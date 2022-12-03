Великие за партами

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Веселые рисунки про возможные ситуации со знаменитыми людьми, "когда они ещё были школьниками". Автор - замечательный иллюстратор, Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, его рисунки и иллюстрации можно увидеть в журналах "Крокодил", "Весёлые картинки", "Вокруг света", Огонёк" и многих других, во множестве детских и взрослых книг. Он же - автор Мишки-1980, талисмана Московской Олимпиады.
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