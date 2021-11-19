15 фотографий редких моментов, которые расширят ваш кругозор

Согласно результатам исследования, каждый человек прикасается к своему телефону примерно 2617 раз в день. И это не только для того, чтобы позвонить, написать своим коллегам и проверить Instagram. Мы берём свои телефоны, когда видим что-то действительно потрясающее. В этом посте вы увидите интересные моменты, которые успели запечатлеть люди.

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Мы должны сделать операцию этому малышу, но сначала нужно провести анестезию 0 Источник:

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Эти тыквы просто огромные! 0 Источник:

Скульптура спящего человека 0 Источник:

Салют из облаков 0 Источник:

Я увидел, как муравьи несут перчатку 0 Источник:

Эту телефонную будку превратили в аквариум 0 Источник:

Пауки сплели паутину, и её украсили листья 0 Источник:

Дерево с глазами 0 Источник:

Этот огромный гриб мы нашли недалеко от дома 0 Источник:

Черепаха превратилась в настоящий плавучий остров 0 Источник:

След от лягушки на асфальте 0 Источник:

У этой леопардовой акулы есть надпись на боку "I am" (Я) 0 Источник:

Школьный автобус в Амстердаме 0 Источник:

Рыба-парусник - самая быстрая рыба в мире 0 Источник:

Сова, вырезанная в сухом дереве 0 Источник: