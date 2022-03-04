Нутрициолог показала, как выглядят дешевые продукты для всей семьи, но в Сети сомневаются, что это бюджетно

Блогер Надя Гусарова считает, что покупая эти продукты, человек не только накормит всю семью полезной едой, но и удержится в рамках экономии. А вы согласны?
Нутрициолог Надя Гусарова показала "дешевую" продуктовую корзину, которая, по ее мнению, спасет в кризисное время. Блогер поясняет, что эти продукты полезны, питательны и бюджетны. А еще они полезные - употребляя их в составе блюд или в натуральном виде (квашеная капуста, зелень, овощи и фрукты), человек получит все, что необходимо его организму.
Итак, что входит по мнению нутрициолога в эту "дешевую" продуктовую корзину и какие полезные вещества можно получить из этих продуктов:
- Источники углеводов: крупы (гречка), овощи (картофель, морковь, свекла);
- Источники аминокислот: субпродукты и бобовые (нут, фасоль);
- Источники минералов: какао;
- Источник насыщенных жиров : сливочное масло;
- Источник ненасыщенных жиров и кислот Омега-3: лен и грецкие орехи;
- Источник пробиотиков: квашеная капуста;
- Источник клетчатки и витаминов: зелень, фрукты и оаощи;
- Источники йода: водоросли или йодированная соль.
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С тем, что это "антикризисный" набор согласились не все. Для многих россиян грецкие орехи не являются дешевым продуктом. Их, конечно, покупают, но изредка в качестве лакомства или для выпечки.
Да и в целом набор хоть и сбалансирован по составу, дешевым не назовешь (особенно, если покупать эти же продукты на семью из 3-4-5 и т.д. человек).
Хотя можно попытаться подсчитать, во сколько обойдется набор продуктов, к примеру, при покупке в магазине "Лента" в Москве. Сразу оговоримся, что выбирали по возможности самое дешевое и в корзину клали не все, что советовал нутрициолог.
В итоге этот набор продуктов москвичу обойдется в 1147 рублей без скидок. Если человек живет один, этой еды хватит на несколько дней, а вот людям семейным, похоже, уже на следующий день придется снова идти в магазин. Как вы считаете, уважаемые фишкяне, можно ли назвать эту "продуктовую корзину" дешевой?
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АНТИФИШКИ
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1150 рублей за покупку. На сколько её хватит, зависит от того, сколько ты жрёшь. А если вас больше, чем один, значит работать могут двое. Даже если брать эту сумму, то в месяц получается 35 тысяч. Это запредельная сумма для Москвы на питание?
А сколько это всё столи 20 лет назад? А при Сталине? А при царе? Всё пропало.
Ситуации бывают разные, как и зарплаты в той же Москве.
Удобно говорить: бросил ребенка, подлец.
Нет, это ты довела мужа, что он от тебя ушел. А закон оставил ребенка тебе.
Алименщицы - это же целый слой узаконенныйх проституток.
Ну, скажите честно, как часто вы её готовите?
Нет, допускаю, что есть любители, которые готовы есть её каждый день, но я таких не знаю.
Например, в нашей семье на гарнир предпочитают рис, макаронные изделия, картофельное пюре.
А вообще-то - детей нужно трудоустроить. Пусть себе сами зарабатывают.