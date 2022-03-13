Советская Украина конца 80-х глазами западных фотографов. 2 ч

Автор:
13 марта 2022 22:26
Предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные на Украине двумя зарубежными фотографами — Бруно Барби и Карлом де Кейзером — в конце 80-х годов.
Давайте все вместе посмотрим на Ялту, Одессу, Киев, Львов. Многим эти города, улочки и здания покажутся очень знакомыми, а кто-то увидит их в первый раз.
Все подписи к фото от авторов.
Пожалуйста без срачей!
Мир Вашему дому!
Приятного просмотра!
2.
Донецк. Ветераны Второй мировой войны пришли почтить погибших во время нацистской оккупации. 1988 год. (Bruno Barbey)
3.
Деревня Черешенка. Оркестр на сельской свадьбе. 1988 год. (Bruno Barbey)
4.
. Донецк, церемония в честь Второй мировой войны. 1988 год. (Bruno Barbey)
5.
Ялта. Загорающие. Любимый курорт на Черном море. 1988 год. (Bruno Barbey)
6.
Переслав, городок в 60 км к югу от Киева. Местный рынок. 1988 год. (Bruno Barbey)
7.
Киев. Концерт рок-группы ABNA-AVIA. 1988 год. (Bruno Barbey)
8.
Деревня Черешенка. Сельская свадьба. 1988 год. (Bruno Barbey)
9.
Восточный Львов, Олесский замок, построенный поляками в XIV веке. 1988 год. (Bruno Barbey)
10.
Киев. Свадьба в ЗАГСе. 1988 год. (Bruno Barbey)
11.
Одесса. Плакаты за «Гласность» и выставка преступлений Сталина. 1988 год. (Bruno Barbey)
12.
Рядом с городом Черновцы. Замок Хотин на реке Днестр. (Bruno Barbey)
13.
Одесса. Плакаты за «Гласность» и выставка сталинских преступлений. 1988 год. (Bruno Barbey)
14.
Черновцы. Футбольный матч. 1988 год. (Bruno Barbey)
15.
Черновцы. Родильное отделение. 1988 год. (Bruno Barbey)
16.
Жители карпатского региона рядом с городом Черновцы. 1988 год. (Bruno Barbey)
17.
Одесса. На дискотеке. 1988 год. (Bruno Barbey)
18.
Киев. Площадь Октябрьской революции вдоль улицы Крещатик. 1988 год. (Bruno Barbey)
19.
Одесса. Рядом с гаванью. 1988 год. (Bruno Barbey)
20.
Одесса. Проводницы на вокзале. 1988 год.
21.
Черновцы. Парикмахерская. 1988 год. (Bruno Barbey)
22.
Киев. Бессарабский рынок на улице Крещатик. 1988 год. (Bruno Barbey)
23.
Одесса, синагога. 1988 год. (Bruno Barbey)
24.
Одесса. 1988 год. (Bruno Barbey)
25.
Киевская школа. 1989 год. (Carl De Keyzer)
26.
Одесса. Синагога. 1988 год. (Bruno Barbey)
27.
Львов. 1988 год. (Bruno Barbey)
28.
В донецком цирке. 1988 год. (Bruno Barbey)
29.
Киевская школа. 1988 год. (Carl De Keyzer)
30.
Ялтинский порт. 1988 год. (Bruno Barbey)
31.
Донецк. Кухня при колхозе, принадлежащем шахтерам. 1988 год. (Bruno Barbey)
Источник:
АНТИФИШКИ
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