Средневековая карта мира на двери

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Парень сделал из своей двери детализированную карту мифологического средневекового мира. Все началось с миниатюрных монстров, но потом там начали появляться различные пасхалки, которые можно долго искать и рассматривать.
"Все началось в обычный карантинный день. К и в остальные дни было скучно, а дверь была чистой. Поэтому я нашел изображения нескольких морских чудовищ и нарисовал их. Когда я понял, что они выглядят одинокими, я набросал контур всей карты."
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"Задумка была в том, чтобы проиллюстрировать как можно больше средневековых монстров и сверхъестественных персонажей со всего мира."
Всего на двери нарисовано 13 королевств, представляющих различные части света. У каждого из них есть свои долины, леса или города. Их названия взяты из существующих мифов. В центре карты находится Ось мира, которая в некоторых культурах считалась центром земли и земным раем.
Украшения вокруг ручки скрывают более 25 символов, используемых алхимиками. Все они упорядочены формулами по превращению металлов в золото.
Можно сказать, что это мифологические, необычные или несуществующие места, в которые люди когда-то верили. В центре карты находится Ось мира, которая считалась центром земли и земным раем».
Море
«Море и острова также являются настоящими островами-призраками с карт старого мира. Каждый монстр на карте был описан как настоящий в какой-то момент средневековья».
«География мест также связана с миром. Плакучие ивы, сосны и пальмы, дубы, горы, скалы, пустыни, озера, болота, мангровые заросли и, конечно же, источник вечной молодости».
Ручка
«Вокруг ручки украшение скрывает более 25 символов, используемых алхимиками. Все упорядочено как есть и как продиктовано формулами превращения металлов в золото».
Секреты кадра
«Возможно, место с самыми скрытыми вещами — это рама. Животные типичны для 4-х стихий (ранее считалось, что хамелеоны живут в воздухе). В кругах изображены 5 китайских стихий фэн-шуй.
«В конце карты и всего путешествия, которое я прошел, пока делал ее, я решил окрестить ее как «континент Порта».
В общей сложности на его выполнение у меня ушло 3 месяца, работая почти каждый день».
В общей сложности на его выполнение у меня ушло 3 месяца, работая почти каждый день».
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По любому найдется кто нибудь в америке, кто купит сей шедевр.