"Тянкекс" или "Тинь-Янь"? Реакция соцсетей на слияние "Яндекса" и "Тинькофф банка"

Сначала я оформила карту Рокета, перевела все деньги, через полгода он закрылся.— сам такой (@katerinadeeva) September 22, 2020
В этот понедельник мне привезли карту Тинькофф, теперь его покупает Яндекс.
Боюсь, что придется пользоваться сбером до конца дней своих
Скоро в России всех граждан по достижению 18 лет обяжут выбрать, к какой фракции примкнуть #яндекс #тинькофф #сбер pic.twitter.com/CipOJFXEU6— Саша Шмыров (@tofslan_vifslan) September 23, 2020
Как же будет называться объединённый "Тинькофф" и "Яндекс? "Тинь-Янь" или "Тяндекс"?
Придумыааю варианты названий компании, которая получится после сделки Яндекса с Тинькоф.— Сергей Горбенко (@gorbenya) September 22, 2020
Пока есть:
-Тянкекс
-Тиндекс
-Яндофф
Яндекс покупает Тинькофф-банк. Вот зачем Яндексу понадобилось регистрировать бренд "ЯБанк".— Лысак Александр (@Lysak_AA) September 23, 2020
Пользователи ябанка будут называться ябанко?
Каким может быть "Тинькофф" при "Яндексе"
Извините, комиссия за переводы в Тинькофф сегодня 15%, потому что высокий спрос. Ваш Яндекс.— Нерезидент (@neresident) September 22, 2020
Думаю, Яндекс добавит сервисы Тинькофф-банка в Яндекс.Такси и будет смотреть, как мир горит.— Денис Чужой (@fe_city_boy) September 22, 2020
Яндекс купил Тинькофф банк — идеально. pic.twitter.com/CBoWDd6m4B— кот отрисует за донат (@wmascat) September 22, 2020
Неудивительно, если вместо Алисы появится голосовой помощник Олег. - А где Алиса? - Я за неё.
"Яндекс" действительно зарегистрирован в Нидерландах, а TCS Group Holding PLC, владеющая банком "Тинькофф", - на Кипре
Нидерландский Яндекс покупает кипрский Тинькофф. Это значительное событие для российского бизнеса— rishikesh news (@rishikesh_news) September 22, 2020
В интервью ТАСС Олег Тиньков сравнил слияние "Яндекса" и "Тинкофф" со сделкой сделка Facebook - Instagram. Кстати, Facebook приобрёл Instagram всего за 1 млрд долларов. "Яндекс" же может заплатить 5,5 млрд долларов.
Тинькофф: оцените наш банк по 5-ти бальной шкале.— Дмитрий Царапкин (@DimaTsarapkin) September 22, 2020
Яндекс: 5,5)))
> у олега тинькова лейкемия— не смейтесь над пижамными штанишками 🦇 (@jeksonbb) September 23, 2020
> олег тиньков продает тинькофф банк яндексу
ДОРОГОЙ ЯНДЕКС, ПРОСТИ, ЧТО СООБЩАЮ ТЕБЕ ОБ ЭТОМ ТАК,
Представитель Тинькофф выехал на встречу с клиентом и прихватил картошку и 2 колы. Теперь так) pic.twitter.com/lOLcUkk3VR— Такседо Макс (@MamoruChi6a) September 22, 2020
Сбербанк: выкупил Яндекс деньги у Яндекса.— Лист капусты 🥬 (@prostoNikita120) September 22, 2020
Яндекс: Покупает Тинькофф банк
Сбербанк: pic.twitter.com/q5OhCpeobY
Источник:
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Или работники "Тинькофф" пойдут работать таксистами.
иначе иди сам за едой