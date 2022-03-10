Не просто шарик: применение воздушных пузырей во время разведдействий

Мыльные пузыри – это способ сохранить жизнь. Анемометров – приборов для измерения скорости движения воздуха и газов во время Первой мировой не было. И специальные команды, включающие военных метеорологов, занимались определением направления ветра, в том числе, с помощью мыльных пузырей. Они помогали понять, куда движется воздушный поток, и какие меры необходимо принимать в случае начала противником химической атаки.

И если пузыри отправлялись в сторону расположения вражеских частей, то это было лучшим вариантом развития событий, ведь немцы попросту не стали бы травить самих себя.

Направление ветра в сторону противника – это важнейшее условие использования химического оружия. Ведь без учёта этого фактора после его применения погибнуть могли не вражеские, а свои собственные солдаты.