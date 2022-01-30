История котенка из Хон Ана

Снимок котенка, прижавшегося к ботинку случайного прохожего, сделал фотограф по имени Грэм Лавери. Благодаря организациям по борьбе за права животных, кадр быстро распространился в интернете и вызвал у общественности интерес, который быстро сменился всеобщим возмущением.

Рассказываем, что происходит на этой фотографии и почему автору пришлось оправдываться за свою работу.

История снимка

Автор душещипательного снимка — канадский фотокорреспондент Грэм Лавери. Этот снимок он сделал во время командировки во вьетнамский город Хойан, который на тот момент захлестнуло мощное наводнение. Котенка он увидел на улице, получил удачный кадр и пошел своей дорогой. Фотограф никак не помог промокшему голодному животному и бросил его на произвол судьбы.

По возвращении домой Грэм выставил снимок на фотосток Flickr, где он за считаные дни набрал популярность. Однако работа не принесла ему славу, а лишь сделала объектом нападок со стороны неравнодушных к судьбе животного.

Совсем скоро на почту Лавери посыпались гневные сообщения, в которых люди обвиняли его в черствости и бесчеловечности. Особый резонанс в обществе вызвали обвинения в адрес Грэма от южноафриканской организации по защите прав животных Pawfect Nation NPC. Именно благодаря им снимок распространился в интернете, получил широкую известность и отклик от людей.