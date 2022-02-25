Я хочу стать учителем

— Ваш сын приклеил хомяка к парте, как я должен был его назвать? Оригинал?

— Вы — учитель! Вы должны объяснить, а не делиться своим субъективным мнением! — мамаша не желала останавливаться, посылая в чат армии злостных рожиц.

— Я и объяснил, что подобное может прийти в голову только идиоту, разве Вы со мной не согласны?



Громова печатает сообщение…



— А моему Вы за что два влепили?! — влезла в разговор другая женщина, если это возможно сделать в мессенджере. Её сын носил гордое имя — Святослав, и, по мнению родителей, априори не мог иметь плохих оценок.

— За реферат, — коротко ответил учитель и хотел закрыть чат, но не успел, так как ответ был молниеносным.

— Да вы его хоть читали?!

— А вы сами читали? «Традиции и обычаи американских индийцев».

— Ну, подумаешь, опечатка в названии, что теперь, по одной букве судить всю работу?! Вы даже не даёте шанса! Должно быть, вам неприятен мой сын!

— Ваш сын написал, что коренные американцы спускали трупы своих соплеменников в Ганг.

— Вы не можете знать, как назывались реки у индейцев, может у них тоже был Ганг?

— В его реферате слоны мирно пасутся на лугах дикого запада, пока их хозяева посещают храм Вишну. Они носят перья на голове и питаются крупным рогатым скотом.

— Исправьте оценку!

— Перестаньте задавать столько домашнего задания!

— Если моя дочь не поступит в институт я…



Сообщения летели как пули из смертоносного орудия, быстро разряжая батарею старенького смартфона. Леонид Степанович отключил интернет и положил телефон внутрь стола. Голова была такой тяжёлой, что отказывалась проверять домашнюю работу. Так больше продолжаться не могло. Никого уже не интересовала учёба. Зачем он пришёл в эту профессию много лет назад? Чтобы нянчиться с ленивыми детьми и их родителями? Хватит! Сегодня же вечером он выложит своё резюме на сайте по поиску работы. Никаких больше тетрадей, пусть горят синем пламенем, но ни одной из них он сегодня вечером не проверит.



Леонид сложил тетради в стопку, плеснул в стакан с теплой водой десять капель корвалола и уже хотел принять дозу перед командировкой в сторону дома, как вдруг на пороге кабинета заметил мальчика.

Невысокий лупоглазый паренёк с взъерошенными волосами смотрел на него с любопытством и трогал себя за нос.



— Ты чего здесь делаешь? Уроки давно закончились, — сказал Леонид Степанович и, громко выдохнув, выпил залпом седативное.

— Я потерялся, — отозвался паренёк и шагнул в класс.

— Потерялся? Тебе сколько лет?

— Семь.



Парень выглядел чуть старше своих лет.



— Из какого ты класса?

— Я ещё не хожу в школу, пойду в сентябре в первый класс. Мы с мамой к брату пришли на родительское собрание, я решил побегать в коридоре и случайно убежал…

Учитель снял очки и, протерев линзы, убрал их в свой портфель. Он решил по-быстрому помочь найти маму мальчика, а затем прогуляться под вечерним дождём, чтобы немного остудить раскалившуюся за день голову.



Мальчуган водил по кабинету своим внимательным взглядом, казалось, что им он мог залезть в каждый угол.



— А кто все эти люди? — спросил, наконец, потеряшка, пока учитель возился с молнией на портфеле.

— Какие ещё люди?

— Ну вон те, наверху, — паренёк прицелился указательным пальцем в сторону классной доски.

— Это учёные-первооткрыватели, — без интереса ответил Леонид и, сломав бегунок на портфеле, литературно выругался.



— А как зовут первого? — не унимался любознательный малец.

Учитель повернул голову в сторону портретов, словно забыл тех, кто смотрел ему в спину последние годы, пока он смотрел в глаза детей.

— О, это Фернан Магеллан, — улыбнулся Леонид Степанович.

— А что он сделал?

Палец мальчугана вернулся к носу и, нащупав дырку, залез в неё, оповещая о полном внимании своего хозяина.



— Он совершил первое кругосветное путешествие, — слова эти были произнесены учителем с еле различимым трепетом в голосе.

— А что такое кругосветное путешествие?

— Это когда ты пересекаешь весь мир! — с этими словами учитель оставил портфель и подошёл к запылившемуся на тумбочке глобусу. Он поманил рукой паренька. Впервые за последний год в его кабинете кто-то проявил реальный интерес к знаниям, и учитель посчитал необходимым эти знания непременно дать.



— Смотри. Допустим, ты сел на корабль здесь, — ткнул он пальцем в участок суши. Мальчик прочёл название страны по слогам. И плывёшь по кругу, открывая по пути разные страны, вот так, — крутил он глобус, — а потом возвращаешься в эту же точку. Благодаря Магеллану, люди окончательно убедились в том, что Земля круглая.

— Ух ты, это очень интересно! — воодушевлённо крутил глобус мальчуган, стирая с него пыль своим пальцем, прокладывая таким образом дороги через весь свет.

— Интересно… Знаешь, я ведь тоже с Магеллана начал своё путешествие в мир науки. Примерно в твоём возрасте.



Леонид смотрел на заинтересовавшегося его рассказами ребёнка и чувствовал какую-то странную дрожь в коленях. Мальчик казался ему до боли знакомым.



— Ладно, нам пора найти твою маму, а мне пора идти домой — искать новую работу.

— А зачем Вам новая работа? Вы разве не работаете учителем?

Мужчина тяжело вздохнул и снова заглянул в глаза людей на портретах, что столько лет вдохновляли его.

— Работаю, но больше не хочу.

— Почему? У вас такая интересная работа! Вы так здорово рассказываете, я теперь тоже хочу стать учителем!

— Поверь — это не так здорово, как кажется, — мужчина потрепал по голове паренька и накинул на плечи плащ.

— А мне кажется, что очень здорово! У Вас так классно получается рассказывать! Нельзя Вам бросать эту работу! — настаивал воодушевленный паренёк.

Учитель смотрел на мальчика промокшими глазами, чувствуя удивление и восторг, он словно получил порцию вдохновения от этого внезапного гостя.

— Знаешь, может, ты и прав.

После этих слов они вместе вышли из кабинета и отправились на поиски мамы мальчика.



Оказалось, что собрание было в соседнем крыле, где учились начальные классы. Леонид Степанович не заходил в эту часть школы уже много лет. Он сам когда-то учился в соседнем классе, рядом с тем, где сейчас проходило родительское собрание. Воспоминания накрыли его ностальгической волной. «Надо же, даже стены не перекрасили с тех пор».



— Лёня! Вот ты где! — раздался в коридоре эхом тревожный женский голос, а следом за ним послышался цокот каблуков.

Леонид Степанович с удивлением обернулся, чтобы поздороваться с тем, кто его позвал, но вовремя остановился, поняв, что звали мальчика.

«Как странно, — подумал он, — неужели мальчикам до сих пор дают имя Лёня?»



Ребёнок побежал навстречу женщине, которая показалась учителю очень знакомой, но издалека и без очков он не мог разобрать, кто это.



— Ты где был? Я тебе по всей школе ищу!

— Мам, я сегодня столько всего узнал! — восторженно щебетал мальчишка, пока мать натягивала на него куртку. — Я буду учителем!

— Учителем? А ты уверен? Это ведь не просто…

— Ну и что, зато очень интересно, а ты знаешь кто такой Макелан?

— Может, Магеллан?



Они медленно растворялись в нечёткой дали школьного коридора, а Леонид Степанович смотрел им вслед, словно загипнотизированный, слушая затухающие голоса. Выйдя из ступора, он взглянул на часы и понял, что ему срочно нужно бежать домой — до ночи оставалось всего несколько часов, а у него в портфеле лежала кипа непроверенных тетрадей с домашними работами учеников.



автор текста: Александр Райн