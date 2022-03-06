В честь Робинзона Крузо назвали настоящий остров в Тихом океане! Рассказываем, как так получилось

Остров Робинзон-Крузо, фото со спутника

Но бывают и совсем уникальные случаи, когда остров называют в честь вымышленного персонажа. Например, персонажа книги, который дал нарицательное имя всем тем, кто попал в ситуацию, схожую с его. Итак, остров Робинзон-Крузо.

Он расположен в южной части Тихого океана в почти семистах километрах западнее побережья Чили. Является частью архипелага Хуан-Фернандес, состоящего из трёх островов. Этот архипелаг был открыт испанским мореплавателем Хуаном-Фернандесом 22 ноября 1574 года, а упомянутый остров был назван Más a Tierra (рус. «Мас-а-Тьерра»), что в переводе с испанского означает «ближайший к материку». Остров посчитали перспективным для заселения, и первыми колонистами на нём стали около шестисот индейцев, которым были выданы инструменты для обустройства, припасы и некоторое количество скота. Однако попытка колонизации провалилась, и остров так и остался необитаемым. Изредка он использовался пиратами и некоторыми мореплавателями как временная база или место стоянки.

Первым звеном в цепи событий, что в итоге привели к переименованию, стала экспедиция Уильяма Дампира, бросившая якорь у острова. На борту корабля в должности боцмана находился англичанин Александр Селькирк. Будучи вспыльчивым и тяжёлым в общении человеком, боцман спровоцировал конфликт с капитаном корабля. Во время очередной ссоры Селькирк потребовал, чтобы ему предоставили лодку, так как он не намерен больше оставаться на судне. Капитан же, учтя его требования, распорядился высадить боцмана на острове. Селькирк, поняв, к чему привели его высказывания, просил не делать этого, но капитан был неумолим.