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Средневековая карта мира на двери

Средневековая карта мира на двери (14 фото)

Автор:
26 февраля 2022 10:06
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Средневековая карта   дверь   креатив   своими руками   сделай сам   фото   
468
14
Парень сделал из своей двери детализированную карту мифологического средневекового мира. Все началось с миниатюрных монстров, но потом там начали появляться различные пасхалки, которые можно долго искать и рассматривать.
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Метки: Средневековая карта   дверь   креатив   своими руками   сделай сам   фото   
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2  комментария
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20k
uutb 2 часа назад
Похоже на легенду
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
Теперь эту, этот шедевр на е-бей выставить нужно.
По любому найдется кто нибудь в америке, кто купит сей шедевр.
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