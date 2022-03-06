Мир женской красоты и стиля в объективе королевского фотографа Патрика Личфилда

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Имя Патрика Личфилда неизменно ассоциируется с миром красоты и стиля. В модной и портретной фотографии он заметно преуспевал более 40 лет. Женская красота – тема, в которой наилучшим образом раскрылся фотографический талант лорда Личфилда.
Родственные связи с британской королевой открыли Личфилду двери Букингемского дворца, его приглашали снимать официальные портреты монархов, он был главным фотографом на свадьбе принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, перед его объективом блистали аристократы, кинозвёзды и фотомодели.
Сын виконта Энсона и принцессы Анны Датской, племянницы королевы-матери, родился в 1939 году.
В 1962 году решил стать ассистентом в лондонской фотостудии.
Родители фотографа пришли в ужас от такого решения и лишили его содержания. Так профессиональная деятельность Патрика Личфилда началась с ночёвок на рабочем месте, съёмок свадеб, крестин, семейных портретов и свингующего Лондона 1960-х.
С середины 1960-х он снимал для журналов Life, Queen и Vogue.
Сын виконта Энсона и принцессы Анны Датской, племянницы королевы-матери, родился в 1939 году.
В 1962 году решил стать ассистентом в лондонской фотостудии.
Родители фотографа пришли в ужас от такого решения и лишили его содержания. Так профессиональная деятельность Патрика Личфилда началась с ночёвок на рабочем месте, съёмок свадеб, крестин, семейных портретов и свингующего Лондона 1960-х.
С середины 1960-х он снимал для журналов Life, Queen и Vogue.
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По воспоминаниям моделей фотограф обладал великолепными аристократическими манерами и совершенно очаровывал натурщиц. Техническое мастерство и трудолюбие, если не новаторство или оригинальность, принесли ему признание в профессии.
В 2005 году жизнь 66-летнего фотографа оборвал инсульт. Забвение его работам не грозит, их демонстрируют на выставках, продают на аукционах и распространяют в Сети.
В 2005 году жизнь 66-летнего фотографа оборвал инсульт. Забвение его работам не грозит, их демонстрируют на выставках, продают на аукционах и распространяют в Сети.
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