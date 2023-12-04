В Перу нашли 73 мумии индейцев Уари

Раскопки на археологическом объекте Пачакамак близ Лимы увенчались успехом. Учёные обнаружили 73 неповреждённых мумии, некоторые с "ложными головами" - масками из дерева или керамики. Они датируются 800-1100 гг. н. э., когда империя Уари расширяла свою территорию и политическое влияние.
Захоронения были найдены в комплексе кладбищ разных периодов у подножия Расписного храма эпохи инков. Впервые Пачакамак был обнаружен в конце XIX века немецким археологом Максом Уле. Кладбища были сильно повреждены в ходе "искоренения идолопоклонства" в колониальный период и после раскопок Уле неоднократно подвергались разграблению. Поэтому обнаружение 73 неповрежденных захоронений имеет большое археологическое значение.
Команда сосредоточилась на раскопках в месте, где обрушилась высокая стена из необожжённого кирпича. Эксперты предположили, что она могла защищать захоронения от грабителей, и они оказались правы.
Захоронения включают людей обоих полов. тонко сотканный разноцветный узорчатый текстиль, резные деревянные маски, искусно завязанные веревки и человеческие останки прекрасно сохранились. Рядом с погребением были найдены два деревянных посоха с изображениями божеств Уари, усыпанные раковинами моллюсков спондилюс из Эквадора.
"Результаты проведенных исследований показывают, что в период империи Уари, а именно между 800 и 1100 годами нашей эры, Пачакамак имел характер поселения с церемониальной платформой. В настоящее время эта платформа скрыта под обломками и террасами Расписного храма эпохи инков. Кладбище, обнаруженное в результате раскопок профессора Маковски, не является захоронием правителей, как предполагал Уле. Вместо этого его можно сравнить с местом Анкон, которое было кладбищем рыбаков с побережья между долинами Чанкай и Чильон как во времена империи Уари, так и в более поздние периоды.
Благодаря сохранности, а также лабораторным анализам, обнаруженные погребальные комплексы представляют настоящую кладезь информации.
Выводы команды противоречат прежним представлениям об истории Пачакамака. Он не был, как предполагали историки, священным городом с момента строительства Старого храма в период культуры Лима ок. 200 г. н.э. и даже во времена Уари. Это произошло только после того, как он был поглощен империей инков.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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