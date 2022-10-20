Все проблемы игроманов, собранные в одном посте

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Мемно о людях, которые являются геймерами. И не о тех позёрах, которые себя так величают, а о людях с настоящей концентрированной зависимостью от видеоигр. В этом посте будет всё, чтобы разозлить практически все слои населения. Но не злитесь, лучше немного поиграйте.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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