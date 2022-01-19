От кумира подростков до кокаина и звездной болезни: как скатилась карьера Жан-Клода Ван Дамма

Загоревшись амбициями, в 1981 году Ван Дамм решил податься в актеры и покорить Голливуд. Правда, три года он безрезультатно проскитался, не сумев добиться даже эпизодической роли.

За это время он успел поработать шофером, подраться в подпольных боях, а также вышибалой в клубе Чака Норриса, который уже тогда был звездой. Именно он и приоткрыл Ван Варенбергу (настоящая фамилия Ван Дамма) дверцу в кино.