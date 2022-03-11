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Пару посадили в тюрьму за обращение с собакой

Пару посадили в тюрьму за обращение с собакой (7 фото)

Автор:
11 марта 2022 15:11
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   жестокость   животные   люди   собака   собаки   справедливость   тюрьма   
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Жителей Англии приговорили к тюрьме за издевательства над собакой. Сначала пара принесла истощённое животное в приют, придумав историю о том, что они подобрали её на улице - но всё оказалось совсем не так.. Люди, берегите животных.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   жестокость   животные   люди   собака   собаки   справедливость   тюрьма   
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2  комментария
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Herr Mannelig Полчаса назад
так их что 12 недель кормить нахаляву будут?
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сеньор Леонсио Полчаса назад
Лучше бы их в голодную яму кинули на 12 недель.
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