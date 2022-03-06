Курьёзы Великой Отечественной войны: как немцы помогли нашим танкистам завести с толкача танк КВ-1

Но были и смешные. Об одном из таких случаев наш рассказ.

Тяжелый танк КВ-1(Клим Ворошилов) несмотря на то, что был принят на вооружение в самом начале войны и без должных ходовых испытаний, считался и у наших, и немцев грозным оружием.

Просто так, с ходу, танк было взять практически невозможно. Снаряды словно горох отлетали от его брони. Да и даже получив множество пробоин, танк КВ-1 оставался на ходу и мог вести бой.

Вспомнить хотя бы знаменитый бой Зиновия Колобанова, который произошел в 1941 году на подступах к Ленинграду.

Но был у нашего богатыря-танка один изъян – это его двигатель. Сколько проблем он доставлял нашим танкистам остается только догадываться.