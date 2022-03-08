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Подборка лучших фильмов про выживание в адских условиях

Подборка лучших фильмов про выживание в адских условиях (15 фото)

Автор:
08 марта 2022 11:19
Сообщество : Кино
Метки: выживание   кино   лучшие фильмы   подборка фильмов   фильм   
678
15
Когда люди попадают в экстремальные ситуации, они всеми способами пытаются остаться в живых. Посмотрите на подборку фильмов, которые невозможно не досмотреть до конца.
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Метки: выживание   кино   лучшие фильмы   подборка фильмов   фильм   

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11  комментариев
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37k
kalinser 2 часа назад
"Дважды рождённый"

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1k
Иван 41 минуту назад
У меня племянник когда ему было 15 лет , потерялся в тайге, 10 суток ходил, в лёгкой одежде, питался черемшой,ночью температура падала до нуля, май Сибирь. Мужики которые разыскивали, и родственники, на третий день уже думали что нет в живых. На 10 День вышел на мычание коров, пастух его вывез к людям. Но на его психике в дальнейшем это неслабо отразилось
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1k
bigkoss 47 минут назад
Изгой
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1k
sava 50 минут назад
"Северная стена" - по мне так куда серьезнее чем "Эверест".. оба смотрел несколько раз.
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15k
Роберт Шекли Час назад
Забыли фильм "В диких условиях" 2007 г
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1k
Старичок Час назад
какой то малолетний любитель фантастики и ужасов составлял подборку.
добавляй туда чужих и риддика, вот где треш на выживание
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14k
Колька Валеркин сын Час назад
"Смешались в кучу кони, люди" (с). Собрать все в кучу и выдать за выживание.
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Фильмы? Смотрите стримы с Украины и Донбасса - никакое кино рядом не стояло! Поучительно: как вые-бать страну за ковришки и кинуть ее под танки...
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