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На хоккейном турнире подключили "камеру двойников": получилось смешно

На хоккейном турнире подключили "камеру двойников": получилось смешно (35 фото)

Автор:
05 марта 2022 18:56
Метки: Юмор   двойники   забавно   камера двойников   смешно   стадион. зрители   хоккей   
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На домашнем стадионе хоккейной команды "Сент-Луис Блюз" в Миссури во время хоккейного турнира руководство стадиона подключило "камеру двойников". Она крупно показывает лица случайных зрителей, подбирая для них двойников из фильмов, сериалов, а также из числа исторических личностей. Посмотрим, что получилось!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   двойники   забавно   камера двойников   смешно   стадион. зрители   хоккей   

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17k
Александр Сучков 3 часа назад
Ну а че?- нормальный прикол...
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72
Мурчелло Полчаса назад
Автор,не зае.б.ался это говно постить?
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991
Иван 50 минут назад
Ну простых то людей понятно что много похожих друг на друга, а вот мультяшек в реале интересно было глянуть
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−29
А. А. Час назад
Чуть не обосцался со смеху /
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816
Maximka 2 часа назад
да насрать, что там в миссури......
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