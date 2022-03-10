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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (28 фото)

Автор:
10 марта 2022 11:33
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
5015
28
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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69  комментариев
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9k
Мистер Фикс 5 часов назад
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Ребят... уже надоела ваша жиза...

Пишите нормально
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7k
Мариус 7 минут назад
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А что было в 95? И... в 93-м разве не было пиз№еца?
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1k
Григорий Водениктов 22 минуты назад
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а вот я про этих акул узнал на днях, что они вообще существуют, и то только по тому что икея взбеленилась и все завыли про них.
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13k
Сергей 41 минуту назад
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9k
GRuslan 55 минут назад
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1k
Иван Час назад
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За 500р сам пусть копает.
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9k
Самка Хорька Час назад
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Дык ещё и профилактика вирусов. Хорошо ж.
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5k
Mixalych Час назад
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А хинкали еще и со сметаной
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9k
Самка Хорька Час назад
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А ещё семечки успеть пожарить до начала!..
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9k
Самка Хорька Час назад
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Такому можно и сиськи показать!
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9k
Самка Хорька Час назад
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Нынче-то дороговато будет...
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84
Воспитанный Ксеноморф Самка Хорька 8 минут назад
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Экспортеры бульбы пока с нами дружат
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415
demanoff 2 часа назад
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Как-то взял студентов - программистов на стройку подсобниками. Их убогость завораживала- по гвоздю 100 мм они били 10 раз а на 11м он загибался!
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3k
Master Bo 2 часа назад
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Житель Новосибирска продает плюшевую акулу из IKEA за 9 миллионов рублей.
Царьград.

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11k
Denissg 3 часа назад
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Каким кетчупом? Мазиком! Мазиком!
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11k
Denissg 3 часа назад
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Это не его теща приняла ноутбук на полу за весы?
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53k
alertol 3 часа назад
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У меня так с женой было, она китаянка ©
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11k
Denissg 3 часа назад
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А тебе разве травка пузико не щекочет?
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52
hammog 3 часа назад
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В переводи с англицкого Ы это Бл...
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5k
Roman 3 часа назад
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"Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"
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8k
JeanLuk 3 часа назад
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Ковид покинул Россию
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8k
Hunson Abadeer 4 часа назад
надоело уже, жиза и приемлемо.... воротит уже..
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