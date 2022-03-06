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Курьёзы Великой Отечественной войны: как немцы помогли нашим танкистам завести с толкача танк КВ-1

Курьёзы Великой Отечественной войны: как немцы помогли нашим танкистам завести с толкача танк КВ-1 (3 фото)

Автор:
06 марта 2022 15:42
Метки: Великая Отечественная война   Военные танкисты   война   танкисты   
994
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Немало курьезных случаев происходило во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Были среди них, прямо скажем, и трагические. Чего только стоит тот знаменитый первый воздушный бой нашего летчика-аса Александра Покрышкина, в ходе которого он сбил советский секретный бомбардировщик.

Но были и смешные. Об одном из таких случаев наш рассказ.

Тяжелый танк КВ-1(Клим Ворошилов) несмотря на то, что был принят на вооружение в самом начале войны и без должных ходовых испытаний, считался и у наших, и немцев грозным оружием.


Просто так, с ходу, танк было взять практически невозможно. Снаряды словно горох отлетали от его брони. Да и даже получив множество пробоин, танк КВ-1 оставался на ходу и мог вести бой.


Вспомнить хотя бы знаменитый бой Зиновия Колобанова, который произошел в 1941 году на подступах к Ленинграду.


Но был у нашего богатыря-танка один изъян – это его двигатель. Сколько проблем он доставлял нашим танкистам остается только догадываться.


×
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Так произошло и на этот раз. Расстреляв весь боекомплект, заглох наш танк прямо на нейтральной полосе. Экипаж танка затаился внутри. Попытки завести технику ни к каким результатам не привели. Вот и решили наши танкисты ждать удобного случая, чтобы покинуть машину.


КВ-1 для немцев всегда считался лакомым куском. Нередко КВ-1 с крестами на бортах воевали на стороне немцев.



Вот и на этот раз задумали фашисты утащить наш танк к себе в расположение. После того как немцыы постучав по броне, удостоверились, что в танке никого нет (наши сидели тихо), подцепили они к крюкам своих двух танков нашего богатыря и медленно стали тащить его на свою сторону.


Этого было достаточного для того, чтобы танк завелся с толкача.

Двигатель КВ взревел и тут же задним ходом потащил два прицепленные фашистские танка уже к своим.


Фашистам ничего не оставалось, как побросать свои машины и с сожалением наблюдать, как советский КВ-1 увозит их имущество.

Так наши танкисты и живы остались, и трофеи с собой в прямом смсле этого слова приволокли.


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Метки: Великая Отечественная война   Военные танкисты   война   танкисты   

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Ваня 6 часов назад
уже была эта история и не раз...
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Fish Kur Час назад
"Постучали"... никто не ответил,,, ннаивные
наверное все умерли, или ушли, заперев люк - решили наивные фрицы!
PS В саму историю - я верю. Но вот такие "детали" явно придуманы автором: то ли по дурости, то ли чтобы дискредетировать сам факт.
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