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"Нет у.е.!" Роспотребнадзор объявил вне закона ценники на товары в условных еденицах

"Нет у.е.!" Роспотребнадзор объявил вне закона ценники на товары в условных еденицах (3 фото)

Автор:
03 марта 2022 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е годы   Нижний Тагил   Роспотребнадзор   магазин   у.е.   ценники   
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В российских магазинах начали появляться ценники в условных единицах (у.е.), так хорошо знакомые всем, кто пережил 90-е. Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора уже наведались в магазин торгового оборудования в Нижнем Тагиле, дабы ознакомиться с этим феноменом поближе. Ситуация также заинтересовала прокуратуру и МВД.

Вчера региональное агентство "Между строк" сообщило, что магазин, занимающийся продажей торгового оборудования, выставил новые этикетки к товарам, цены на которых были указаны условных единицах.

Новые ценники появились 24 февраля. Владельцы торговой точки объяснили возвращениие у.е. «нестабильным курсом национальной валюты».

Руководитель консультационного пункта по защите прав потребителей местного отдела Роспотребнадзора Александр Башкиров пояснил ИА «Все новости», что такие нововведения незаконны.


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«Этот магазин продает торгоборудование для бизнеса. Если цены указаны для юрлиц и организаций, в этом случае цену можно указывать и в других денежных единицах. Но для остальных потребителей, которыми являются в том числе индивидуальные предприниматели, цена должна быть в рублях», — пояснил Башкиров.

Также в магазин наведались сотрудники межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». Они изъяли все ценники в условных единицах и опросили работников, отмечается на сайте «Единой России».


Напомним, эвфемизм "цены в условных единицах" возник в России в начале 90-х годов в результате гиперинфляции. Национальная валюта обесценивалась так быстро, что рублевые ценники приходилось менять несколько раз в неделю, а иногда даже несколько раз в день. Так как с 1993 года постановлением правительства РФ расчеты в иностранной валюте были запрещены, частные предприниматели начали указывать цену в у.е. По умолчаю считалось, что "условная единица" эквивалентна доллару США.

В настоящее время действия сотрудников магазина нарушают закон «О защите прав потребителей», согласно которому стоимость товаров на территории России должна быть указана только в рублях. Поэтому предпринимателям грозит наказание в соответствии со статьей 14.15 КОАП РФ «Нарушение правил продаж отдельных товаров». Штраф за это правонарушение составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: 90-е годы   Нижний Тагил   Роспотребнадзор   магазин   у.е.   ценники   

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20  комментариев
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6k
Борис Карабанов 10 часов назад
Это, конечно, лицемерие, хотя и оговоренное законом. Можно подумать, если продавцы будут несколько раз в день менять рублёвые ценники, то это волшебным образом остановит рост цен или заставит поставщиков вести расчёт в рублях. Точно! Штрафанём розничного продавца и наступит рай и стабильность цен при стремительно падающем рубле. Увы, это лишь приведёт к удорожанию товара, т.к. продавец будет вынужден ставить цену в рублях с запасом.
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5k
Димыч 58 минут назад
Ох.. редактируйте текст, заголовки... Словарик возьмите. Даль, Ожегов.
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962
Denis Fedotov 4 часа назад
Помню наиболее хитрые поступали так - брался заведомо большой курс 150 за $ условно, пишутся цены в пересчете на него, и отдельно объявление сегодня скидка на товар к примеру 25% или даже 33%, и особо не к чему придраться, и ценник каждый день переписывать не надо.
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5k
soar 4 часа назад
А.У.Е.?!! Владелец магазина чуть-чуть ауел? Решил махнуть стариной: достал из чулана адики, кожаные туфли и малиновый пиджак?
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6k
a_komolow 8 часов назад
За ауе может прилететь нехило
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126
sergizs 8 часов назад
Аппарат для поп корна .Это Советский утюг и лампочка .Всё !!!!
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27k
lem02 9 часов назад
Не от жизни хорошей продавцы это делают.
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17k
Vital Idol 9 часов назад
вообще, непонятно как торговать импортным товаром в условиях полной неопределённости валютного рынка и разрушения логистики!!!
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14k
Вася 10 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
RALEXXX 10 часов назад
Объясните пожалуйста. УЕ это конкретно что? Евро? Доллары США?
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258
михаил RALEXXX 10 часов назад
А.У.Е доллары
Е.У.Е. евро
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12k
Majul 11 часов назад
едЕницах? Автор неуч, текст скопировал (где все верно написано), а сам писать не научился.
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