В Москве водитель с арматурой в руках отбивался от парня, пытавшегося сорвать наклейку с автобуса

1893
1
Не все россияне относятся положительно к событиям последних недель. Правда, попытки навязать свою точку зрения все чаще заканчиваются потасовками.
Многие водители размещают на своих авто наклейки с изображением знака Z. Таким образом они выражают поддержку российской Армии, выполняющей спецоперацию на Украине. И свои принципы эти люди готовы отстаивать до победного.
Водитель автобуса в Москве пошел с куском арматуры на парня, который попытался сорвать наклейку с его автобуса. Не хулигань!
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Мелочь, а приятно: в окружении Кадырова обнаружили человека, который подсаживает президента Чечни в авто
- "Считаю свое поведение недопустимым": Михаил Леонтьев извинился за сравнение россиян со стадом баранов
- Сын бывшего главы Северной Осетии и сын Жириновского завершили диалог мордобоем
- "Знаешь нормально машина водить - нету запретов": исламский проповедник разрешил мусульманам покупать права
- Пилот "Аэрофлота" и генерал-полковник авиации рассказали, что сделали бы на месте экипажа Ryanair
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
49
Понравилось49
Новости партнёров
Вот и слезем с нефтелолоаровой иглы!
Вот и выдернем щупальца гидры капитализма из тела России матушки!
Хватит кормить дядю Сэма !
Хватит отдавать нефть родимую за буржуйский мусор!
Обойдемся и без ролексов и вонючего Макдональдса и кока-колы на ортофосфлрной кислоте
За победу!! Урааааа!!!
Поэтому подумай сначала , спроси может своего руководителя как он думает на счет этого. Прежде думай что могут быть последствия а потом делай.
Сейчас многим иностранным организациям абсолютно пох. что идёт военная операция но все "Лают"и нам нужно тоже, ато недай подумают чего.
Ну захотелось водителю наклейку разместить - имеет право! Зачем срывать?
Если он сам что то хочет то пусть флаг украины например себе повяжет куда нибудь
Каким образом этот тут.
Вариант угрозы, я тебя найду сразу показывает диванного воина ,ага по айпи вычислит.