FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 650 постов • 80 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
В Перу нашли 73 мумии индейцев Уари

В Перу нашли 73 мумии индейцев Уари

Автор:
04 декабря 2023 08:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Перу   Уари   археология   город   маска   мумия   находка   
804
8

Раскопки на археологическом объекте Пачакамак близ Лимы увенчались успехом. Учёные обнаружили 73 неповреждённых мумии, некоторые с "ложными головами" - масками из дерева или керамики. Они датируются 800-1100 гг. н. э., когда империя Уари расширяла свою территорию и политическое влияние.

Захоронения были найдены в комплексе кладбищ разных периодов у подножия Расписного храма эпохи инков. Впервые Пачакамак был обнаружен в конце XIX века немецким археологом Максом Уле. Кладбища были сильно повреждены в ходе "искоренения идолопоклонства" в колониальный период и после раскопок Уле неоднократно подвергались разграблению. Поэтому обнаружение 73 неповрежденных захоронений имеет большое археологическое значение.

×
×

Команда сосредоточилась на раскопках в месте, где обрушилась высокая стена из необожжённого кирпича. Эксперты предположили, что она могла защищать захоронения от грабителей, и они оказались правы.

Захоронения включают людей обоих полов. тонко сотканный разноцветный узорчатый текстиль, резные деревянные маски, искусно завязанные веревки и человеческие останки прекрасно сохранились. Рядом с погребением были найдены два деревянных посоха с изображениями божеств Уари, усыпанные раковинами моллюсков спондилюс из Эквадора.

"Результаты проведенных исследований показывают, что в период империи Уари, а именно между 800 и 1100 годами нашей эры, Пачакамак имел характер поселения с церемониальной платформой. В настоящее время эта платформа скрыта под обломками и террасами Расписного храма эпохи инков. Кладбище, обнаруженное в результате раскопок профессора Маковски, не является захоронием правителей, как предполагал Уле. Вместо этого его можно сравнить с местом Анкон, которое было кладбищем рыбаков с побережья между долинами Чанкай и Чильон как во времена империи Уари, так и в более поздние периоды.

Благодаря сохранности, а также лабораторным анализам, обнаруженные погребальные комплексы представляют настоящую кладезь информации.

Выводы команды противоречат прежним представлениям об истории Пачакамака. Он не был, как предполагали историки, священным городом с момента строительства Старого храма в период культуры Лима ок. 200 г. н.э. и даже во времена Уари. Это произошло только после того, как он был поглощен империей инков.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Перу   Уари   археология   город   маска   мумия   находка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498452



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Набирающие популярность в сообществах
11 способов использовать криптовалюты
11 способов использовать криптовалюты
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#США#дети#кино#милота#познавательно#драка
#люди#забавно#в мире#удивительно#детство#Китай#сарказм#подборка#нож
#Юмор#интересно#СССР#природа#животные#Мемы#ЧП#Россия
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa В Германии нашли мечи бронзового века и клад славянских монет В Германии нашли мечи бронзового века и клад славянских монет Археологи нашли уникальный 2800-летний артефакт в столице древнего царства хеттов Археологи нашли уникальный 2800-летний артефакт в столице древнего царства хеттов Артефакты древности и необычные предметы, случайно обнаруженные людьми Артефакты древности и необычные предметы, случайно обнаруженные людьми В Египте нашли кувшины с вином выдержкой в 5000 лет В Египте нашли кувшины с вином выдержкой в 5000 лет Вечная стража помпейского пса Вечная стража помпейского пса

На что жалуетесь?

Вернуться