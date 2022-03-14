"Это часть моей жизни!": сын Никаса Сафронова приковал себя наручниками к McDonald’s

Крупногабаритный потомок художника таким образом заявил о протесте из-за ухода сети фаст-фуда из России. Полиция Луку Сафронова не поняла и увела под белы рученьки для оформления протокола об административном нарушении.
Сын Никаса Сафронова в прошлом был известен как неплохой пианист. Но чем объемнее он становился, тем более странной выглядела его популярность. Однажды он застрял в туалете лайнера и устроил настоящую истерику, потом сломал бассейн в турецком отеле. Теперь вот настолько огорчился приостановкой деятельности американской сети "Макдональдс" в России, что решился публично заявить об этом. Затравкин в знак протеста приковал себя наручниками к двери одного из ресторанов в Москве.
Сам Сафронов называет исход фаст-фудной из страны попыткой лишить наш народ выбора. Причем, обвиняет в этом США. "Мне было крайне неловко, я первый раз в жизни совершал преднамеренное правонарушение, и в этой роли я почувствовал себя крайне некомфортно. Но делать было нечего, моя свобода под угрозой, и я борюсь за свою свободу, за свои ценности, за свой образ жизни. Дело в том, что я родился в 1990 году, спустя 9 месяцев ровно после открытия McDonald’s, в котором я сегодня был. И всю свою жизнь я разделял те ценности и ту философию, которые McDonald’s нам транслировал, - о толерантности, о том, что каждый человек может быть особенным, что каждый имеет права выбора", - рассказывает Сафронов. А теперь США - страна, которая больше других, по мнению пианиста, говорит о правах человека, сама их и нарушает.
Сам Сафронов вегетарианец, и поясняет, что в Макдональдсе заказывал картошку, пирожок и коктейль, но сам факт закрытия сети быстрого питания его вывел из колеи.
Неизвестно, как эта акция могла бы повлиять на решение американцев. Однако Сафронова услышаои не граждане США, а российские правоохранители. Полицейские задержали пианиста и отвезли в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося. Сафронову выписали штраф, а Макдональдс вчера работал последний день.
Отец Сафронова - о сыне
Источник:
АНТИФИШКИ
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Люди готовы пеариться на любой происходящей херне
Надо было полицейским его не трогать, похудел бы может
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свобода может быть мнимой, ценности фальшивыми, образ жизни никчёмный... Поэтому они не могут быть мерилом ничего. Только общественное благо, общее развитие.
а батя правильно сказал "он взрослый чел" пусть сам разруливает свои косяки.