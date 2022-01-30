История котенка из Хон Ана

Скорее всего вы уже видели эту фотографию. В свое время она разлетелась по всемирному интернету, заставляя многих переживать за судьбу котенка.
Снимок котенка, прижавшегося к ботинку случайного прохожего, сделал фотограф по имени Грэм Лавери. Благодаря организациям по борьбе за права животных, кадр быстро распространился в интернете и вызвал у общественности интерес, который быстро сменился всеобщим возмущением.
Рассказываем, что происходит на этой фотографии и почему автору пришлось оправдываться за свою работу.
История снимка
Автор душещипательного снимка — канадский фотокорреспондент Грэм Лавери. Этот снимок он сделал во время командировки во вьетнамский город Хойан, который на тот момент захлестнуло мощное наводнение. Котенка он увидел на улице, получил удачный кадр и пошел своей дорогой. Фотограф никак не помог промокшему голодному животному и бросил его на произвол судьбы.
По возвращении домой Грэм выставил снимок на фотосток Flickr, где он за считаные дни набрал популярность. Однако работа не принесла ему славу, а лишь сделала объектом нападок со стороны неравнодушных к судьбе животного.
Совсем скоро на почту Лавери посыпались гневные сообщения, в которых люди обвиняли его в черствости и бесчеловечности. Особый резонанс в обществе вызвали обвинения в адрес Грэма от южноафриканской организации по защите прав животных Pawfect Nation NPC. Именно благодаря им снимок распространился в интернете, получил широкую известность и отклик от людей.
«Грэм Лавери — типичный пример того, как человек, лишенный сострадания, наживается на чужих муках. Этот котенок умолял его о помощи, но Грэм счел маленькое существо недостойным милосердия. Надеюсь, этот поступок не даст ему покоя», — комментируют решение Лавери пользователи Facebook.
Фотограф оправдывается
В письме для одной из организаций зоозащитников Грэм оправдывал свой поступок законами дикой природы. С его слов, совсем до недавнего времени понятие «питомец» было нонсенсом для вьетнамцев. К примеру, собаки там считались источником пищи, так же, как у нас крупный рогатый скот, курицы и свиньи.
Но с момента появления понятия «домашнее животное» в стране резко возросло количество бездомных собак и кошек: их люди сначала забирали домой, а позже возвращали на улицу. При этом выставленных за дверь любимцев никто не отлавливал. Им было суждено бороться за выживание на улицах Вьетнама или погибнуть.
Также Лавери напомнил, что на момент съемки фото в Хойане произошло самое сильное за последние полвека наводнение. Люди теряли дома, собственность и даже жизни. Никому не было дела до бездомного котенка и, с его точки зрения, это было оправдано.
«Когда мы с другом наткнулись на этого котенка, было очевидно, что с ним случится дальше. После недолгой дискуссии мы позволили природе идти своим чередом и оставили его», — писал Грэм.
Примечательно, что объяснения Лавери не просто не смогли успокоить защитников животных, а вызвали еще более мощную волну возмущения и порицания. Вот что писали о корреспонденте неравнодушные к судьбе котенка на Facebook:
«Будь проклята эта чертова культура. Он должен был отложить свою работу и спасти жизнь существа, которое так жалобно об этом молило».
«Какое холодное и надменное оправдание бесчеловечного поступка. Оно не оправдывает его бездействие, ведь Лавери ничего не стоило хотя бы покормить котенка. Мне стыдно, что Грэм смог сделать такой выбор. Он обнажает его бездушие и жестокость».
Разумеется, о судьбе котенка ничего не известно. Все мы искренне верим в лучшее и надеемся, что животному повезло встретить неравнодушного человека, который приютил его.
Источник:
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