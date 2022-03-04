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Вопросы в тесте построены таким образом, чтобы на них мог ответить любой человек, который знает базовые моменты в истории и географии России. Вы знаете их?
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Для рождённых в СССР тест очень простой
Вобщето я Серб...
И тем не менее,
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историю создания обошли стороной...
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