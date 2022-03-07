10 невероятных перевоплощений актеров вселенной Marvel

Сцена, где на главном герое рвется рубашка или костюм, стала практически символом фильмов о супергероях. А почему бы и нет? Актеры отказались от гамбургеров и выпивки, а также днями и ночами пропадали в тренажерных залах не для того, чтобы прятать свои мускулы за латексом и броней.