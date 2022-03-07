Питер Динклейдж: "жеребец года" ростом 135 сантиметров

По окончании колледжа Питер снялся впервые в кино лишь через 4 года, в 1995 году. Дебютировал он в комедии "Жизнь в забвении". Потом успешная роль в "Станционном смотрителе". Отметили его игру в "Хрониках Нарнии" и, конечно же, "Игре престолов". Его роли были непредсказуемыми, они поражали и талант актера раскрывался все сильнее, покоряя зрителей.