Великие за партами

Веселые рисунки про возможные ситуации со знаменитыми людьми, "когда они ещё были школьниками". Автор - замечательный иллюстратор, Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, его рисунки и иллюстрации можно увидеть в журналах "Крокодил", "Весёлые картинки", "Вокруг света", Огонёк" и многих других, во множестве детских и взрослых книг. Он же - автор Мишки-1980, талисмана Московской Олимпиады.