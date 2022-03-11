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Когда все ещё были живы. Черныши

Когда все ещё были живы. Черныши (1 фото)

Автор:
11 марта 2022 11:32
Сообщество : Гарнизонные истории
Метки: Детство в СССР   Когда все еще были живы   гарнизонные истории   детство   
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Когда папа возвращался из наряда, или с учений, или из командировок, то мне всегда вручался гостинчик «от зайчика».

НАРЯД


Иногда папа после обеда не уходил на службу. Он оставался дома. Это означало «Наряд». Папа чистил пуговицы на форме, начищал до зеркального блеска сапоги, подшивал свежий подворотничок, наглаживалась форма. После всех этих приготовлений папа ложился отдыхать. Запрещалось приставать и шуметь. А ближе к вечеру, когда народ вот-вот уже должен был вернуться домой, папа наоборот одевался и уходил. На развод.

Конечно, мы бегали на этот развод смотреть. Но вот как-то в памяти ничего особенного не осталось. Строились люди на плацу, потом проходили маршем и расходились. Даже песен не пели. Иногда, справедливости ради замечу, играл оркестр. Но редко.

А после этого папа превращался в дежурного. Строгого, с повязкой, военного. Мне не разрешалось бегать в дежурку, когда главным там становился папа. А так хотелось. Ведь, например, в кобуре у папы лежал настоящий пистолет. Но, увы, дисциплина есть дисциплина.

 

 

ПОСЫЛКИ ОТ ЗАЙЧИКА

 

Когда папа возвращался из наряда, или с учений, или из командировок, то мне всегда вручался гостинчик «от зайчика». Чаще всего это был небольшой свёрточек с парой бутербродов. Как сейчас помню – из кармана шинели, если зимой, или полевой сумки, извлекался этот небольшой, завернутый в газету (ведь про целлофановые пакеты тогда ещё и не слышали) подарочек. Папа мне его торжественно вручал с вопросом:

- А посмотри, что тебе зайчик прислал?

Я знал, практически, наверняка, что в свертке лежали два кусочка чёрного хлебе, а между ними несколько ломтиков сала. Иногда вместо сала могла быть колбаса или сыр. Но, практически всегда, это было именно сало. Обычное солёное сало. Зимой этот бутерброд был холодным. И какое же оно было вкусным!!! Попробуйте, в обычной обстановке, заставьте маленького пацана съесть бутерброд с салом? Вряд ли он будет съеден с удовольствием. А те бутерброды просто проглатывались. Ну как же?! От зайчика ведь. Из настоящего леса….

Кстати, рыбий жир, например, выдаваемый ежедневно по столовой ложке всегда сопровождался объяснением, что это настоящий солдатский и заедался он кусочком, опять-таки, чёрного хлеба. Чуть присоленным. А попробуй, откажись, если все солдаты его пьют и также заедают. Не будешь пить – в Армию не возьмут. А это … страшнее этого не могло быть тогда.

То же самое происходило и с порошками – таблетками всякими. Только военные лекарства употреблялись. Гражданских просто не признавали, в принципе.

Т.е. все медикаменты извлекались из коричневого темного стекла, баночек и пузырьков. Я доподлинно знал, что именно так и выглядят настоящие военные лекарства. Потому что ходил с папой в санчасть и сам там видел. А аскорбиновые порошки вообще за лакомство считались. Жаль мама их выдавала строго по одному в день. Но главное из, опять-таки, большой коричневой банки с красивой закручивающейся крышкой. Вот так.


НАСТОЯЩИЕ ПОСЫЛКИ С ВКУСНЯШКАМИ


В те давние годы, когда, "все ещё были живы", нам к новому году родственники из деревни всегда присылали гуся. Из Курской области. В обычном посылочном ящике. Вернее были всегда две посылки.

Гусь... его оборачивали бумагой. Никакого (да тогда его и не было в широком обиходе) целлофана. И свободное пространство засыпалось семечками. Тыквенными!!! А сам гусь слегка подкопченный и присоленный. Никогда не протухал. Зато созревал полностью за эти три -четыре дня. Да-да ... тогда посылка из Курской области шла всего три - четыре дня.

А второй ящик был с яйцами. Каждое завернуто было в газету и пересыпаны яйца были тоже семечками. Но черными уже. Подсолнечными. Тетки отца их жарили  как то особо (подозреваю, что просто сушили в печке), слегка подсаливая.

И те и другие семечки были крупными, что называется ядренными. Никогда не "пере". Вкусноты необыкнавенной.

Мы, детвора ждали этих посылок с огромным нетерпением. Семечки ить! И какие!!!

ЭХ! Хорошие были времена. Когда «все ещё были живы»!

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Метки: Детство в СССР   Когда все еще были живы   гарнизонные истории   детство   
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9k
Sasa 3 часа назад
Грустно! Детство не вернешь!
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21k
hebpat 49 минут назад
про посылки жизненно, нам яйца также так же присылали, только вместо гуся присылали буженину и домашнюю колбасу в большой трёхлитровой банке из под сгущёнки, плотно укладывали в банку и заливали растопленным салом, оно застывало и герметично всё закупоривало, можно было хранить даже без холодильника, так и стояло, когда приходило время выколупывали круг колбасы и на сковородку, колбаса жарилась, а на растопленном сале потом жарили картоху - ничего вкуснее никогда не ел, эх...., детство....
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123k
ЮрГен 2 часа назад
Дед мне с сенокоса всегда приносил подарки от "зайчика".... Вкуснее я ничего не пробовал в жизни!!!
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27k
Dobry vojak Svejk Z 3 часа назад
Практически всё тоже самое, только когда Папа уходил в наряд, он не спал дома, он сутки находился "в расположении".
Иногда он приносил круглые магниты из аппаратуры, коей списывалось и выкидывалось до чёрта в те времена. Круглые, как чёрный калач, только плоский....
Были времена...
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2k
Veprь Макар 3 часа назад
И мне папа приносил подарки от зайчика. Спасибо за пост.
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