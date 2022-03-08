Подборка лучших фильмов про выживание в адских условиях

Не всматривайтесь в бездну, иначе бездна начнет всматриваться в вас… Три молодых человека — сноубордисты и лыжник даже и не подозревали, как это может быть в реальности, и какой чудовищный кошмар ожидает их. Они застревают на подъемнике, и веселый вечер в заснеженных зимних горах превращается в ад. Жуткий холод и обжигающий ветер несут гибель несчастным, оказавшимся в ловушке на огромной высоте. Время работает против них — никто не придет на помощь, ведь горнолыжный курорт закрыт на несколько дней. Остается одно — спасаться самим. Но чтобы спастись — нужно победить ужас этой ночи! Весь ужас…