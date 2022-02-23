Донецкая и Луганская области на снимках времен СССР

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Интересные фотографии из прошлого.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Металлургический завод имени Ильича. Передовые строители доменной печи «Ждановская-комсомольская». Николай Козловский, 1958 год, Украинская ССР, Донецкая обл., г. Мариуполь, МАММ/МДФ.
2.
Макеевский металлургический завод. Георгий Петрусов, 1933 год, Украинская ССР, Донецкая обл., г. Макеевка, МАММ/МДФ.
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3.
Трактористка Паша Ангелина и фотограф Евгений Халдей. Евгений Халдей, 1936 год, Украинская ССР, Донецкая обл., с. Старобешево, МАММ/МДФ.
4.
Вручение знамени на шахте № 23. Всеволод Тарасевич, 1956 год, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., пос. Боково-Антрацит, МАММ/МДФ.
7.
Работает токарь. Новокраматорский машиностроительный завод. Аркадий Шайхет, 1947 - 1950 год, Украинская ССР, Донецкая обл., г. Краматорск, МАММ/МДФ.
8.
Забойщики шахты имени Румянцева в Донецке на отдыхе. Неизвестный автор, 1950 - 1960 год, Украинская ССР, Донецкая обл., шахта имени Румянцева, из архива Галины Кочетковой.
10.
Дома в кругу родных. Всеволод Тарасевич, 1956 год, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., пос. Боково-Антрацит, МАММ/МДФ.
11.
Процедура облучения ультрафиолетовыми лучами в кабинете физиотерапии. Неизвестный автор, 1960 - 1965 год, Украинская ССР, Донецкая обл., МАММ/МДФ.
12.
Алексей Яковлевич Чегринец (в полосатой рубашке) с женой Ольгой Карповной (слева) и дочерью Галиной (стоит сверху). Неизвестный автор, 1960 - 1965 год, Украинская ССР, Донецкая обл., из архива Галины Кочетковой.
13.
Надюша Молчанова с вишнями. Всеволод Тарасевич, 1956 год, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., пос. Боково-Антрацит, МАММ/МДФ.
14.
Туристы. Сигизмунд Кропивницкий, 1963 год, Украинская ССР, Луганская обл., г. Северодонецк, МАММ/МДФ.
15.
Чемпионка Луганской области, техник-строитель Александра Лымарь. Сигизмунд Кропивницкий, 1963 год, Украинская ССР, Луганская обл., г. Северодонецк, МАММ/МДФ.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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