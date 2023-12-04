В Перу нашли 73 мумии индейцев Уари

"Результаты проведенных исследований показывают, что в период империи Уари, а именно между 800 и 1100 годами нашей эры, Пачакамак имел характер поселения с церемониальной платформой. В настоящее время эта платформа скрыта под обломками и террасами Расписного храма эпохи инков. Кладбище, обнаруженное в результате раскопок профессора Маковски, не является захоронием правителей, как предполагал Уле. Вместо этого его можно сравнить с местом Анкон, которое было кладбищем рыбаков с побережья между долинами Чанкай и Чильон как во времена империи Уари, так и в более поздние периоды.