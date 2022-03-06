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Творчество современного художника Валерия Ниминущего

Творчество современного художника Валерия Ниминущего (35 фото)

Автор:
06 марта 2022 22:18
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
259
35
Художник Валерий Ниминущий родился 25 ноября 1960 года в Твери.
В 1974 году закончил Калининскую художественную школу. Служил в армии в Забайкалье. В 1983 году закончил Художественное училище им. Венецианова. До 1990 года работал художником-оформителем. Участник многих выставок в Твери и в России.
Член союза дизайнеров России, творческого союза художников России, международной федерации Юнеско.
Хотя вижу Вам не до творчества!
Приятного просмотра!
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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   

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2  комментария
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ПаганецЪ 9 часов назад
Хороший художник, но, ИМХО, перебирает с глубиной резкости. Теряется атмосфера.
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