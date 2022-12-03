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Великие за партами

Великие за партами

Автор:
03 декабря 2022 11:44
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Чижиков   иллюстрации   картинки   рисунки   смешные   
169
31

Веселые рисунки про возможные ситуации со знаменитыми людьми, "когда они ещё были школьниками". Автор - замечательный иллюстратор, Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, его рисунки и иллюстрации можно увидеть в журналах "Крокодил", "Весёлые картинки", "Вокруг света", Огонёк" и многих других, во множестве детских и взрослых книг. Он же - автор Мишки-1980, талисмана Московской Олимпиады.

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Метки: Веселые   Чижиков   иллюстрации   картинки   рисунки   смешные   
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2  комментария
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2k
O.Bender1 23 минуты назад
На последней странице Литературной газеты (СССР, 80-е годы) выходили сии шаржы.
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2k
Алексей 52 минуты назад
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