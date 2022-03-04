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Ребенок по контракту

Ребенок по контракту (6 фото)

Автор:
04 марта 2022 11:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: Verdingkinder   Ребенок по контракту   Швейцария   дети   история   факты   фото   
2019
6

Одна из самых позорных и страшных страниц в истории Швейцарии - это так называемые "контрактные" или "кабальные" дети (Verdingkinder).

С 1800-х и по 1960-е (а официально до 1981-го) годы швейцарские власти насильно забирали детей из городских семей, передавая их на воспитание крестьянам. Продиктовано это было заботой о благополучии подрастающего поколения, хотя многие считали, что за этим стоит обычный экономический вопрос: трудовых рук на фермах не хватало, а беззащитные малыши могли использоваться как бесплатная и бесправная рабочая сила.

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До начала 20 века детей, изъятых из семей, продавали на специальном рынке. Сначала ребенка осматривали, обращая пристальное внимание на его телосложение и выносливость, а затем устраивался аукцион: "человеческий товар" доставался "покупателю", готовому взять его на содержание за наименьшую цену, ведь государство не стремилось нести большие траты на обеспечение опекаемых. В некоторых регионах дети распределялись по жребию среди наиболее состоятельных семей. При этом крестьяне обязывались брать ребенка и в том случае, если он не был им нужен.


В 20 веке феномен "контрактных" детей получил особенно широкое распространение: по некоторым данным, в период с 1920-х по 1970-е годы насчитывалось около 100 000 ребят, помещенных против воли в чужие семьи. Официально под такую опеку попадали лишь "ущемленные" социальные группы: сироты, малыши из нищих или неблагополучных семей, но на деле отобрать ребенка могли у любой незамужней женщины или вдовы, даже если она была достаточно обеспечена, чтобы прокормить свою семью.


Типичной можно назвать историю некой Урсулины Грубер, которую забрали ещё в роддоме: у нее не было отца, а мать работала простой уборщицей. Приемные родители внушали девочке, что родные сами от нее отказались. И лишь в двадцать лет Урсулина, решившая все же отыскать женщину, подарившую ей жизнь, выяснила, что все эти годы мать безуспешно пыталась найти ее, надеясь на воссоединение.


В приемных семьях с "дешёвыми" и нежеланными детьми зачастую обращались как с настоящими маленькими рабами. Они тяжело работали, не имея отдыха, не получая за свой труд и карманных денег. Таких детей могли содержать не в доме: в крестьянских хозяйствах хватало места - сараи, амбары, коровники...О хорошем питании тоже речи не шло.


Относились к ним как к людям низшего сорта. Практически все бывшие "контрактные" дети, которых удалось опросить спустя годы, утверждали, что приемные родители были к ним требовательны, жестоки и наказывали за малейшую провинность.


За совершенные злодеяния по отношению к доверенным детям члены приемных семей практически никогда не привлекались к ответственности, а забрать ребенка против воли его опекуна могли только в случае доказанной психической невменяемости последнего.


Нередки были и эпизоды насилия, о чем свидетельствовали тысячи потерпевших. Многие подростки, не выдержав ужасные условий, пытались сбежать или уйти из жизни добровольно: в первом случае, их возвращали обратно, во втором...смертность среди "контрактных детей" всегда была высока, и государство предпочитало закрывать на это глаза.


По возможности, приемные родители старались на своих подопечных и заработать. Например, известна история Ренаты Найдеггер, родившейся в Тургау в 1941 году. Как незаконнорожденный ребенок, она была насильно определена в принимающую семью. Вместе с другими детьми она работала, получая лишь тычки и унижения. Опекуны постоянно попрекали ее тем, что вынуждены тратить на ее содержание свои деньги, замалчивая, что каждый месяц на имя девочки приходили выплаты от ее родного отца.


Лишь много лет спустя уже выросшая Рената выяснила, что когда-то на ее имя был открыт сберегательный счёт, на который, в общей сложности, поступило 3525 франков. Так как взыскать украденное с ее опекунов уже не представлялось возможным, правительство Швейцарии из бюджета выделило фрау Найдеггер деньги, не забыв добавить годовые проценты. Итоговая сумма равнялась 18 000 франков.


Долгие годы о "контрактных детях" говорить было не принято - "постыдная" страница в истории. Официальные извинения людям, подвергшимся в детстве "опеке", были принесены правительством Швейцарии лишь в 2013 году.

Источник: здесь, здесь, здесь, тут и тут



Источник:

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Метки: Verdingkinder   Ребенок по контракту   Швейцария   дети   история   факты   фото   

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30k
Юр21 2 часа назад
Твари двуличные.
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1k
lerich 22 минуты назад
Нечто подобное было и России в начале ХХ века. Детей рожали много, но это нивелировалось высокой детской смертностью, кроме того многие малоимущие семьи просто не могли прокормить всех детей, поэтому отдавали их в более зажиточные семьи "в люди". Бабка жены (1910 г.р.) рассказывала, что ее в возрасте 7-ми лет "в люди" отдали. Правда, отдавали детей добровольно (детей, понятно, никто не спрашивал). В людях дети батрачили просто за еду. Мальчиков брали с большей охотой, они физически сильнее и пользы от них в хозяйстве больше. Девочек тоже брали, но предпочитали быстрее от них избавиться. Бабку в возрасте 16 лет выпнули замуж за первого встречного. Ее согласия, естественно, тоже не спрашивали.
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793
Александр Час назад
И эти уроды учат нас как нам жить ???
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20k
uutb Час назад
А, еще, они котиков едят...
-------
Кошачье мясо уже не первый год пытаются внести в меню швейцарцев. В 2018 году немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (вроде бы солидное издание) охарактеризовала «кошатину с чабрецом» как одно из главных рождественских блюд у швейцарских фермеров на протяжении долгих лет.

«В швейцарских кантонах Берн, Люцерн и Юра кошатина долгое время была традиционным рождественским блюдом среди фермеров. По сей день в Швейцарии все еще разрешено есть домашних животных», – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

https://business-swiss.ch/shvejtsarskaya-kuhnya-blyuda/edjat-li-v-shvejcarii-koshek/https://business-swiss.ch/shvejtsarskaya-kuhnya-blyuda/edjat-li-v-shvejcarii-koshek/
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226
eutace 2 часа назад
и этих дикарей мы считаем цивилизованной Европой?! не Европа, а Евро-попа
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50k
smakido 2 часа назад
А чего стоят " человеческие зоопарки" в Бельгии, в 20 веке!...
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7k
amrita 2 часа назад
Вот и цивилизованная ( вроде бы!) страна.
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1k
Павел Астахов 2 часа назад
В этом вся суть этих "цивилизованных" стран..... унизить слабого, озолотить богатого
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83k
Taras Kozalupko 2 часа назад
"благополучно" страна гномов, сыра и шоколада, ёпта!
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4k
Наталья 3 часа назад
У всех стран есть скелеты в шкафах.
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226
eutace Наталья 2 часа назад
в СССР не было скелетов, особенно связанных с детьми и женщинами
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