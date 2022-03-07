10 невероятных перевоплощений актеров вселенной Marvel

Сцена, где на главном герое рвется рубашка или костюм, стала практически символом фильмов о супергероях. А почему бы и нет? Актеры отказались от гамбургеров и выпивки, а также днями и ночами пропадали в тренажерных залах не для того, чтобы прятать свои мускулы за латексом и броней.
Но не все актеры изначально выглядели словно греческие боги. Мы предлагаем взглянуть на 10 фотографий звезд вселенной Marvel "до и после" чудесного преображения.
1. Крис Прэтт
Для того чтобы сыграть Звездного Лорда в «Стражах галактики», Крису Прэтту пришлось превратить 27 кг жира в мышечную массу. Его трансформации способствовали специальное питание, изматывающие тренировки и огромная сила воли.
2. Крис Хемсворт
Перевоплощение тела Криса Хемсворта для роли Тора впечатляет! Но еще больше впечатляет тот факт, что после съемок «Мстителей», актеру пришлось за 4 месяца сбросить набранную массу для роли в фильме «Гонка», а спустя некоторое время снова ее набрать для «Тор 2».
3. Крис Эванс
Эванс уже играл супергероев, поэтому был в отличной форме, однако для роли Капитана Америки ему пришлось буквально жить в тренажерном зале. И результат говорит сам за себя.
4. Хью Джекман
Хью был 31 год, когда он сыграл Росомаху впервые, но он не раз признавался, что не готовился к этой роли с таким же энтузиазмом, как к своему последнему фильму в роли Логана.
5. Аарон Тейлор-Джонсон
После роли тощего ботаника Дэйва Лизевски Аарону пришлось серьезно подготовиться, чтобы сыграть настоящего супергероя.
6. Пол Радд
Исполнитель роли Человека-муравья признается, что сейчас находится в самой лучшей физической форме за всю свою жизнь, а актеру скоро исполнится 47 лет!
7. Энтони Маки
Энтони признается, что боязнь выглядеть крошечным на фоне Капитана Америки вдохновила его на работу над собой. Актер занимался в зале два раза в день, чтобы достичь своей цели.
8. Роберт Дауни мл.
Звезда «Железного человека» тренировался по известной методике Брюса Ли. И уже через несколько месяцев актер набрал 11 кг мышечной массы для роли Тони Старка.
9. Дон Чидл
Несмотря на то, что большую часть времени Воитель находится в костюме, актер сидел на строгой диете и занимался бегом для роли в «Железном человеке».
10. Эндрю Гарфилд
От природы худощавый британец занимался каждый день в течение трех месяцев, потребляя 4000-5000 калорий в день для наращивания мышц, чтобы сыграть в фильме «Новый Человек-паук».
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