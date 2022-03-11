Советская Украина конца 80-х глазами западных фотографов

Автор:
11 марта 2022 22:05
Предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные на Украине двумя зарубежными фотографами — Бруно Барби и Карлом де Кейзером — в конце 80-х годов.
Давайте все вместе посмотрим на Ялту, Одессу, Киев, Львов. Многим эти города, улочки и здания покажутся очень знакомыми, а кто-то увидит их в первый раз.
Все подписи к фото от авторов.
Пожалуйста без срачей!
Мир Вашему дому!
Приятного просмотра!
2.
Деревня Черешенка рядом с городом Черновцы. Сельская свадьба. 1988 год. (Bruno Barbey)
3.
Львов. Девочка на рынке. 1988 год. (Bruno Barbey)
4.
Донецк. Шахтеры. 1988 год. (Bruno Barbey)
5.
Донецкий завод. 1988 год. (Bruno Barbey)
6.
Синагога в городе Черновцы. 1988 год. (Bruno Barbey)
7.
Синагога в городе Черновцы. 1988 год. (Bruno Barbey)
8.
Донецк. Колхозная ферма шахтеров, которая обеспечивает их едой. 1988 год. (Bruno Barbey)
9.
Одесса. Православные священники благословляют еду на Пасху. 1988 год. (Bruno Barbey)
10.
Ялта. Портрет Ленина в шахматном клубе для детей. 1988 год. (Bruno Barbey)
11.
Львов. Вид с центральной площади Рынок на улицу Русская. 1988 год. (Bruno Barbey)
12.
Донецк. Украинского шахтера проверяют на бронхит и загрязненность легких. 1988 год. (Bruno Barbey)
13.
Киев. Молодожены у Центрального дворца бракосочетаний. 1988 год. (Bruno Barbey)
14.
Киев. Владимирский собор. 1988 год. (Bruno Barbey)
15.
Деревня Черешенка. Сельская свадьба. 1988 год. (Bruno Barbey)
16.
Львов. Шахматисты и случайные зрители в парке. 1988 год. (Bruno Barbey)
17.
Черновцы. Родильное отделение. 1988 год. (Bruno Barbey)
18.
Одесса. Парикмахерская. 1988 год. (Bruno Barbey)
19.
Киев. Памятник Второй мировой. 1989 год. (Bruno Barbey)
20.
Одесса. Александровский монастырь. 1988 год. (Bruno Barbey)
21.
Одесса. Тост за молодую семью. 1988 год. (Bruno Barbey)
22.
Киев. 1989 год. (Carl De Keyzer)
23.
Одесса. 1988 год. (Bruno Barbey)
24.
Одесса. 1988 год. (Bruno Barbey)
25.
Одесский порт — один из самых оживленных в Украине. 1988 год. (Bruno Barbey)
26.
Львов. 1988 год. (Bruno Barbey
27.
Киевская школа. 1988 год. (Carl De Keyzer)
28.
Донецк. Совет директоров шахты. 1988 год. (Bruno Barbey)
29.
Киев. В школе. 1989 год. (Carl De Keyzer)
30.
Черновцы. Свадьба в ЗАГСе. 1988 год. (Bruno Barbey)
Источник:
АНТИФИШКИ
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