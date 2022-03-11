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Советская Украина конца 80-х глазами западных фотографов

Советская Украина конца 80-х глазами западных фотографов (30 фото)

Автор:
11 марта 2022 22:05
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
561
30
Предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные на Украине двумя зарубежными фотографами — Бруно Барби и Карлом де Кейзером — в конце 80-х годов.
Давайте все вместе посмотрим на Ялту, Одессу, Киев, Львов. Многим эти города, улочки и здания покажутся очень знакомыми, а кто-то увидит их в первый раз.
Все подписи к фото от авторов.
Пожалуйста без срачей!
Мир Вашему дому!
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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13k
Юрий Николаевич 4 часа назад
И всё это кляты москали насаждали.
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1k
Pioner76 23 минуты назад
Цэ нэ Европа...
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24k
Ваня Час назад
ну что, хохлопитеки проипали всю страну?!!
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14k
Владислав Грецов 3 часа назад
тогда там было хорошо и спокойно..но национализм местечковый уже просматривался
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25k
Юрьевич 4 часа назад
Свиные уши?
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