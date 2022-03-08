Подборка лучших фильмов про выживание в адских условиях

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Когда люди попадают в экстремальные ситуации, они всеми способами пытаются остаться в живых. Посмотрите на подборку фильмов, которые невозможно не досмотреть до конца.
1. "Выживший"
Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фицжеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие — его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и отомстить Фицжеральду.
2. "Эверест"
Эверест — великая неприступная гора, покорить вершину которой мечтают многие профессиональные альпинисты. Одна из экспедиций на ее вершину закончилась настоящей трагедией, однако этот факт не останавливает отважных альпинистов.
Опытный инструктор Роб Холл, собрав группу из лучших альпинистов, собирается совершить восхождение на самую высокую вершину планеты. Все эти люди полны мужества и отваги и они не остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и невредимыми?
Опытный инструктор Роб Холл, собрав группу из лучших альпинистов, собирается совершить восхождение на самую высокую вершину планеты. Все эти люди полны мужества и отваги и они не остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и невредимыми?
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3. "Марсианин"
Марсианская миссия «Арес-3» в процессе работы была вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни получил повреждение скафандра во время песчаной бури. Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались с планеты, оставив Марка одного.
Очнувшись, Уотни обнаруживает, что связь с Землёй отсутствует, но при этом полностью функционирует жилой модуль. Главный герой начинает искать способ продержаться на имеющихся запасах еды, витаминов, воды и воздуха ещё 4 года до прилёта следующей миссии «Арес-4».
Очнувшись, Уотни обнаруживает, что связь с Землёй отсутствует, но при этом полностью функционирует жилой модуль. Главный герой начинает искать способ продержаться на имеющихся запасах еды, витаминов, воды и воздуха ещё 4 года до прилёта следующей миссии «Арес-4».
4. "Кловерфилд, 10"
Проснувшись после автомобильной аварии, девушка оказывается в подвале человека, утверждающего, что он спас ей жизнь от химической атаки, которая сделала мир за пределами бункера непригодным для жизни.
5. "Отмель"
Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная погода для серфингистов в поисках хорошей волны. Казалось бы, ничто не предвещает беды для очаровательной любительницы серфинга в одиночку. Разве что свидание тет-а-тет с гигантской акулой, которая загонит спортсменку на песчаную отмель и не отступит до тех пор, пока не получит своё.
6. "Несломленный"
Фильм рассказывает реальную историю американца-легкоатлета Луи Замперини, принявшего участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он не одержал победы в финальном забеге, но снискал расположение Гитлера, который пригласил его к себе в ложу. Предполагалось, что Замперини примет участие и в следующих Олимпийских играх, но из-за начала Второй мировой войны он был вынужден отправиться на фронт. Его самолет потерпел крушение над Тихим океаном, после чего Замперини вместе с двумя сослуживцами провёл 47 дней в дрейфе на плоту, и попал в плен к японцам, где подвергся издевательствам и пыткам.
7. "Не угаснет надежда"
Высокий загорелый мужчина путешествует на роскошной яхте в теплых водах Индийского океана, но идиллическая картина меняется в одночасье, и герой оказывается один на один с бездной. Ради тех, кто остался на берегу, он вступит в схватку со свирепой стихией.
8. "Погребенный заживо"
Герой фильма Пол, находящийся в Ираке по контракту, во время засады теряет сознание и спустя время приходит в себя в странном тесном темном месте. Не трудно догадаться, что воспользовавшись зажигалкой, Пол обнаруживает себя похороненным в гробу. Ему предстоит пережить много страшных, психологически тяжелых, физически невозможных мгновений борьбы за собственную жизнь в попытках выбраться из неожиданной ловушки…
9. "Я – легенда"
Адаптация одноименного романа Ричарда Мэтисона о неизвестном вирусе, унесшем жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду упырей, а днем пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии.
10. "Послезавтра"
Земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе: в одной части света все живое погибает от засухи, в другой — разбушевавшаяся водная стихия сносит города.
Близость катастрофы вынуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период…
Близость катастрофы вынуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период…
11. "Замёрзшие"
Не всматривайтесь в бездну, иначе бездна начнет всматриваться в вас… Три молодых человека — сноубордисты и лыжник даже и не подозревали, как это может быть в реальности, и какой чудовищный кошмар ожидает их. Они застревают на подъемнике, и веселый вечер в заснеженных зимних горах превращается в ад. Жуткий холод и обжигающий ветер несут гибель несчастным, оказавшимся в ловушке на огромной высоте. Время работает против них — никто не придет на помощь, ведь горнолыжный курорт закрыт на несколько дней. Остается одно — спасаться самим. Но чтобы спастись — нужно победить ужас этой ночи! Весь ужас…
12. "Спуск"
Компания смелых очаровательных девушек привыкла проводить свой отпуск в экстремальных путешествиях. На этот раз принято решение исследовать отдаленные горные хребты. Все идет неплохо до тех пор, пока они не находят загадочный грот. Какие тайны он хранит? Женское любопытство одерживает верх над осторожностью, и вот подруги уже глубоко под землёй.
Внезапный камнепад замуровывает выход наверх, и герои вынуждены отправиться вглубь бесконечных тёмных катакомб в поисках спасения. Вскоре они выясняют, что мрак, холод, голод, отчаянье и страх — не единственные их попутчики в этом подземном путешествии. Грот оказывается населённым неизвестными кошмарными созданиями, которые не прочь познакомиться поближе… Долгожданный отпуск оборачивается леденящим душу ужасом, а загадочная пещера — склепом. Темнота и тишина…только слышно, как быстро бьётся твоё собственное сердце, охваченное первобытным страхом…
Внезапный камнепад замуровывает выход наверх, и герои вынуждены отправиться вглубь бесконечных тёмных катакомб в поисках спасения. Вскоре они выясняют, что мрак, холод, голод, отчаянье и страх — не единственные их попутчики в этом подземном путешествии. Грот оказывается населённым неизвестными кошмарными созданиями, которые не прочь познакомиться поближе… Долгожданный отпуск оборачивается леденящим душу ужасом, а загадочная пещера — склепом. Темнота и тишина…только слышно, как быстро бьётся твоё собственное сердце, охваченное первобытным страхом…
13. "28 дней спустя"
Группа «зеленых» экстремистов вторгается в центр исследования приматов и выпускает из секретной научной лаборатории обезьяну, зараженную вирусом неудержимой агрессии. Смертельный вирус, передающийся через кровь за считанные секунды, приводит к мгновенному заражению и, соприкасаясь с любым живым существом, превращает его в кровожадного монстра.
Через 4 недели вся Англия охвачена страшной эпидемией: многие люди эвакуируются, другие ищут безопасные места, в надежде спастись. Те, кому посчастливилось не заразиться, вместе с группой военных прячутся в заброшенном доме. Вместе им предстоит разобраться в ситуации и попытаться ее исправить…
Через 4 недели вся Англия охвачена страшной эпидемией: многие люди эвакуируются, другие ищут безопасные места, в надежде спастись. Те, кому посчастливилось не заразиться, вместе с группой военных прячутся в заброшенном доме. Вместе им предстоит разобраться в ситуации и попытаться ее исправить…
15. "2012"
Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году планеты солнечной системы окажутся на одной линии друг с другом, что приведет к глобальным природным катаклизмам: сильнейшие землетрясения, цунами и извержения вулканов превратят страны и целые континенты в руины. Недавно ученые подтвердили, что этот миф может стать реальностью.
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добавляй туда чужих и риддика, вот где треш на выживание