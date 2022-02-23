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Донецкая и Луганская области на снимках времен СССР

Донецкая и Луганская области на снимках времен СССР (17 фото)

Автор:
23 февраля 2022 21:31
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
770
17
Интересные фотографии из прошлого.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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12k
BARcyk 9 часов назад
Я совершенно точно знаю, это не люди - это боги.
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14k
vikklu 2 часа назад
И пока пуйло не влезло своими крысиными лапами, так всё замечательно было...
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