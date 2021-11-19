15 фотографий редких моментов, которые расширят ваш кругозор

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Согласно результатам исследования, каждый человек прикасается к своему телефону примерно 2617 раз в день. И это не только для того, чтобы позвонить, написать своим коллегам и проверить Instagram. Мы берём свои телефоны, когда видим что-то действительно потрясающее. В этом посте вы увидите интересные моменты, которые успели запечатлеть люди.
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