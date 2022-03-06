Творчество современного художника Валерия Ниминущего

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Художник Валерий Ниминущий родился 25 ноября 1960 года в Твери.
В 1974 году закончил Калининскую художественную школу. Служил в армии в Забайкалье. В 1983 году закончил Художественное училище им. Венецианова. До 1990 года работал художником-оформителем. Участник многих выставок в Твери и в России.
Член союза дизайнеров России, творческого союза художников России, международной федерации Юнеско.
Хотя вижу Вам не до творчества!
Приятного просмотра!
В 1974 году закончил Калининскую художественную школу. Служил в армии в Забайкалье. В 1983 году закончил Художественное училище им. Венецианова. До 1990 года работал художником-оформителем. Участник многих выставок в Твери и в России.
Член союза дизайнеров России, творческого союза художников России, международной федерации Юнеско.
Хотя вижу Вам не до творчества!
Приятного просмотра!
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35.
Если вдруг пропустили: "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал...". Кавказ в живописи
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