Ребенок по контракту

До начала 20 века детей, изъятых из семей, продавали на специальном рынке. Сначала ребенка осматривали, обращая пристальное внимание на его телосложение и выносливость, а затем устраивался аукцион: "человеческий товар" доставался "покупателю", готовому взять его на содержание за наименьшую цену, ведь государство не стремилось нести большие траты на обеспечение опекаемых. В некоторых регионах дети распределялись по жребию среди наиболее состоятельных семей. При этом крестьяне обязывались брать ребенка и в том случае, если он не был им нужен.

В 20 веке феномен "контрактных" детей получил особенно широкое распространение: по некоторым данным, в период с 1920-х по 1970-е годы насчитывалось около 100 000 ребят, помещенных против воли в чужие семьи. Официально под такую опеку попадали лишь "ущемленные" социальные группы: сироты, малыши из нищих или неблагополучных семей, но на деле отобрать ребенка могли у любой незамужней женщины или вдовы, даже если она была достаточно обеспечена, чтобы прокормить свою семью.