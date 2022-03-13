Советская Украина конца 80-х глазами западных фотографов. 2 ч

Предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные на Украине двумя зарубежными фотографами — Бруно Барби и Карлом де Кейзером — в конце 80-х годов.

Давайте все вместе посмотрим на Ялту, Одессу, Киев, Львов. Многим эти города, улочки и здания покажутся очень знакомыми, а кто-то увидит их в первый раз.

Все подписи к фото от авторов.

Пожалуйста без срачей!

Мир Вашему дому!

Приятного просмотра!

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2. 0 Донецк. Ветераны Второй мировой войны пришли почтить погибших во время нацистской оккупации. 1988 год. (Bruno Barbey)

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3. 0 Деревня Черешенка. Оркестр на сельской свадьбе. 1988 год. (Bruno Barbey)

4. 0 . Донецк, церемония в честь Второй мировой войны. 1988 год. (Bruno Barbey)

5. 0 Ялта. Загорающие. Любимый курорт на Черном море. 1988 год. (Bruno Barbey)

6. 0 Переслав, городок в 60 км к югу от Киева. Местный рынок. 1988 год. (Bruno Barbey)

7. 0 Киев. Концерт рок-группы ABNA-AVIA. 1988 год. (Bruno Barbey)

8. 0 Деревня Черешенка. Сельская свадьба. 1988 год. (Bruno Barbey)

9. 0 Восточный Львов, Олесский замок, построенный поляками в XIV веке. 1988 год. (Bruno Barbey)

10. 0 Киев. Свадьба в ЗАГСе. 1988 год. (Bruno Barbey)

11. 0 Одесса. Плакаты за «Гласность» и выставка преступлений Сталина. 1988 год. (Bruno Barbey)

12. 0 Рядом с городом Черновцы. Замок Хотин на реке Днестр. (Bruno Barbey)

13. 0 Одесса. Плакаты за «Гласность» и выставка сталинских преступлений. 1988 год. (Bruno Barbey)

14. 0 Черновцы. Футбольный матч. 1988 год. (Bruno Barbey)

15. 0 Черновцы. Родильное отделение. 1988 год. (Bruno Barbey)

16. 0 Жители карпатского региона рядом с городом Черновцы. 1988 год. (Bruno Barbey)

17. 0 Одесса. На дискотеке. 1988 год. (Bruno Barbey)

18. 0 Киев. Площадь Октябрьской революции вдоль улицы Крещатик. 1988 год. (Bruno Barbey)

19. 0 Одесса. Рядом с гаванью. 1988 год. (Bruno Barbey)

20. 0 Одесса. Проводницы на вокзале. 1988 год.

21. 0 Черновцы. Парикмахерская. 1988 год. (Bruno Barbey)

22. 0 Киев. Бессарабский рынок на улице Крещатик. 1988 год. (Bruno Barbey)

23. 0 Одесса, синагога. 1988 год. (Bruno Barbey)

24. 0 Одесса. 1988 год. (Bruno Barbey)

25. 0 Киевская школа. 1989 год. (Carl De Keyzer)

26. 0 Одесса. Синагога. 1988 год. (Bruno Barbey)

27. 0 Львов. 1988 год. (Bruno Barbey)

28. 0 В донецком цирке. 1988 год. (Bruno Barbey)

29. 0 Киевская школа. 1988 год. (Carl De Keyzer)

30. 0 Ялтинский порт. 1988 год. (Bruno Barbey)