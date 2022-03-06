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Европейские компании продолжат работу на российском рынке

Европейские компании продолжат работу на российском рынке (5 фото)

Автор:
06 марта 2022 16:10
Метки: компании   новости   российский рынок   
929
5

Компания AstraZeneca продолжает работать в России и предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов, а также непрерывного производства на заводе компании в Калужской области.

Французская фармацевтическая компания Sanofi заявила, что продолжает работу в России и делает все возможное для обеспечения бесперебойных поставок препаратов.



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Компания Danone не планирует останавливать деятельность в России и уходить с российского рынка. Об этом сообщила директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России Евгения Фалькова.


"Metro не планирует прекращать свою деятельность в России. В последнее время компания показывает стабильный рост", - сообщили в пресс-службе Metro Group.




Компания Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объеме.


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Метки: компании   новости   российский рынок   

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11  комментариев
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1k
Mixan 3 часа назад
Все будет ,как обычно ..Главное крикнуть ,для сша что против России и русских ..А так все как обычно ..Мы это уже проходили !
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32k
Минчанин 2 часа назад
Это, я так понимаю, достижение? Что не всё ещё, оказывается, сдёрнули с российского или белорусского рынка (если кто не в курсе, то под санкции попала не только Россия, но и Беларусь)?

С этой недели в Россию и Беларусь прекращены поставки запчастей и расходных материалов для аналитического оборудования, фармакопейных стандартов...
Наша фармацевтика (как подозреваю, и остальные отрасли) сейчас просто расцветет и импортозаместится на 100 процентов.
Ни запчастей, ни расходников, ни своих фармакопейных стандартов Россия не производит.

Да и со своим аналитическим оборудованием тоже, как-то, не очень. Россия, например, производит хроматографы... только, часть узлов прямо закупается за рубежом.

Да и с фармсубстанциями и вспомогаловкой тоже, как-то, не очень.
Три года назад я написал статью об импортозамещении, где подробно расписал про то, каковы дела с импортозамещением в фарминдустрии. В комментах эксперты мне сообщили, что незачем нам самим производить субстанции и вспомогаловку, да и всё остальное тоже. Купим без проблем. Глобализм же.

Нет, конечно, всё это будет закупаться. Наладятся поставки через третьи страны. Какая-нибудь армения будет покупать стандартов столько, что ими можно будет всё армянское население накормить.
Правда, от этого наши лекарства станут хуже и дороже. Так что - не удивляйтесь, увидев цены на отечественные лекарства.
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2k
Иван 3 часа назад
А нах*й они нужны, своё производство же собрались поднимать с колен.
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57k
Dominus 3 часа назад
Кока кола тоже не хочет уходить ,но нужно ей помочь..
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13k
ss 3 часа назад
Никто, никогда от таких бабок не откажется. Там бабла больше даже чем у нефтяных магнатов. Они добровольно никогда не закончат этот ковидный цирк. Им наплевать на войну, на бедность, на людей. Они будут доить государства и их население во всём мире. Думаю, к осени опять начнутся насильственные прививки, маски и прочая бесполезная хрень. В Германии уже готовится законопроект об обязательном прививании всех поголовно.

Так что кто-кто, а эти никуда не уйдут.
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