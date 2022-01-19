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От кумира подростков до кокаина и звездной болезни: как скатилась карьера Жан-Клода Ван Дамма

От кумира подростков до кокаина и звездной болезни: как скатилась карьера Жан-Клода Ван Дамма (31 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 02:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жан-Клод Ван Дамма   жизнь актеров   звезда боевиков   звёздная болезнь   кинозвезды   
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Поклонникам боевиков конца прошлого столетия прекрасно знаком Жан-Клод Ван Дамм. Знаменитый актер побудил ни одного мальчишку заняться боевыми искусствами. Вот только звездный путь его, по факту, не такой уж и длинный. Ведь за короткий промежуток времени звезда Голливуда 80-90-х годов быстро угасла.

А ведь какой потенциал был. Из капризного, хилого и часто болеющего мальчика в очках с толстыми линзами Ван Дамм превратился в мастера единоборств. Конечно, он мог и дальше балетом, но в дело вовремя вмешался отец, уставший от того, что сын постоянно получает тумаки от задир.

К совершеннолетию Жан-Клод получил черный пояс по каратэ, а через 2 года выиграл чемпионат Европы. Кроме того, благодаря своей физической форме, ему удалось одержать победу в международных соревнованиях по бодибилдингу.

Загоревшись амбициями, в 1981 году Ван Дамм решил податься в актеры и покорить Голливуд. Правда, три года он безрезультатно проскитался, не сумев добиться даже эпизодической роли.


За это время он успел поработать шофером, подраться в подпольных боях, а также вышибалой в клубе Чака Норриса, который уже тогда был звездой. Именно он и приоткрыл Ван Варенбергу (настоящая фамилия Ван Дамма) дверцу в кино.

Главная роль в боевике «Кровавый спорт» сразу сделала его знаменитым. Девушки восхищались особым европейским акцентом и фигурой актера, тогда как многие молодые парни пытались повторить его фирменную вертушку.

Правда, не обошлось без эксцессов. Фрэнк Дюкс, чья история легла в основу фильма, обвинил Ван Дамма в мошенничестве и невыполнении долговых обязательств. Также он назвал актера дилетантом, уверяя, что тот никогда не выигрывал чемпионат Европы по каратэ.


Вот только горячие разбирательства закончились в пользу Ван Дамма. Да и в подлинность истории Дюкса верил далеко не каждый.

К слову, в год выход фильма (в 1988 году) актер ещё и успел подраться со своим охранником Чаком Зито. Правда, бой выдался коротким, завершившись не в пользу первого. С тех пор обиженный Ван Дамм не очень-то любит вспоминать эту историю.

Но за всем этим последовала череда ярких ролей в фильмах «Киборг», «Трудная мишень», «Кикбоксер», «Двойной удар», «Некуда бежать» и, конечно, «Универсальный солдат».  Актер, долго добивавшийся славы, превратился в звезду первой величины. Но ожидаемо была во всей этой истории и темная сторона: обострение звездной болезни.

У Ван Дамма постепенно начали расти финансовые аппетиты, а его поведение начинало отпугивать продюсеров. Самый большой коммерческий успех актера связан с картиной «Патруль времени», принесший ему 44 млн долларов в 1994 году.  После этого ему предложили контракт на три фильма, с гонораром по 12 млн за каждый.

В то же время Джим Керри рассказал СМИ, что получил за роль в «Маске» 20 млн долларов. Ван Дамм потребовал ту же плату, но в ответ попал в «черный список Голливуда».

В итоге его популярность начала падать. Кроме того, интерес зрителя к боевикам с единоборствами постепенно стал падать. Следующие фильмы с его участием, в числе которых «Колония», «Легионер» и «Взрыватель», уже не выстрелили, пустив жизнь актера под откос.

В 1998 году ему поставили диагноз «биполярное расстройство». С этим диагнозом люди склонны к наркотической зависимости. Ван Дамм не стал исключением, пристрастившись к кокаину. Покончить с наркотиками ему удалось лишь в 2008 году, что позволило вернуться в Голливуд.

Вот только удачным это самое возвращение назвать трудно. Большинство фильмов не набирали даже 5 баллов рейтинга.

Исключением стала разве что вторая часть «Неудержимых», на участие в которой его, видимо, подбил успех и касса первого фильма. Правда, от последнего Ван Дамм изначально противился, поскольку Сталлоне не мог объяснить, в чём заключается образ предложенного персонажа.

В итоге «Неудержимые 2» стали самым прибыльным проектом для актера за более чем 10 лет.

А как вы думаете, могла ли карьера Ван Дамма сложиться более удачно, не столкнись он со звездной болезнью и всеми вытекающими из неё последствиями?

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Метки: Жан-Клод Ван Дамма   жизнь актеров   звезда боевиков   звёздная болезнь   кинозвезды   
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