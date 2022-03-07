Олимпийский успех и бесславный конец алжирского рабочего с завода «Рено»

Будущий спортсмен родился в небольшой алжирской деревне Улед-Джеллаль. Позже он пошёл на службу во французский 25-й пехотный полк, где его атлетические данные заметил некий лейтенант Вакье.

В итоге в 1923 году офицер отправил Эль-Уафи защищать честь своего полка на армейские спортивные соревнования в Париже. Там он произвёл сильное впечатление, из-за чего ему позволили принять участие в Олимпиаде, состоявшейся в Париже в 1924 году.