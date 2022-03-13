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5 военных фильмов, которые стоит посмотреть

5 военных фильмов, которые стоит посмотреть (1 фото + 5 видео)

Автор:
13 марта 2022 15:36
Метки: Великая отечественая война   Фильмы о войне   видео   подборка   фильмы   
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Достоинство старых фильмов в том, что они заставляют своих зрителей задуматься. В них отражается то, что тогда чувствовали люди, потому что ещё была свежа память о тех жестоких событиях, через которые пришлось пройти миллионам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великая отечественая война   Фильмы о войне   видео   подборка   фильмы   
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