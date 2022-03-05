На хоккейном турнире подключили "камеру двойников": получилось смешно

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На домашнем стадионе хоккейной команды "Сент-Луис Блюз" в Миссури во время хоккейного турнира руководство стадиона подключило "камеру двойников". Она крупно показывает лица случайных зрителей, подбирая для них двойников из фильмов, сериалов, а также из числа исторических личностей. Посмотрим, что получилось!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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