Европейские компании продолжат работу на российском рынке

Компания AstraZeneca продолжает работать в России и предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов, а также непрерывного производства на заводе компании в Калужской области.
Французская фармацевтическая компания Sanofi заявила, что продолжает работу в России и делает все возможное для обеспечения бесперебойных поставок препаратов.
Компания Danone не планирует останавливать деятельность в России и уходить с российского рынка. Об этом сообщила директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России Евгения Фалькова.
"Metro не планирует прекращать свою деятельность в России. В последнее время компания показывает стабильный рост", - сообщили в пресс-службе Metro Group.
Компания Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объеме.
Авторский пост
- Victoria's Secret пригласили на показ модель с синдромом Дауна
- Ученые нашли в Китае самый большой в мире кратер
- Стоимость путёвок в Египет и Турцию резко выросла
- Без Жириновского всё уронили... Владимир Вольфович, вставайте
- Британец принял роды у жены на обочине дороги
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Понравилось50
С этой недели в Россию и Беларусь прекращены поставки запчастей и расходных материалов для аналитического оборудования, фармакопейных стандартов...
Наша фармацевтика (как подозреваю, и остальные отрасли) сейчас просто расцветет и импортозаместится на 100 процентов.
Ни запчастей, ни расходников, ни своих фармакопейных стандартов Россия не производит.
Да и со своим аналитическим оборудованием тоже, как-то, не очень. Россия, например, производит хроматографы... только, часть узлов прямо закупается за рубежом.
Да и с фармсубстанциями и вспомогаловкой тоже, как-то, не очень.
Три года назад я написал статью об импортозамещении, где подробно расписал про то, каковы дела с импортозамещением в фарминдустрии. В комментах эксперты мне сообщили, что незачем нам самим производить субстанции и вспомогаловку, да и всё остальное тоже. Купим без проблем. Глобализм же.
Нет, конечно, всё это будет закупаться. Наладятся поставки через третьи страны. Какая-нибудь армения будет покупать стандартов столько, что ими можно будет всё армянское население накормить.
Правда, от этого наши лекарства станут хуже и дороже. Так что - не удивляйтесь, увидев цены на отечественные лекарства.
Так что - всё это также надо будет закупать не в Азии.
В итоге - западные компании, торгующие всем этим, много не потеряют. А мы - да.
Так что кто-кто, а эти никуда не уйдут.