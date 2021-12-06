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Компания из США одним звонком уволила 900 сотрудников

Компания из США одним звонком уволила 900 сотрудников (2 фото)

Автор:
06 декабря 2021 15:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ипотека   компания   сотрудник   сша   увольнение   
2384
2

«Интересно» там с кадрами работают. Раньше хотя бы вызывали «на разговор» - теперь просто созваниваются в Zoom.

Американская ипотечная компания Better - сейчас они сильно заморочились автоматизацией бизнес-процессов. Как говорит их директор: «Мы должны следовать за рынком».

Появились «лишние люди». Иначе рынок не догнать. Если у них семьи, дети - ну и ладно, это их проблемы. Ничего личного, только бизнес.

Одно сокращение уже провели и вот опять ...

Директор этой конторы, Вишал Гарг, собрал в Zoom 900 человек - 15% от общего количества работников. И начал вещать:

«Я пришел к вам с плохой новостью. Рынок изменился, как вы знаете, и мы должны двигаться за ним вперёд. Я делаю это второй раз в своей карьере и не хочу повторять. В последний раз, я плакал, но на этот раз надеюсь быть сильнее. Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют ».

Один созвон - и люди остались без работы. Добро пожаловать в светлое цифровое будущее.

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Метки: ипотека   компания   сотрудник   сша   увольнение   
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38  комментариев
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41k
dima423 Час назад
только не понятно, какая разница этим людям, уволят их по зуму, или отправят письмо, или уволят сообщив об этом лично... главное факт)
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3k
RomaXz 11 минут назад
Хорошее решение. Представляю, сколько времени это сэкономило.
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Проктолог-иллюзионист 16 минут назад
А что не так то? Люди стали не нужны - людей сократили. Или бизнес обязан их тащить на себе?
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10k
goraccio 16 минут назад
О чем эта статья?
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26k
Григорий 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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3k
PLT LDR Полчаса назад
Ну.... не увольняют, а сокращают. Большая разница. Во время сокращения могут выплатить компенсацию и в США работник может подать на пособие по безработице на время пока они ищут новую работу.
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208
Дмитрий Байков 37 минут назад
Посмотрите фильм "Мне Бы в Небо" с Клуни.
Фильм именно на эту тему. Мой любимый фильм.
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10k
Antique computer 40 минут назад
Э - эффективность

Сова одобряет.
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202
дядя Ваня 57 минут назад
Я тоже работаю на дядю. И если завтра дядя мне скажет до свидания, я не буду орать про сраных капиталистов. Меня никто не должен кормить и давать деньги просто потому, что я такой прекрасный человек. Если в конторе хреновая ситуация, ты либо сам должен иметь подушку безопасности чтобы с минимальными потерями пережить тяжелые времена, либо вовремя сваливать. И нет никакой разницы Америка это или Бангладеш. Бизнес имеет право на оптимизацию, сокращение штата и тому подобное.
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12k
142
morzov Час назад
Капитализьм (с)
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morzov 40 минут назад
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12k
Valiko Час назад
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38k
Андрей Час назад
После открытия бронзы все, кто до этого изготовлял каменные топоры, остались без работы. А у них семьи и дети.
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6k
Любомир Остоушко Час назад
А где созвон? Видео в студию
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1k
manul74 Час назад
Xsolla big data? Еще одна гнилая конторка
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