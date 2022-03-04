Ребенок по контракту

Одна из самых позорных и страшных страниц в истории Швейцарии - это так называемые "контрактные" или "кабальные" дети (Verdingkinder).
С 1800-х и по 1960-е (а официально до 1981-го) годы швейцарские власти насильно забирали детей из городских семей, передавая их на воспитание крестьянам. Продиктовано это было заботой о благополучии подрастающего поколения, хотя многие считали, что за этим стоит обычный экономический вопрос: трудовых рук на фермах не хватало, а беззащитные малыши могли использоваться как бесплатная и бесправная рабочая сила.
До начала 20 века детей, изъятых из семей, продавали на специальном рынке. Сначала ребенка осматривали, обращая пристальное внимание на его телосложение и выносливость, а затем устраивался аукцион: "человеческий товар" доставался "покупателю", готовому взять его на содержание за наименьшую цену, ведь государство не стремилось нести большие траты на обеспечение опекаемых. В некоторых регионах дети распределялись по жребию среди наиболее состоятельных семей. При этом крестьяне обязывались брать ребенка и в том случае, если он не был им нужен.
В 20 веке феномен "контрактных" детей получил особенно широкое распространение: по некоторым данным, в период с 1920-х по 1970-е годы насчитывалось около 100 000 ребят, помещенных против воли в чужие семьи. Официально под такую опеку попадали лишь "ущемленные" социальные группы: сироты, малыши из нищих или неблагополучных семей, но на деле отобрать ребенка могли у любой незамужней женщины или вдовы, даже если она была достаточно обеспечена, чтобы прокормить свою семью.
Типичной можно назвать историю некой Урсулины Грубер, которую забрали ещё в роддоме: у нее не было отца, а мать работала простой уборщицей. Приемные родители внушали девочке, что родные сами от нее отказались. И лишь в двадцать лет Урсулина, решившая все же отыскать женщину, подарившую ей жизнь, выяснила, что все эти годы мать безуспешно пыталась найти ее, надеясь на воссоединение.
В приемных семьях с "дешёвыми" и нежеланными детьми зачастую обращались как с настоящими маленькими рабами. Они тяжело работали, не имея отдыха, не получая за свой труд и карманных денег. Таких детей могли содержать не в доме: в крестьянских хозяйствах хватало места - сараи, амбары, коровники...О хорошем питании тоже речи не шло.
Относились к ним как к людям низшего сорта. Практически все бывшие "контрактные" дети, которых удалось опросить спустя годы, утверждали, что приемные родители были к ним требовательны, жестоки и наказывали за малейшую провинность.
За совершенные злодеяния по отношению к доверенным детям члены приемных семей практически никогда не привлекались к ответственности, а забрать ребенка против воли его опекуна могли только в случае доказанной психической невменяемости последнего.
Нередки были и эпизоды насилия, о чем свидетельствовали тысячи потерпевших. Многие подростки, не выдержав ужасные условий, пытались сбежать или уйти из жизни добровольно: в первом случае, их возвращали обратно, во втором...смертность среди "контрактных детей" всегда была высока, и государство предпочитало закрывать на это глаза.
По возможности, приемные родители старались на своих подопечных и заработать. Например, известна история Ренаты Найдеггер, родившейся в Тургау в 1941 году. Как незаконнорожденный ребенок, она была насильно определена в принимающую семью. Вместе с другими детьми она работала, получая лишь тычки и унижения. Опекуны постоянно попрекали ее тем, что вынуждены тратить на ее содержание свои деньги, замалчивая, что каждый месяц на имя девочки приходили выплаты от ее родного отца.
Лишь много лет спустя уже выросшая Рената выяснила, что когда-то на ее имя был открыт сберегательный счёт, на который, в общей сложности, поступило 3525 франков. Так как взыскать украденное с ее опекунов уже не представлялось возможным, правительство Швейцарии из бюджета выделило фрау Найдеггер деньги, не забыв добавить годовые проценты. Итоговая сумма равнялась 18 000 франков.
Источник:
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Кошачье мясо уже не первый год пытаются внести в меню швейцарцев. В 2018 году немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (вроде бы солидное издание) охарактеризовала «кошатину с чабрецом» как одно из главных рождественских блюд у швейцарских фермеров на протяжении долгих лет.
«В швейцарских кантонах Берн, Люцерн и Юра кошатина долгое время была традиционным рождественским блюдом среди фермеров. По сей день в Швейцарии все еще разрешено есть домашних животных», – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
https://business-swiss.ch/shvejtsarskaya-kuhnya-blyuda/edjat-li-v-shvejcarii-koshek/https://business-swiss.ch/shvejtsarskaya-kuhnya-blyuda/edjat-li-v-shvejcarii-koshek/
не было рабской силы и прочего?