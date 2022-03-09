В Москве водитель с арматурой в руках отбивался от парня, пытавшегося сорвать наклейку с автобуса

Многие водители размещают на своих авто наклейки с изображением знака Z. Таким образом они выражают поддержку российской Армии, выполняющей спецоперацию на Украине. И свои принципы эти люди готовы отстаивать до победного.

Водитель автобуса в Москве пошел с куском арматуры на парня, который попытался сорвать наклейку с его автобуса. Не хулигань!

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!