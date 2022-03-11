Пару посадили в тюрьму за обращение с собакой

Тигги была в печальном состоянии - у неё почти не было шерсти, и было видно кости на исхудавшем теле. Она даже не могла нормально стоять из-за слабости и обезвоживания. Сотрудники определили, что она породы лерчер, и ей около трёх лет. Они заявили, что это "худший случай, который они видели за 15 лет работы".