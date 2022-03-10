Простой трюк, с помощью которого удалось снять сцену того, как Булдаков выныривает из озера с дымящейся сигарой

Сценарий к фильму «Особенности национальной охоты» режиссер Александр Рогожкин написал после поездки с приятелями на охоту. На него, как на новичка, сие мероприятие произвело большое впечатление, причем не меньше, чем на финского парня Райва из его будущей картины.
Рогожкин признавался, что в своем сценарии намеренно исказил многие моменты. «Если бы я написал в подробностях все то, что происходит на реальной охоте, то меня бы запинали ногами, а потом обвинили в оскорблении охотников и рыболовов».
Большая часть съемочного процесса фильма «Особенности национальной охоты» проходила на территории ленинградской области, практически на границе с Карелией. Туда приехала целая экспедиция, поселившаяся в бывшем пионерском лагере.
Места хватило не только для расселения группы, но и постройки декораций. Например, для усадьбы, в которой хозяйничает странноватый егерь Кузьмич в исполнении блистательного Виктора Бычкова. Но в рамках данной статьи хотелось бы заострить внимание на другом персонаже.
Не секрет, что Александр Рогожкин придумал немногословного генерала Михалыча специально для Алексея Булдакова. В самом начале персонаж даже носил фамилию актера, ведь она и вправду напоминала генеральскую. А вот Генералом Иволгиным он стал несколько позже.
Отчасти, прообразом персонажа был знаменитый генерал Александр Лебедь. Булдаков вспоминал: - «Он в то время состоялся как генерал и как политик. Я начал за ним наблюдать. Смотрел как он говорит, смеется, жестикулирует. Слава богу, я не ошибся в своем видении его».
Забавный факт: когда Булдаков и Лебедь наконец познакомились, последний начал жаловаться артисту, ведь порядком устал от сравнений с его Михалычем из фильма.
Тем не менее Лебедя нельзя назвать полноценным прообразом. Михалыча придумывали и прорабатывали Рогожкин с Булдаковым. Этот персонаж стал скорее собирательным образом, а не пародией на Лебедя.
В какой-то момент творческий тандем посетила идея - дать персонажу кубинскую сигару, которая символизировала генеральскую невозмутимость. По задумке уже во втором фильме «Особенности национальной рыбалки» Михалыч должен был нырнуть в озеро и чудесным образом вынырнуть с дымящейся сигарой.
Съемочная группа потратила немало времени, чтобы реализовать забавную, но технически сложную сцену. В самом начале реквизиторы обмотали Булдакова небольшими водонепроницаемыми трубками. Именно они должны были стать источником сигарного дыма. Вот только съемочная бригада не учла одной детали - плавать, а тем более нырять в этом было просто невозможно.
Алексей Иванович вспоминал об этом так: - «Снимайте с меня это хозяйство. Я попросил металлический футляр для сигар, засунул туда огарочек и взял в губы. В кадре можно заметить, как я буквально на секунду выныриваю затылком, незаметно снимаю футляр и все».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 20 людей, которые почувствовали на себе, что такое "не повезло"
- Его забыть невозможно...Н.А.Боярский
- 20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь
Понравилось34