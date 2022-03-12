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Печальная история тилацина

Печальная история тилацина (11 фото)

Автор:
12 марта 2022 12:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   итересное   тилацин   
932
11

Эх ... как мы можем пожалеть ... потом. Когда уже будет поздно ! Эта история тому пример !

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Метки: животные   итересное   тилацин   
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7  комментариев
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4k
ron 13 часов назад
Спасибо, отличная статья)
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1k
Eugene 10 часов назад
The hunter. Прикольный фильм с Вилем Дефо про последнего тигра.
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11k
Denissg 10 часов назад
Давайте поиграем цветами. Серый какой-то слишком серый. Побелее бы.
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17k
Corvus Corax 11 часов назад
"Ученые не раз наблюдали, что даже молодой тилацин без всякого труда мог справиться со сворой собак, которые были в несколько раз крупнее его.
...
с взрослой овцой сумчатый волк просто не мог справиться"

???
А так - статья хорошая, годная. (с)
Плюс. Оформление бы поправить...
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1M
Великий Немой 11 часов назад
Отличчно! НО:
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