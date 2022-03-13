5 военных фильмов, которые стоит посмотреть

Достоинство старых фильмов в том, что они заставляют своих зрителей задуматься. В них отражается то, что тогда чувствовали люди, потому что ещё была свежа память о тех жестоких событиях, через которые пришлось пройти миллионам.

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Операция Б, 1952 год Всего два года прошло после окончания Второй мировой войны. Остатки украинского подразделения Повстанческой Армии (ОУН) пытаются прорваться через территорию Словакии в Западную Германию, но не тут-то было… 2022-03-13T15:36:13+03:00 Всего два года прошло после окончания Второй мировой войны. Остатки украинского подразделения Повстанческой Армии (ОУН) пытаются прорваться через территорию Словакии в Западную Германию, но не тут-то было…

Обыкновенный фашизм, 1965 год Легендарный фильм, снятый Михаилом Роммом на основе реальных документов и архивных кино и фотоматериалов. Настоятельно рекомендуется к просмотру, но особо впечатлительных от экранов лучше убрать. 2022-03-13T15:36:13+03:00 Легендарный фильм, снятый Михаилом Роммом на основе реальных документов и архивных кино и фотоматериалов. Настоятельно рекомендуется к просмотру, но особо впечатлительных от экранов лучше убрать.

Тревожный месяц вересень, 1977 год В сентябре 1944 года в родное село Глухари в украинском Полесье возвращается после тяжёлого ранения разведчик Иван Капелюх. Но спокойно залечить свои раны ему не удастся. 2022-03-13T15:36:13+03:00 В сентябре 1944 года в родное село Глухари в украинском Полесье возвращается после тяжёлого ранения разведчик Иван Капелюх. Но спокойно залечить свои раны ему не удастся.

Провал операции «Большая медведица», 1983 год Этот фильм переносит зрителя на территорию Западной Украины, где в послевоенные годы в одном из прикарпатских сёл засела банда националистов. Их руководство, находящееся в Мюнхене, всеми силами стремилось заполучить документы, оставленные фашистами при отступлении. Фильм режиссёра Анатолия Буковского получил награду как лучшее произведение о сотрудниках ЧК и пограничниках. 2022-03-13T15:36:13+03:00 Этот фильм переносит зрителя на территорию Западной Украины, где в послевоенные годы в одном из прикарпатских сёл засела банда националистов. Их руководство, находящееся в Мюнхене, всеми силами стремилось заполучить документы, оставленные фашистами при отступлении.

Фильм режиссёра Анатолия Буковского получил награду как лучшее произведение о сотрудниках ЧК и пограничниках.