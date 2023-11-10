41 год назад умер Леонид Ильич Брежнев



Но в целом, повторюсь, отношение к нему положительное. Красивый и статный в молодости мужик, не чуждый нормальных человеческих страстей - любил женщин, хорошее вино, охоту, до самой смерти обожал автомобили. Воевал, причем честно, и я даже скажу, что его обошли и по званиям и по наградам. Участвовал в Параде Победы. Был пытливым, интересовался многим вещами в жизни, смог сколотить неплохую команду. А главное - не было в нем кровавости, не было наслаждения властью и желания зачистить все вокруг. Он не упырь, и никогда им не был.