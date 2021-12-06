Компания из США одним звонком уволила 900 сотрудников

Американская ипотечная компания Better - сейчас они сильно заморочились автоматизацией бизнес-процессов. Как говорит их директор: «Мы должны следовать за рынком».

Появились «лишние люди». Иначе рынок не догнать. Если у них семьи, дети - ну и ладно, это их проблемы. Ничего личного, только бизнес.

Одно сокращение уже провели и вот опять ...