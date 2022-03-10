Простой трюк, с помощью которого удалось снять сцену того, как Булдаков выныривает из озера с дымящейся сигарой

Рогожкин признавался, что в своем сценарии намеренно исказил многие моменты. «Если бы я написал в подробностях все то, что происходит на реальной охоте, то меня бы запинали ногами, а потом обвинили в оскорблении охотников и рыболовов».

Большая часть съемочного процесса фильма «Особенности национальной охоты» проходила на территории ленинградской области, практически на границе с Карелией. Туда приехала целая экспедиция, поселившаяся в бывшем пионерском лагере.

Места хватило не только для расселения группы, но и постройки декораций. Например, для усадьбы, в которой хозяйничает странноватый егерь Кузьмич в исполнении блистательного Виктора Бычкова. Но в рамках данной статьи хотелось бы заострить внимание на другом персонаже.