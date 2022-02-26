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10 продуктов, которые выдержали испытание временем

10 продуктов, которые выдержали испытание временем (31 фото)

Автор:
26 февраля 2022 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   еда   забавно   испытание временем   фото   фрукты   
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Время меняет до неузнаваемости всё и нашу еду, в том числе, если её своевременно не употребить в пищу.

Как бы мы не старались, полностью избежать порчи не получится. Забытое на столе яблоко, кусочек запеканки в духовке или что-либо ещё рано или поздно напомнит о себе. Стоит заметить, что некоторые продукты выглядят под слоем плесени и налёта более чем эстетично. Это наглядно смогли продемонстрировать создатели Youtube-канала TEMPONAUT Timelapse. Команда показывает вещи такими, какими в реальной жизни вы никогда их не видели. Благодаря замедленной съёмке и неиссякаемому терпению, ребята получают по истине гениальные кадры.


Сочный грейпфрут, пролежавший более 2 месяцев

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Аппетитные бургеры меняют облик всего за 30 дней

Ждёте 2 месяца и получаете суперспелый авокадо

Ананас полностью усыхает за 2 месяца

Лимону хватит 25 дней, чтобы превратиться в нечто

Вкусный десерт не может испортить ничего, кроме ожидания в течение 30 дней

Томат стойко держался все 125 дней эксперимента

100 дней изменили огурец до неузнаваемости

Когда нет времени лакомиться сладеньким, происходит это. Торт простоял 25 дней

90 дней спустя тыква стала ещё более зловещей

Как видите, некоторые испортившиеся продукты могут выглядеть как настоящие произведения искусства. Удивительные вещи окружают нас повсюду, стоит только присмотреться.

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Метки: Время   еда   забавно   испытание временем   фото   фрукты   
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