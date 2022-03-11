Пару посадили в тюрьму за обращение с собакой

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Жителей Англии приговорили к тюрьме за издевательства над собакой. Сначала пара принесла истощённое животное в приют, придумав историю о том, что они подобрали её на улице - но всё оказалось совсем не так.. Люди, берегите животных.
Британцев 35-летнюю Керри Паттерсон и 30-летнего Риса Милберна приговорили к тюрьме за жестокое обращение с собакой. Сначала пара принесла собаку по кличке Тигги (Tiggy) в службу по защите животных, сообщив, что они нашли её в ужасном состоянии на улице. Но после этого сотрудники решили провести расследование..
Тигги была в печальном состоянии - у неё почти не было шерсти, и было видно кости на исхудавшем теле. Она даже не могла нормально стоять из-за слабости и обезвоживания. Сотрудники определили, что она породы лерчер, и ей около трёх лет. Они заявили, что это "худший случай, который они видели за 15 лет работы".
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Совет округа Нортумберленд начал искать хозяев собаки, но через некоторое время сотрудники получили множество сообщений от пользователей. В каждом письме заявляли, что на самом деле хозяевами собаки являются Паттерсон и Милберн - та самая пара, которая принесла собаку. После этого сотрудники посетили дом пары, а затем подали на них в суд.
После череды разбирательств состоялся суд, где пара призналась, что причиняла страдания животному. Они также признали себя виновными в неспособности содержать Тигги и еще одну собаку, которая была у них на тот момент. По решению суда пару отправили в тюрьму на 12 недель. Им пожизненно запретили содержать животных. Также каждому выписали штраф в размере 120 фунтов стерлингов (18 тысяч рублей).
Благодаря заботе местных защитников животных, Тигги поправилась, расцвела, и для нее уже нашли новых хозяев. Собачка начала новую жизнь, и забыла о печалях прошлого навсегда. Другой пёс пары, Энцо, все еще находится под присмотром в приюте - для него уже подыскивают хозяев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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