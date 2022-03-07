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Питер Динклейдж: "жеребец года" ростом 135 сантиметров

Питер Динклейдж: "жеребец года" ростом 135 сантиметров (10 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 18:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   биография   внешность   голливуд   интересное   кино   слава   шоу бизнес   
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Тирион, один из известнейших его персонажей был удивительно разнообразным: лукавый плут, не вылезающий из борделя, переживший глубокую личную драму и всю жизнь доказывающий, что он достоин быть членом одного из величайших домов вселенной Джорджа Мартина.

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Метки: актеры   биография   внешность   голливуд   интересное   кино   слава   шоу бизнес   

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