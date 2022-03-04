Нутрициолог показала, как выглядят дешевые продукты для всей семьи, но в Сети сомневаются, что это бюджетно

Нутрициолог Надя Гусарова показала "дешевую" продуктовую корзину, которая, по ее мнению, спасет в кризисное время. Блогер поясняет, что эти продукты полезны, питательны и бюджетны. А еще они полезные - употребляя их в составе блюд или в натуральном виде (квашеная капуста, зелень, овощи и фрукты), человек получит все, что необходимо его организму.

Итак, что входит по мнению нутрициолога в эту "дешевую" продуктовую корзину и какие полезные вещества можно получить из этих продуктов: