Компания из США одним звонком уволила 900 сотрудников

«Интересно» там с кадрами работают. Раньше хотя бы вызывали «на разговор» - теперь просто созваниваются в Zoom.
Американская ипотечная компания Better - сейчас они сильно заморочились автоматизацией бизнес-процессов. Как говорит их директор: «Мы должны следовать за рынком».
Появились «лишние люди». Иначе рынок не догнать. Если у них семьи, дети - ну и ладно, это их проблемы. Ничего личного, только бизнес.
Одно сокращение уже провели и вот опять ...
Директор этой конторы, Вишал Гарг, собрал в Zoom 900 человек - 15% от общего количества работников. И начал вещать:
«Я пришел к вам с плохой новостью. Рынок изменился, как вы знаете, и мы должны двигаться за ним вперёд. Я делаю это второй раз в своей карьере и не хочу повторять. В последний раз, я плакал, но на этот раз надеюсь быть сильнее. Если вы сейчас смотрите это, значит вы в той невезучей группе, которую увольняют ».
Один созвон - и люди остались без работы. Добро пожаловать в светлое цифровое будущее.
Источник:
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Сокращение - тоже увольнение. Просто с другой формулировкой.
Увольняют за что-то... т.е. проступок на работе, либо несоответствование должности. Могут быть проблемы потом искать работу. Компенсацию можешь не ждать.
А сокращение это именно по экономическим мотивам. Обычно сокращают тех кто либо самый слабый (ну не тянет должность), либо с самой большой зарплатой, либо целый отдел посчитали неперспективным. Тогда могут весь отдел сократить. Тут и выходной пакет с зарплатой от 1 до 10 зарплат в зависимости от стажа, и помощь с последующим трудоустройством.
Фильм именно на эту тему. Мой любимый фильм.
Сова одобряет.
И что? смена темы что-то опровергает?
Кстати, манипуляция у тебя весьма дешевая и неубедительная.
Более того, если бы не СССР, то не факт, что дед и сортир-то вообще построил бы. В деревнях до революции сортиров вообще не было.
Как в Индии сегодня.
В музеях до сих посмотреть можно.