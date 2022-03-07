Питер Динклейдж: "жеребец года" ростом 135 сантиметров

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Тирион, один из известнейших его персонажей был удивительно разнообразным: лукавый плут, не вылезающий из борделя, переживший глубокую личную драму и всю жизнь доказывающий, что он достоин быть членом одного из величайших домов вселенной Джорджа Мартина.
Актер, сыгравший Тириона, столь же очарователен, а еще он прекрасный семьянин, который обожает свою жену и детей. Но его биография не сразу была безоблачной и успешной.
Детство
Актер родился в самой обычной семье в Нью-Джерси. Отец его был страховым агентом, а мама работала в школе учителем музыки. Школьные годы Питера ожидаемо были нелегкими: дети жестоки и ему приходилось постоянно отбиваться от задир, которые издевались над ним из-за роста.
Он рос закомплексованным и агрессивным мальчиком, закрываясь ото всех.
Старшие классы принесли небольшое облегчение, отношение к нему стало меняться, а еще как раз тогда Питер пошел в драматический кружок в школе и там исполнил свои первые роли. К своей внешности будущий актер стал относиться с иронией.
Старшие классы принесли небольшое облегчение, отношение к нему стало меняться, а еще как раз тогда Питер пошел в драматический кружок в школе и там исполнил свои первые роли. К своей внешности будущий актер стал относиться с иронией.
Учеба
Окончив школу Питер поступил в Беннингтонский художественный колледж. Преподаватели сразу же отметили упорного студента, который как никто жаждал учиться. Его участие особенно отметили в спектаклях по произведениям Тургенева "Месяц в деревне" и Чехова "Дядя Ваня". Питер не только усердно учился, но и также усердно вкушал все прелести студенческой жизни - алкоголь, тусовки и выступления со своей собственной панк-группой.
По окончании колледжа Питер снялся впервые в кино лишь через 4 года, в 1995 году. Дебютировал он в комедии "Жизнь в забвении". Потом успешная роль в "Станционном смотрителе". Отметили его игру в "Хрониках Нарнии" и, конечно же, "Игре престолов". Его роли были непредсказуемыми, они поражали и талант актера раскрывался все сильнее, покоряя зрителей.
Эрика Шмидт стала супругой актера, она работает театральным режиссером. Интересно, как они встретились: у девушки не было напарника по игре в шахматы и ее друг познакомил их с Питером. Эти двое сразу понравились друг другу, но долгое время были лишь друзьями.
Питер сделал предложение Эрике только через пять лет такого вот общения. Свадьба была тихой, только для своих. Пара абсолютно счастлива, они пример образцовой семьи. Разница в росте их совершенно не смущает, в обществе они чувствуют себя свободно и всегда держатся за руки на прогулках.
В 2011 году у пары родилась дочка, которую назвали Зелиг (в переводе с немецкого "благословение"). Девочке десять лет, она обогнала папу в росте, но Питер уже давным-давно избавился от каких-то серьезных комплексов по поводу своего роста. Он очень гордится своей семьей.
В 2017 году у Питера и Эрики родился второй ребенок - мальчик. И Питер, И Эрика тщательно оберегают своих детей от внимания папарацци, которые так и норовят сфотографировать семью во время вылазок на прогулки.
Рост Питера Динклейджа - 135 сантиметров. Но как же он невероятно харизматичен и обаятелен. Кстати, журнал People как-то раз наградил его титулом "Самый сексуальный мужчина мира", а по версии GQ Питер - "Жеребец года".
Также он активно выступает в защиту животных и принимает участие в благотворительных акциях.
Также он активно выступает в защиту животных и принимает участие в благотворительных акциях.
Давайте вспомним один из самых ярких монологов Питера в его кинокарьере.
Лучше смотреть на английском, дубляж все-таки не передает всю мощь этой сцены. Можно включить субтитры.
Лучше смотреть на английском, дубляж все-таки не передает всю мощь этой сцены. Можно включить субтитры.
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