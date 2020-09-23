"Тянкекс" или "Тинь-Янь"? Реакция соцсетей на слияние "Яндекса" и "Тинькофф банка"

Олег Тиньков прокомментировал новость в Instagram, он заверил клиентов банка, что ддля них ничего не изменится: "Теперь про "продал" банк... Я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние: я безмерно уважаю "Яндекс", мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий!"