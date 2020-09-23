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"Тянкекс" или "Тинь-Янь"? Реакция соцсетей на слияние "Яндекса" и "Тинькофф банка"

"Тянкекс" или "Тинь-Янь"? Реакция соцсетей на слияние "Яндекса" и "Тинькофф банка" (25 фото)

Автор:
23 сентября 2020 15:42
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Тиньков   Тинькофф   бизнес   деньги   покупка   россия   сделка   яндекс   
1628
25
Пользователи выбирают название новой компании и фантазируют о том, как изменится их жизнь после слияния двух российских (на самом деле не совсем российских) гигантов.

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Метки: Тиньков   Тинькофф   бизнес   деньги   покупка   россия   сделка   яндекс   
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65
Михаил 39 минут назад
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koleos72 5 минут назад
Титекс!
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11k
Роман 22 минуты назад
"Тянкекс" или "Тинь-Янь"? Реакция соцсетей на слияние "Яндекса" и "Тинькофф банка"
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9k
alexis Полчаса назад
Получается, что формально яндексовские таксисты скоро будут работать в "Тинькофф"? (С)
Или работники "Тинькофф" пойдут работать таксистами.
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Владимир Полчаса назад
Это я так для себя таксую, а так я топ менеджер Тинькофф банка.
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Serg2001 Полчаса назад
А пиво у него было действительно вкусное... Особенно нравилось платиновое нефильтрованное... Зря он этот бизнес продал...
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K7OO 52 минуты назад
В виду того, что Яндекс собирается расплачиваться своими акциями, еще неизвестно, кто кого купит в конечном итоге. Получится, как в том мультике: "Гена, давай я возьму чемоданы, а ты возьмешь меня."
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11k
робт 54 минуты назад
со сбербанком каши не сваришь
там "где оформлял туда и обращайся"...
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9k
Taximaxi 57 минут назад
Назвать Тяньаньмэнь и раскатать танками.
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2k
Frank Borman 58 минут назад
Мудрое решение. Скоро американская налоговая возбудит уголовное дело за неуплату налогов, и Тинькову придется отдать США все свои бабки. Еще и без штанов останется.
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7k
Шурум-бурум Час назад
яндекс спас тинькова
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14k
nobody® Час назад
Сразу в такси оформить кредит с беспроцентным периодом?
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29k
Опаньки nobody® Час назад
кредитка тинькофф с каждый заказом в Я.Еда и Я.Лавка

иначе иди сам за едой
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