, другим не запрещал.
Знал какой ценой всё достается, всё дела для того что бы народ жил лучше.
Вечная память наш дорогой Леонид Ильич!
Хоть я и понимаю, что не мог один шакал всё разрушить. Но, как-то, ровненько всё легло.