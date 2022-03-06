В честь Робинзона Крузо назвали настоящий остров в Тихом океане! Рассказываем, как так получилось

Тысячи островов на Земле имеют названия. Обычно история открытия и присвоения острову имени вполне заурядна. К примеру, когда он называется по имени первооткрывателя или по названию праздника, приходящегося на тот день. Взять хотя бы остров Пасхи, название которого не имеет вообще никакого отношения к его истории. Иногда остров могут переименовать после того, как на нём или рядом с ним произошли некие события — всё начинается со слухов, баек, легенд.
Остров Робинзон-Крузо, фото со спутника
Но бывают и совсем уникальные случаи, когда остров называют в честь вымышленного персонажа. Например, персонажа книги, который дал нарицательное имя всем тем, кто попал в ситуацию, схожую с его. Итак, остров Робинзон-Крузо.
Он расположен в южной части Тихого океана в почти семистах километрах западнее побережья Чили. Является частью архипелага Хуан-Фернандес, состоящего из трёх островов. Этот архипелаг был открыт испанским мореплавателем Хуаном-Фернандесом 22 ноября 1574 года, а упомянутый остров был назван Más a Tierra (рус. «Мас-а-Тьерра»), что в переводе с испанского означает «ближайший к материку». Остров посчитали перспективным для заселения, и первыми колонистами на нём стали около шестисот индейцев, которым были выданы инструменты для обустройства, припасы и некоторое количество скота. Однако попытка колонизации провалилась, и остров так и остался необитаемым. Изредка он использовался пиратами и некоторыми мореплавателями как временная база или место стоянки.
Первым звеном в цепи событий, что в итоге привели к переименованию, стала экспедиция Уильяма Дампира, бросившая якорь у острова. На борту корабля в должности боцмана находился англичанин Александр Селькирк. Будучи вспыльчивым и тяжёлым в общении человеком, боцман спровоцировал конфликт с капитаном корабля. Во время очередной ссоры Селькирк потребовал, чтобы ему предоставили лодку, так как он не намерен больше оставаться на судне. Капитан же, учтя его требования, распорядился высадить боцмана на острове. Селькирк, поняв, к чему привели его высказывания, просил не делать этого, но капитан был неумолим.
Бронзовая статуя, изображающая Александра Селькирка
Так началось его выживание. Остров Мас-а-Тьерра имеет площадь около 50 квадратных километров.
Со времён неудачной колонизации на нём обитали одичавшие домашние животные. Так, например, приручение диких коз дало Селькирку необходимое ему для выживания мясо и молоко. Капитан, высаживая боцмана на острове, оставил ему ружьё, запас пороха и пуль, топор, нож, огниво, котёл, пару фунтов табака, сундучок с навигационными приборами, Библию, другие книги духовного содержания и трактаты по навигации.
По собственным словам Селькирка, именно чтение книг вслух не дало ему одичать на острове или сойти с ума от одиночества. Вынужденное одиночество Селькирка продолжалось четыре года. Однажды к острову пристали два испанских корабля (в то время шла война между Англией и Испанией), и моряки попытались поймать Селькирка, однако безрезультатно. А 1 февраля 1709 года к острову причалил английский корабль «Герцог» капитана Вудса Роджерса, который назвал Селькирка губернатором острова. Тогда эта история была довольно популярна в обществе и даже была упомянута в книге Эдварда Кука «Путешествие к Южному морю и вокруг света», выпущенной в 1712 году.
Спасённого Селькирка поднимают на борт «Герцога»
Записанные капитаном Вудсом Роджерсом воспоминания Селькирка, как считается, и легли в основу знаменитого романа Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Конечно, автор значительно приукрасил в романе жизнь героя на острове, однако его популярность оказалась настолько велика, что имя «Робинзон» стало нарицательным для тех людей, кто по воле случая оказался на необитаемом острове.
SMS Dresden незадолго до своего затопления экипажем
Во время Первой мировой войны остров стал местом последнего боя немецкого крейсера «Дрезден». Корабль был подорван членами команды и затонул в бухте, несмотря на то, что он официально сдался чилийским властям. Экипаж был интернирован в Чили, однако некоторым офицерам всё же удалось вернуться в Германию до конца войны. Например, Курту Хартвигу. Этот человек интересен тем, что после возвращения на родину окончил школу подводников и до конца войны служил на подводных лодках U-32 и U-63. Потопил 48 судов водоизмещением более 163 000 брутто-тонн.
После окончания Второй мировой войны остров понемногу заселялся, и в 1970 году правительство
Чили приняло решение переименовать два из трёх островов архипелага. Остров Мас-а-Тьерра стал называться Робинзон-Крузо, а самый большой остров архипелага — Isla Más Afuera — переименовали в Александр-Селькирк в честь человека, ставшего прототипом известного всем героя книг.
В 1998 году на острове произошло забавное событие. Американский бизнесмен Бернард Кейсер прибыл туда, ведомый слухами о том, что на борту немецкого крейсера «Дрезден» находились некие сокровища, которые немцы после поражения в бою от англичан якобы закопали где-то на острове. Потратив несколько миллионов долларов на экспедицию и перекопав немалую территорию, он так ничего и не нашёл.
Панорама на остров Робинзон-Крузо, 2014 год
Сегодня острова архипелага заселены крайне слабо. Несмотря на достаточно мягкий климат, который можно сравнить со средиземноморским, Хуан-Фернандес не пользуется популярностью у поселенцев. Согласно переписи населения за 2017 год на архипелаге проживают 926 человек (860 на острове Робинзон-Крузо). Их основным промыслом является ловля омаров. Доход также приносят туристы, желающие осмотреть останки лежащего на дне бухты крейсера «Дрезден» или же посетить остров, на котором жил реальный прототип Робинзона Крузо.
Вид на городок Сан-Хуан-Баутиста, расположенный в бухте Камберленд на острове Робинзон-Крузо
Остров Робинзон-Крузо являет собой уникальный феномен. В истории есть случаи, когда острова переименовывались из-за просчётов в составлении карт, исчезали с них, уйдя под воду, или же вообще являлись призраками, следствием ошибок картографов со времён эпохи Великих географических открытий. Однако переименование острова в честь героя книги — случай крайне редкий. Но, как бы то ни было, свою известность получил и реальный прототип этих событий: в честь Александра Селькирка был назван другой остров архипелага, навсегда запечатлев его имя, как и имя его книжного воплощения, на картах Земли.
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