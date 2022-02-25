Кто «украл» любимый пистолет Гитлера?

Это оружие стало любимым у киношников и шпионов.
«Макаров» был принят на вооружение в 1948 году. На западе эту модель называют «Вальтер-Макаров». Это особенность «западных партнёров» - например, винтовку Мосина они называют «Мосин-Наган» - тонкий намёк, что «русские сами ничего придумать не могут».
Тоже самое и с пистолетом «Макарова»: «Руссские скопировали и запустили в производство пистолет Гитлера!» Звучит громко, но так ли это?
Внешне оружие похоже с немецким образцом, а вот «начинка» у него другая: «Макар» состоит из 32 деталей, «Полицай» - из 51. Ударно-спусковой механизм совершенно разный, как и рычаг затворной задержки. Боевая пружина у «Макарова» - пластинчатая, и у него нет цилиндрического вертикального разобщителя.
Так что конструкция вооружения совершенно другая. А русская инженерная мысль всегда была на высоком уровне - поэтому наше оружие так и ценится во всём мире.
Источник:
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А по теме, вальтер и Макар, АБСОЛЮТНО разные машинки. Форм фактор, требование эргономики того времени.
Похожий внешне - не значит конструктивно одинаковый. Самый яркий пример
Luger P08
Lahti L-35