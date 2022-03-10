Не просто шарик: применение воздушных пузырей во время разведдействий

Мыльные пузыри – это доступный способ на некоторое время отвлечь детвору от шалостей и проказ. Но оказывается эта невинная на первый взгляд забава имела важное стратегическое значение во время войны.
Мыльные пузыри – это способ сохранить жизнь. Анемометров – приборов для измерения скорости движения воздуха и газов во время Первой мировой не было. И специальные команды, включающие военных метеорологов, занимались определением направления ветра, в том числе, с помощью мыльных пузырей. Они помогали понять, куда движется воздушный поток, и какие меры необходимо принимать в случае начала противником химической атаки.
И если пузыри отправлялись в сторону расположения вражеских частей, то это было лучшим вариантом развития событий, ведь немцы попросту не стали бы травить самих себя.
Направление ветра в сторону противника – это важнейшее условие использования химического оружия. Ведь без учёта этого фактора после его применения погибнуть могли не вражеские, а свои собственные солдаты.
Первым крупным конфликтом, во время которого стало активно использоваться химическое оружие, стала Первая мировая. Немцы искали разные способы прорыва вражеской обороны и впервые использовали для этого ядовитый газ. В 1915 году они направили на позиции французов почти 170 тонн хлора. Хотя эффект не был настолько убийственным с позиции физиологии, но по силе психологического воздействия он превзошёл все ожидания. Началась паника, люди хаотично бежали, не понимая, как защититься от огромных страшных облаков. Позднее начали использоваться такие средства защиты как марлевые повязки с различной пропиткой, а затем и противогазы. Но при этом совершенствовались и сами газы: иприт и фосген были значительно опаснее хлора. Первый поражает дыхательные органы, слизистые и кожу, с высокой долей вероятности приводя к смерти. А второй просто убивает за счёт способности нарушать проницаемость лёгочных альвеол, провоцируя отёк и смерть.
Немецкая экономика на тот момент времени была не настолько развитой. И перспективное химическое направление быстрее освоили англичане, активно применявшие ядовитые газы. В результате окопных боёв значительно выросли протестные настроения в армии, поскольку боевой дух солдат, лишенных возможности честно сражаться, быстро падал.
В 1915 году химическое оружие начала производить и Россия. Частично хлор закупался в Англии, частично производился на месте. Особенно активно отравляющие снаряды использовались во время Брусиловского прорыва (1916 год) и показали себя очень эффективным инструментом в борьбе с вражеской артиллерией: даже если точное попадание не обеспечивалось обычными снарядами, то ядовитые газы наносили серьезный урон артиллерийским командам немцев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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