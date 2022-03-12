Печальная история тилацина

Неизвестно с чего скотоводы решили, что данное животное представляет опасность для их нежно любимых овечек. При этом достоверных случаев нападений тилацина на ягнят (с взрослой овцой сумчатый волк просто не мог справиться) не было. Действительно, ну зачем ночному засадному (и, заметьте, весьма пугливому) хищнику забираться в овечьи ясли, пробиваясь сквозь ряды сторожевых собак? Легче уж в лесу кого-нибудь съесть. Хотя домашнюю птицу тилацины все-таки изредка воровали (тому есть документальные подтверждения). Однако фермеры, которые не разбирались в особенностях биологии тилацина, вскоре объявили ему беспощадную войну. Все 19 столетие сумчатый волк безжалостно истреблялся, за его шкуру давали премию в 5 фунтов стерлингов! Но даже столь активная охота не особенно сократила его численность, о чем говорит тот факт, что еще в 80-х годах XIX века этих животных десятками добывали для зоопарков. В конце позапрошлого века на Тасмании разразилась эпидемия собачьей чумы. И, как это ни удивительно, выяснилось, что многие сумчатые тоже подвержены данному заболеванию. А поскольку вся популяция тилацинов к тому времени была локализована в одном горном районе Центральной Тасмании, то неудивительно, что к началу XX века этот хищник оказался на грани вымирания (кстати, возможно, динго вытеснили тилацина из Австралии таким же способом, заразив его чумой). Случай последнего убийства тилацина человеком на охоте относится к 1930 году. А шестью годами позже умерла последняя особь, живущая в неволе. С тех пор тилацина мало кто видел. Хотя сообщения о том, что люди встречали сумчатого волка, слышали его глухой кашляющий лай или находили следы, появлялись и позже (последнее из них относится к 1978 году, кстати, его тогда видел лесник, то есть человек, хорошо разбирающийся в животных).