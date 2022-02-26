10 продуктов, которые выдержали испытание временем

Как бы мы не старались, полностью избежать порчи не получится. Забытое на столе яблоко, кусочек запеканки в духовке или что-либо ещё рано или поздно напомнит о себе. Стоит заметить, что некоторые продукты выглядят под слоем плесени и налёта более чем эстетично. Это наглядно смогли продемонстрировать создатели Youtube-канала TEMPONAUT Timelapse. Команда показывает вещи такими, какими в реальной жизни вы никогда их не видели. Благодаря замедленной съёмке и неиссякаемому терпению, ребята получают по истине гениальные кадры.

Сочный грейпфрут, пролежавший более 2 месяцев