"Нет у.е.!" Роспотребнадзор объявил вне закона ценники на товары в условных еденицах

В российских магазинах начали появляться ценники в условных единицах (у.е.), так хорошо знакомые всем, кто пережил 90-е. Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора уже наведались в магазин торгового оборудования в Нижнем Тагиле, дабы ознакомиться с этим феноменом поближе. Ситуация также заинтересовала прокуратуру и МВД.
Вчера региональное агентство "Между строк" сообщило, что магазин, занимающийся продажей торгового оборудования, выставил новые этикетки к товарам, цены на которых были указаны условных единицах.
Новые ценники появились 24 февраля. Владельцы торговой точки объяснили возвращениие у.е. «нестабильным курсом национальной валюты».
Руководитель консультационного пункта по защите прав потребителей местного отдела Роспотребнадзора Александр Башкиров пояснил ИА «Все новости», что такие нововведения незаконны.
«Этот магазин продает торгоборудование для бизнеса. Если цены указаны для юрлиц и организаций, в этом случае цену можно указывать и в других денежных единицах. Но для остальных потребителей, которыми являются в том числе индивидуальные предприниматели, цена должна быть в рублях», — пояснил Башкиров.
Также в магазин наведались сотрудники межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». Они изъяли все ценники в условных единицах и опросили работников, отмечается на сайте «Единой России».
Напомним, эвфемизм "цены в условных единицах" возник в России в начале 90-х годов в результате гиперинфляции. Национальная валюта обесценивалась так быстро, что рублевые ценники приходилось менять несколько раз в неделю, а иногда даже несколько раз в день. Так как с 1993 года постановлением правительства РФ расчеты в иностранной валюте были запрещены, частные предприниматели начали указывать цену в у.е. По умолчаю считалось, что "условная единица" эквивалентна доллару США.
В настоящее время действия сотрудников магазина нарушают закон «О защите прав потребителей», согласно которому стоимость товаров на территории России должна быть указана только в рублях. Поэтому предпринимателям грозит наказание в соответствии со статьей 14.15 КОАП РФ «Нарушение правил продаж отдельных товаров». Штраф за это правонарушение составляет от 5 до 10 тысяч рублей.
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