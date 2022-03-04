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Нутрициолог показала, как выглядят дешевые продукты для всей семьи, но в Сети сомневаются, что это бюджетно

Нутрициолог показала, как выглядят дешевые продукты для всей семьи, но в Сети сомневаются, что это бюджетно (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 19:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дешевые продукты   еда   магазин   полезно или вкусно   продуктовая корзина   сколько стоит   экономия   
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Блогер Надя Гусарова считает, что покупая эти продукты, человек не только накормит всю семью полезной едой, но и удержится в рамках экономии. А вы согласны?

Нутрициолог Надя Гусарова показала "дешевую" продуктовую корзину, которая, по ее мнению, спасет в кризисное время. Блогер поясняет, что эти продукты полезны, питательны и бюджетны. А еще они полезные - употребляя их в составе блюд или в натуральном виде (квашеная капуста, зелень, овощи и фрукты), человек получит все, что необходимо его организму.


Итак, что входит по мнению нутрициолога в эту "дешевую" продуктовую корзину и какие полезные вещества можно получить из этих продуктов:

  1. Источники углеводов: крупы (гречка), овощи (картофель, морковь, свекла);
  2. Источники аминокислот: субпродукты и бобовые (нут, фасоль);
  3. Источники минералов: какао;
  4. Источник насыщенных жиров : сливочное масло;
  5. Источник ненасыщенных жиров и кислот Омега-3: лен и грецкие орехи;
  6. Источник пробиотиков: квашеная капуста;
  7. Источник клетчатки и витаминов: зелень, фрукты и оаощи;
  8. Источники йода: водоросли или йодированная соль.

С тем, что это "антикризисный" набор согласились не все. Для многих россиян грецкие орехи не являются дешевым продуктом. Их, конечно, покупают, но изредка в качестве лакомства или для выпечки.


Да и в целом набор хоть и сбалансирован по составу, дешевым не назовешь (особенно, если покупать эти же продукты на семью из 3-4-5 и т.д. человек).


Хотя можно попытаться подсчитать, во сколько обойдется набор продуктов, к примеру, при покупке в магазине "Лента" в Москве. Сразу оговоримся, что выбирали по возможности самое дешевое и в корзину клали не все, что советовал нутрициолог.


В итоге этот набор продуктов москвичу обойдется в 1147 рублей без скидок. Если человек живет один, этой еды хватит на несколько дней, а вот людям семейным, похоже, уже на следующий день придется снова идти в магазин. Как вы считаете, уважаемые фишкяне, можно ли назвать эту "продуктовую корзину" дешевой?


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Метки: видео   дешевые продукты   еда   магазин   полезно или вкусно   продуктовая корзина   сколько стоит   экономия   

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30  комментариев
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9k
Сергей 4 часа назад
Она хоть видела картофель эконом в живую? Хорошо сидеть на диване и "считать" про экономно и полезно.
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8k
JeanLuk 55 минут назад
Омега-3 в рыбе много. Я рыбу ем, в сезон открытой воды - сам ловлю
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903
KVadik 2 часа назад
Вполне дёшево. Пока.
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1k
Тамара Коршунова 2 часа назад
Сразу видно- не умеет никто рассчитывать потребление на семью. Фигня набор. совершенно пустая трата денег. Можно обойтись более бюджетными средствами и более вкусным набором продуктов.
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−2
Деревянный 3 часа назад
Ешь вода и пей вода!....)
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787k
Result 3 часа назад
Печень не все едят, как и бобовые. Спорный наборчик.
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2k
Andrey G 3 часа назад
Как вы считаете, уважаемые фишкяне, можно ли такую соплю за статистику и анализ принять.

1150 рублей за покупку. На сколько её хватит, зависит от того, сколько ты жрёшь. А если вас больше, чем один, значит работать могут двое. Даже если брать эту сумму, то в месяц получается 35 тысяч. Это запредельная сумма для Москвы на питание?
А сколько это всё столи 20 лет назад? А при Сталине? А при царе? Всё пропало.
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31k
Мойша 3 часа назад
Фигня!
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934
Трям 4 часа назад
Ибанолог она!
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2k
Radugananebe 4 часа назад
Ну предположим, я могла бы это есть неделю, мой мужчина - от силы пару дней. А потом захотел бы мяса, которое стоит дороже субпродуктов или рыбы. В общем, рацион для блогерши-фитошяшки. Семью этим не прокормить. Накормить разово -да. А потом захотят другую еду.
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4k
Ivan 4 часа назад
Без мяса и бухла? Ну норм на пару дней! Мне на семью сегодня 3000 хватило. Мартини 1000, шашлык 1000 и овощи-крупы-зелень с молочкой и детским питанием 1000. Так что +- норм.
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49k
Татьяна Юсова 5 часов назад
Как уже достали эти стенания по гречке!
Ну, скажите честно, как часто вы её готовите?
Нет, допускаю, что есть любители, которые готовы есть её каждый день, но я таких не знаю.
Например, в нашей семье на гарнир предпочитают рис, макаронные изделия, картофельное пюре.
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8k
Бритва 5 часов назад
жрать куриную печень каждый день - так себе идея. Да и масло сливочное поди еще найди нормальное.
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9k
MakDag 5 часов назад
Все полезное - дорого.
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5k
maclay 5 часов назад
Из серии "мойте руки перед едой" и "уходя гасите свет".
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19k
KOSTELLO 5 часов назад
Я так понимаю, это реклама Ленты
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54k
doker 5 часов назад
Если кто не знал...
А вообще-то - детей нужно трудоустроить. Пусть себе сами зарабатывают.
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