10 продуктов, которые выдержали испытание временем

Время меняет до неузнаваемости всё и нашу еду, в том числе, если её своевременно не употребить в пищу.
Как бы мы не старались, полностью избежать порчи не получится. Забытое на столе яблоко, кусочек запеканки в духовке или что-либо ещё рано или поздно напомнит о себе. Стоит заметить, что некоторые продукты выглядят под слоем плесени и налёта более чем эстетично. Это наглядно смогли продемонстрировать создатели Youtube-канала TEMPONAUT Timelapse. Команда показывает вещи такими, какими в реальной жизни вы никогда их не видели. Благодаря замедленной съёмке и неиссякаемому терпению, ребята получают по истине гениальные кадры.
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Как видите, некоторые испортившиеся продукты могут выглядеть как настоящие произведения искусства. Удивительные вещи окружают нас повсюду, стоит только присмотреться.
Источник:
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