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Почему у одеколона "Тройной" такое название?

Почему у одеколона "Тройной" такое название? (7 фото)

Автор:
23 февраля 2022 14:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересное   история   медицина   факты   фото   химия   
876
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Это был один из самых популярных в СССР парфюмов. И название у него было совершенно не романтическое, а ведь он продается даже сейчас.
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Метки: СССР   интересное   история   медицина   факты   фото   химия   
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13  комментариев
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6k
Echo 4 часа назад
пили, Александр III
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4k
rere82 Час назад
Ален Делон говорит по-французски
Ален Делон, Ален Делон не пьёт одеколон
Ален Делон, Ален Делон пьёт двойной бурбон
Ален Делон говорит по-французски
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30k
Альтист Данилов Час назад
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457
kuka 2 часа назад
Заходят алкаши в магазин: Нам две бутылки Тройного и одну Гвоздики - с нами дама.
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3k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Как-то простудился, думаю - надо банки поставить, испытанный метод. Решил купить что-то горючее. Из детства помню, "Тройник" - дёшево и сердито. Запах правда, но хрен с ним. Прошёлся, в одном месте нашёл. Хохлятский. Он, сцуко, гореть не хочет! Натурально. Выгорает раньше, чем успеваешь поставить. Содержание спирта меньше 60%. Кабздец.
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6k
Борис Карабанов 4 часа назад
Вот, ещё бы узнать про трёхгранные бутылки с уксусной эссенцией. Тоже интересно.
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