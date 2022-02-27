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Взрослым не понять!!!

Взрослым не понять!!! (40 фото)

Автор:
27 февраля 2022 11:49
Метки: Юмор   грязь   дети   прикол   
508
40
У каждого возраста свои удовольствия...
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Метки: Юмор   грязь   дети   прикол   
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11  комментариев
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49k
zloykoyot 2 часа назад
Почему же не понять. Взрослые тоже были детьми. Только теперь им кроме весёлости ещё всё испачканное стирать приходится.
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Alexander 43 минуты назад
Это как так не понять!?
Я сам был ребёнком, это ж какое удовольствие!!!!
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1k
Тамара Коршунова 50 минут назад
Классику забыли!
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15k
alexis 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Patmaz 2 часа назад
- Ты там не влип ещё?
- Нет не влип, сейчас влипну!
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