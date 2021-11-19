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15 фотографий редких моментов, которые расширят ваш кругозор

15 фотографий редких моментов, которые расширят ваш кругозор (17 фото)

Автор:
19 ноября 2021 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Редкие   кругозор   моменты   потрясающе   расширят   
2971
17
Согласно результатам исследования, каждый человек прикасается к своему телефону примерно 2617 раз в день. И это не только для того, чтобы позвонить, написать своим коллегам и проверить Instagram. Мы берём свои телефоны, когда видим что-то действительно потрясающее. В этом посте вы увидите интересные моменты, которые успели запечатлеть люди.
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Метки: Интересные   Редкие   кругозор   моменты   потрясающе   расширят   
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4  комментария
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13k
Михалыч 2 часа назад
"которые расширят ваш кругозор"? Чем? Тут даже асфальт с бетоном автор путает...
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2k
OLD JOKER Полчаса назад
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7k
Летучий Мыш 56 минут назад
Скульптура называется "Бездомный Иисус". Есть много копий по миру, в частности в Ватикане.
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