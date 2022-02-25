FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
Сообщество RealFishki 299 постов • 28 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Кто «украл» любимый пистолет Гитлера?

Кто «украл» любимый пистолет Гитлера? (3 фото)

Автор:
25 февраля 2022 20:23
Сообщество : RealFishki
Метки: Вальтер   Макаров   Оружие   гитлер   инженер   пистолет   
668
3

Это оружие стало любимым у киношников и шпионов.

«Макаров» был принят на вооружение в 1948 году. На западе эту модель называют «Вальтер-Макаров». Это особенность «западных партнёров» - например, винтовку Мосина они называют «Мосин-Наган» - тонкий намёк, что «русские сами ничего придумать не могут».

Тоже самое и с пистолетом «Макарова»: «Руссские скопировали и запустили в производство пистолет Гитлера!» Звучит громко, но так ли это?

×
×

Внешне оружие похоже с немецким образцом, а вот «начинка» у него другая: «Макар» состоит из 32 деталей, «Полицай» - из 51. Ударно-спусковой механизм совершенно разный, как и рычаг затворной задержки. Боевая пружина у «Макарова» - пластинчатая, и у него нет цилиндрического вертикального разобщителя.

Так что конструкция вооружения совершенно другая. А русская инженерная мысль всегда была на высоком уровне - поэтому наше оружие так и ценится во всём мире.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Вальтер   Макаров   Оружие   гитлер   инженер   пистолет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
4ijik 2 часа назад
Плохой заголовок. Ну и технических деталей мало.
А по теме, вальтер и Макар, АБСОЛЮТНО разные машинки. Форм фактор, требование эргономики того времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−38
DDD OOO 14 минут назад
Скопировали бы один к одному, получился бы нормальный пистолет. Но решили упростить, ибо "мы самые умные", получилось говно как всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
andreivin Полчаса назад
Пластинчатая " боевая" пружина - ? Дядя - ты дурак?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Вован Час назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Mamin Sibiriak Час назад
Всё-то у них воруют...
Похожий внешне - не значит конструктивно одинаковый. Самый яркий пример

Luger P08



Lahti L-35

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Вован Час назад
добавлю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной лицензией за $16, Windows 11 за $22 Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной лицензией за... Кто создал оружие, которое уважали советские военные, агенты КГБ и афганские моджахеды Кто создал оружие, которое уважали советские военные, агенты КГБ и афганские моджахеды В Нижнем Тагиле детей одели в бронежилеты и выдали оружие В Нижнем Тагиле детей одели в бронежилеты и выдали оружие Легендарный советский конструктор: его оружие превращало в хлам всю американскую технику Легендарный советский конструктор: его оружие превращало в хлам всю американскую технику Thunder .50 BMG – симбиоз гаубицы, пистолета и крупнокалиберной винтовки Thunder .50 BMG – симбиоз гаубицы, пистолета и крупнокалиберной винтовки Спасение от пули под водой: реальность или кинематографический прием для придания зрелищности? Спасение от пули под водой: реальность или кинематографический прием для придания зрелищности?
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7422



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
«Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому не отдадим»: Зеленский выступил с обращением к украинцам
2
528
«Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому не отдадим»: Зеленский выступил с...
Набирающие популярность в сообществах
Каким образом крошечные буксиры перемещают огромные корабли
1
19
Каким образом крошечные буксиры перемещают огромные корабли
Писательница Юлия Март о своих перевоплощениях
0
13
Писательница Юлия Март о своих перевоплощениях
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной лицензией за $16, Windows 11 за $22
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный трудовик
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Украина#Россия#ватермарк#люди#автомобили#актеры#подборка#аварии#авто аварии#интересное
#фото#животные#интересно#в мире#кино#Зеленский#история#дтп#Реакция#спецоперация
#Юмор#прикол#факты#война#автомир#Ynews#звезды#Приколы#природа#дети

На что жалуетесь?

Вернуться