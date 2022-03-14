"Это часть моей жизни!": сын Никаса Сафронова приковал себя наручниками к McDonald’s

Сам Сафронов называет исход фаст-фудной из страны попыткой лишить наш народ выбора. Причем, обвиняет в этом США. "Мне было крайне неловко, я первый раз в жизни совершал преднамеренное правонарушение, и в этой роли я почувствовал себя крайне некомфортно. Но делать было нечего, моя свобода под угрозой, и я борюсь за свою свободу, за свои ценности, за свой образ жизни. Дело в том, что я родился в 1990 году, спустя 9 месяцев ровно после открытия McDonald’s, в котором я сегодня был. И всю свою жизнь я разделял те ценности и ту философию, которые McDonald’s нам транслировал, - о толерантности, о том, что каждый человек может быть особенным, что каждый имеет права выбора", - рассказывает Сафронов. А теперь США - страна, которая больше других, по мнению пианиста, говорит о правах человека, сама их и нарушает.