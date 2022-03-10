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Простой трюк, с помощью которого удалось снять сцену того, как Булдаков выныривает из озера с дымящейся сигарой

Простой трюк, с помощью которого удалось снять сцену того, как Булдаков выныривает из озера с дымящейся сигарой (5 фото)

Автор:
10 марта 2022 23:30
Метки: история   кино   факты   
563
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Сценарий к фильму «Особенности национальной охоты» режиссер Александр Рогожкин написал после поездки с приятелями на охоту. На него, как на новичка, сие мероприятие произвело большое впечатление, причем не меньше, чем на финского парня Райва из его будущей картины.

Рогожкин признавался, что в своем сценарии намеренно исказил многие моменты. «Если бы я написал в подробностях все то, что происходит на реальной охоте, то меня бы запинали ногами, а потом обвинили в оскорблении охотников и рыболовов».


Большая часть съемочного процесса фильма «Особенности национальной охоты» проходила на территории ленинградской области, практически на границе с Карелией. Туда приехала целая экспедиция, поселившаяся в бывшем пионерском лагере.

Места хватило не только для расселения группы, но и постройки декораций. Например, для усадьбы, в которой хозяйничает странноватый егерь Кузьмич в исполнении блистательного Виктора Бычкова. Но в рамках данной статьи хотелось бы заострить внимание на другом персонаже.

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Не секрет, что Александр Рогожкин придумал немногословного генерала Михалыча специально для Алексея Булдакова. В самом начале персонаж даже носил фамилию актера, ведь она и вправду напоминала генеральскую. А вот Генералом Иволгиным он стал несколько позже.


Отчасти, прообразом персонажа был знаменитый генерал Александр Лебедь. Булдаков вспоминал: - «Он в то время состоялся как генерал и как политик. Я начал за ним наблюдать. Смотрел как он говорит, смеется, жестикулирует. Слава богу, я не ошибся в своем видении его».

Забавный факт: когда Булдаков и Лебедь наконец познакомились, последний начал жаловаться артисту, ведь порядком устал от сравнений с его Михалычем из фильма.

Тем не менее Лебедя нельзя назвать полноценным прообразом. Михалыча придумывали и прорабатывали Рогожкин с Булдаковым. Этот персонаж стал скорее собирательным образом, а не пародией на Лебедя.

В какой-то момент творческий тандем посетила идея - дать персонажу кубинскую сигару, которая символизировала генеральскую невозмутимость. По задумке уже во втором фильме «Особенности национальной рыбалки» Михалыч должен был нырнуть в озеро и чудесным образом вынырнуть с дымящейся сигарой.


Съемочная группа потратила немало времени, чтобы реализовать забавную, но технически сложную сцену. В самом начале реквизиторы обмотали Булдакова небольшими водонепроницаемыми трубками. Именно они должны были стать источником сигарного дыма. Вот только съемочная бригада не учла одной детали - плавать, а тем более нырять в этом было просто невозможно.

Алексей Иванович вспоминал об этом так: - «Снимайте с меня это хозяйство. Я попросил металлический футляр для сигар, засунул туда огарочек и взял в губы. В кадре можно заметить, как я буквально на секунду выныриваю затылком, незаметно снимаю футляр и все».


Источник:

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Метки: история   кино   факты   
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3  комментария
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3k
methos2 4 часа назад
Надо пересмотреть будет.... Хороший фильм.
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21k
Sergey Timonin Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
константин 3 часа назад
Ни фига себе!!!Для меня это было загадкой много лет!!!
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