Мир женской красоты и стиля в объективе королевского фотографа Патрика Личфилда

Родственные связи с британской королевой открыли Личфилду двери Букингемского дворца, его приглашали снимать официальные портреты монархов, он был главным фотографом на свадьбе принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, перед его объективом блистали аристократы, кинозвёзды и фотомодели.

Сын виконта Энсона и принцессы Анны Датской, племянницы королевы-матери, родился в 1939 году.

В 1962 году решил стать ассистентом в лондонской фотостудии.

Родители фотографа пришли в ужас от такого решения и лишили его содержания. Так профессиональная деятельность Патрика Личфилда началась с ночёвок на рабочем месте, съёмок свадеб, крестин, семейных портретов и свингующего Лондона 1960-х.

С середины 1960-х он снимал для журналов Life, Queen и Vogue.