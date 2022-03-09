FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4266 постов • 1161 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Москве водитель с арматурой в руках отбивался от парня, пытавшегося сорвать наклейку с автобуса

В Москве водитель с арматурой в руках отбивался от парня, пытавшегося сорвать наклейку с автобуса (1 фото)

Автор:
09 марта 2022 08:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   драка   знак Z   мнение   политика   спецоперация   
1893
1

Не все россияне относятся положительно к событиям последних недель. Правда, попытки навязать свою точку зрения все чаще заканчиваются потасовками.

Многие водители размещают на своих авто наклейки с изображением знака Z. Таким образом они выражают поддержку российской Армии, выполняющей спецоперацию на Украине. И свои принципы эти люди готовы отстаивать до победного.


Водитель автобуса в Москве пошел с куском арматуры на парня, который попытался сорвать наклейку с его автобуса. Не хулигань!


Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: авто   драка   знак Z   мнение   политика   спецоперация   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Андрей А 50 минут назад
Диванный боевой петух против старой школы))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−60
Невова 2 минуты назад
Слава России!
Вот и слезем с нефтелолоаровой иглы!
Вот и выдернем щупальца гидры капитализма из тела России матушки!
Хватит кормить дядю Сэма !
Хватит отдавать нефть родимую за буржуйский мусор!
Обойдемся и без ролексов и вонючего Макдональдса и кока-колы на ортофосфлрной кислоте
За победу!! Урааааа!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SuperTroll 4 минуты назад
Всю эту питушню, которая скакала на митингах в наших городах, и извинялись за то, что они русские, нужно просто жестоко 3,14здить. В Киеве в 2014 тоже скакали, результат мы видим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gnyS i 7 минут назад
Если было все именно так как описано то все правильно дед сделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Alexander 10 минут назад
Расклеивание наклеек это дело каждого и последствия конечно тоже будут. Если ты обычный человек то могут некоторые индивиды наехать. А вот если ты работаешь на частника/коммерса то комерс может с тебя спросить? и уволить нах.

Поэтому подумай сначала , спроси может своего руководителя как он думает на счет этого. Прежде думай что могут быть последствия а потом делай.

Сейчас многим иностранным организациям абсолютно пох. что идёт военная операция но все "Лают"и нам нужно тоже, ато недай подумают чего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
zolotoman 11 минут назад
"Я тебя найду")))))))))))))) либероидный петрилла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Gary Zucker 22 минуты назад
Качество видео конечно хреновое, но кусок арматуры такой толщины килограмм 5 весит. А мужик так легко ей размахивает, так что это наверняка пустотелая трубка. Ей конечно тоже можно оприходовать, но покалечить сложнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
400
Copycat Полчаса назад
Этот школьник что дурной что ли не пойму?
Ну захотелось водителю наклейку разместить - имеет право! Зачем срывать?
Если он сам что то хочет то пусть флаг украины например себе повяжет куда нибудь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: трэш
−172
10
MPEG-8 51 минуту назад
С радикалами, нацистами и прочими неугомонными надо действовать их-же методами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
zolotoman Alex75r 5 минут назад
Мне кажется, что либерда в процентом соотношении занимает 1-2 процента. Просто она сильно воняет на процентов 30. Да и профессионально служат отечеству, я думаю, больше людей из провинции. Там больше патриотично смотрящих на жизнь людей. Не диванных. Я сам Москвич и очень люблю свой город. Но хавна у нас хоть напалмом жги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
tamin 52 минуты назад
Ск уже взяло дело в оборот. Скоро петушара займёт свое законное место. В тюрьме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Виталий Касандров 53 минуты назад
Ничего из видео непонятно .Парень спрашивает,- ты хочешь много денег ?
Каким образом этот тут.
Вариант угрозы, я тебя найду сразу показывает диванного воина ,ага по айпи вычислит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото) Необычное 30-сантиметровое создание, которое принимают за русалку (3 фото) Мелочь, а приятно: в окружении Кадырова обнаружили человека, который подсаживает президента Чечни в авто Мелочь, а приятно: в окружении Кадырова обнаружили человека, который подсаживает президента... "Считаю свое поведение недопустимым": Михаил Леонтьев извинился за сравнение россиян со стадом баранов "Считаю свое поведение недопустимым": Михаил Леонтьев извинился за сравнение россиян со стадом... Пилот "Аэрофлота" и генерал-полковник авиации рассказали, что сделали бы на месте экипажа Ryanair Пилот "Аэрофлота" и генерал-полковник авиации рассказали, что сделали бы на месте экипажа Ryanair "Знаешь нормально машина водить - нету запретов": исламский проповедник разрешил мусульманам покупать права "Знаешь нормально машина водить - нету запретов": исламский проповедник разрешил мусульманам... Сын бывшего главы Северной Осетии и сын Жириновского завершили диалог мордобоем Сын бывшего главы Северной Осетии и сын Жириновского завершили диалог мордобоем
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

118694



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
"Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети
3
50
"Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети
Сколько получает девушка, работающая на королевской яхте (5 фото)
Сколько получает девушка, работающая на королевской яхте (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так стоп...
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
4
26

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#прикол#история#картинки#смешно#кино#новости#авто аварии#интересное
#Юмор#животные#подборка#фотографии#Приколы#аварии#комментарии#СССР#Ynews#конфликт
#фото#люди#ватермарк#Украина#Россия#дтп#космос#санкции#природа#страна

На что жалуетесь?

Вернуться