"Нет у.е.!" Роспотребнадзор объявил вне закона ценники на товары в условных еденицах

Вчера региональное агентство "Между строк" сообщило, что магазин, занимающийся продажей торгового оборудования, выставил новые этикетки к товарам, цены на которых были указаны условных единицах.

Новые ценники появились 24 февраля. Владельцы торговой точки объяснили возвращениие у.е. «нестабильным курсом национальной валюты».

Руководитель консультационного пункта по защите прав потребителей местного отдела Роспотребнадзора Александр Башкиров пояснил ИА «Все новости», что такие нововведения незаконны.



