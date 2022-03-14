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"Это часть моей жизни!": сын Никаса Сафронова приковал себя наручниками к McDonald’s

"Это часть моей жизни!": сын Никаса Сафронова приковал себя наручниками к McDonald’s (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 марта 2022 08:36
Сообщество : Жить в России
Метки: McDonald's   сафронов   шоу бизнес   
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Крупногабаритный потомок художника таким образом заявил о протесте из-за ухода сети фаст-фуда из России. Полиция Луку Сафронова не поняла и увела под белы рученьки для оформления протокола об административном нарушении.

Сын Никаса Сафронова в прошлом был известен как неплохой пианист. Но чем объемнее он становился, тем более странной выглядела его популярность. Однажды он застрял в туалете лайнера и устроил настоящую истерику, потом сломал бассейн в турецком отеле. Теперь вот настолько огорчился приостановкой деятельности американской сети "Макдональдс" в России, что решился публично заявить об этом. Затравкин в знак протеста приковал себя наручниками к двери одного из ресторанов в Москве.

Сам Сафронов называет исход фаст-фудной из страны попыткой лишить наш народ выбора. Причем, обвиняет в этом США. "Мне было крайне неловко, я первый раз в жизни совершал преднамеренное правонарушение, и в этой роли я почувствовал себя крайне некомфортно. Но делать было нечего, моя свобода под угрозой, и я борюсь за свою свободу, за свои ценности, за свой образ жизни. Дело в том, что я родился в 1990 году, спустя 9 месяцев ровно после открытия McDonald’s, в котором я сегодня был. И всю свою жизнь я разделял те ценности и ту философию, которые McDonald’s нам транслировал, - о толерантности, о том, что каждый человек может быть особенным, что каждый имеет права выбора", - рассказывает Сафронов. А теперь США - страна, которая больше других, по мнению пианиста, говорит о правах человека, сама их и нарушает.




Сам Сафронов вегетарианец, и поясняет, что в Макдональдсе заказывал картошку, пирожок и коктейль, но сам факт закрытия сети быстрого питания его вывел из колеи.


Неизвестно, как эта акция могла бы повлиять на решение американцев. Однако Сафронова услышаои не граждане США, а российские правоохранители. Полицейские задержали пианиста и отвезли в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося. Сафронову выписали штраф, а Макдональдс вчера работал последний день.


Отец Сафронова - о сыне

Источник:

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Метки: McDonald's   сафронов   шоу бизнес   
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70  комментариев
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2k
Feathery Час назад
Это ЛУЧШАЯ анти-реклама макдака!!!
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Григорий Водениктов Минуту назад
всё зло от пианистов!
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7k
Миха Минуту назад
Долбаный стыд.
Люди готовы пеариться на любой происходящей херне
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1k
narim 2 минуты назад
Он из этой компании!))))
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12k
кира 2 минуты назад
Зачем отцепили? Посидел бы под дверью недельку, глядишь, стал бы на человека похож, а не на пончик из Макдака.
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856
РусланКрым 3 минуты назад
взглянешь на это тело и понимаешь, какая это отрава.
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6k
soar 3 минуты назад
Еще один пианист. Не слишком ли много последнее время пианистов в политических новостях?
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8k
Ivan 4 минуты назад
Да пристрелите уже...
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4k
Shurik_aa 5 минут назад
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83k
Taras Kozalupko 7 минут назад
Полицейским было бы проще его откатить, чем вывести под руки
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1k
an-bask 8 минут назад
Вспомнилась серия: Пытаясь поднять бунт, Гомер, которому не верит даже собственная семья, приковывает себя цепью к столбу на подступах к стадиону, объявляет голодовку и чуть не отбрасывает коньки.
Надо было полицейским его не трогать, похудел бы может

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6k
Енот Потаскун 10 минут назад
У меня пёс такой же был, тоже Шариком звали.
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255
eutace 16 минут назад
"моя свобода под угрозой, и я борюсь за свою свободу, за свои ценности, за свой образ жизни."
===============
свобода может быть мнимой, ценности фальшивыми, образ жизни никчёмный... Поэтому они не могут быть мерилом ничего. Только общественное благо, общее развитие.
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603
Олег 16 минут назад
Вот это свинья
. Ценности он отстаивает блин))). Каждый может индивидуален... Хочешь быть жирным как непонятно что - употребляй фаст-фуд, пей литрами газировку.
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2k
Алксандр Шевченко 18 минут назад
Это из плюсов санкций, ниша на рынке освободится. Годик, два никто и не вспомнит про эту тошниловку.
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557
Лимур мур мур 18 минут назад
жирный даун
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22k
Inter 19 минут назад
антиреклама
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 24 минуты назад
суныля оказывается не просто жор а хайпожор !
а батя правильно сказал "он взрослый чел" пусть сам разруливает свои косяки.
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106
Алишер Утанов Полчаса назад
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11k
Denissg Полчаса назад
Убожество.
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958
Huge Ackman Полчаса назад
Очевидно, что это не часть его жизни. Это и есть его жизнь.
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