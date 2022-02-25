Кто «украл» любимый пистолет Гитлера?

«Макаров» был принят на вооружение в 1948 году. На западе эту модель называют «Вальтер-Макаров». Это особенность «западных партнёров» - например, винтовку Мосина они называют «Мосин-Наган» - тонкий намёк, что «русские сами ничего придумать не могут».

Тоже самое и с пистолетом «Макарова»: «Руссские скопировали и запустили в производство пистолет Гитлера!» Звучит громко, но так ли это?