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Все проблемы игроманов, собранные в одном посте

Все проблемы игроманов, собранные в одном посте

Автор:
20 октября 2022 19:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   геймеры   гейминг   игровое   игровой юмор   подборка   
3269
16
Мемно о людях, которые являются геймерами. И не о тех позёрах, которые себя так величают, а о людях с настоящей концентрированной зависимостью от видеоигр. В этом посте будет всё, чтобы разозлить практически все слои населения. Но не злитесь, лучше немного поиграйте.
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Источник:

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Метки: Юмор   геймеры   гейминг   игровое   игровой юмор   подборка   
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4  комментария
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Какая-то хрень примитивная.
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5k
heta 2 минуты назад
С...ука, до слёз!!!

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14k
Кот Скрипалей 18 минут назад
Ну бегать по "shift" без мизинца я понимаю трудно, а приседать у меня на "с", мизинец не задействован.
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22k
Евгений 40 минут назад
И не только по утрам
.
Windows 3.11
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