Почему у одеколона "Тройной" такое название?

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Это был один из самых популярных в СССР парфюмов. И название у него было совершенно не романтическое, а ведь он продается даже сейчас.
Есть несколько версий происхождения названия "Тройной одеколон"
А само средство появилось больше 300 лет назад.
Впервые это средство упоминается в 1694 году. Конечно, тогда он назывался иначе, но описывался как спиртовой настой с добавлением нескольких эфирных масел и встречается в записях тогдашних немецких аптекарей. Ведь изначально это средство рекомендовалось как лекарство - им растирали, обеззараживали и даже внутрь принимали. Его и при родах применяли и даже тот чумы.
А само средство появилось больше 300 лет назад.
Впервые это средство упоминается в 1694 году. Конечно, тогда он назывался иначе, но описывался как спиртовой настой с добавлением нескольких эфирных масел и встречается в записях тогдашних немецких аптекарей. Ведь изначально это средство рекомендовалось как лекарство - им растирали, обеззараживали и даже внутрь принимали. Его и при родах применяли и даже тот чумы.
На поток производство спиртовой настойки с таким оригинальным названием поставил итальянский немец Джованни Мария Фарина. Ему выдали в наследство лавку и рецепт настойки: 64% спирта плюс вытяжки из розмарина, лаванды и бергамота. Это и была первая версия происхождения названия - три компонента и название от этого "Тройной". Фарина ввел в оборот слово "о-де-колонн" (вода из города Кельна с явным запахом). Одеколон продавали в основном как гигиеническое средство и как лекарство.
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Кельнская вода очень быстро стала популярна в Европе. Ее использовали от всего - от болей в спине до прыщей. А мужчинам понравился его резкий, "брутальный" запах.
Крутой вираж в истории "Тройного" случился благодаря Наполеону. При подготовке к завоевательным компаниям император выпустил указ: все аптекари должны были открыть рецепты всех своих лекарственных снадобий и передать их властям. Это нужно было, чтобы армия была снабжена доступными лекарствами.
Но аптекари совершенно не хотели раскрывать все свои секреты. И сделали хитрость, объявив Кельнскую воду парфюмерным средством, а не лекарством. И под указ она никак не попадает.
А для достоверности они прибавили к основной формуле эфирные масла цветков померанца, лимона и бергамота. Три основных+три новых - вот так и появилось название "Тройной". И чтобы выделиться и заманить покупателей, аптекари стали добавлять что-нибудь свое в рецепт одеколона. Но тот самый рецепт с тремя основными и тремя спешно добавленными компонентами стал эталонным.
Крутой вираж в истории "Тройного" случился благодаря Наполеону. При подготовке к завоевательным компаниям император выпустил указ: все аптекари должны были открыть рецепты всех своих лекарственных снадобий и передать их властям. Это нужно было, чтобы армия была снабжена доступными лекарствами.
Но аптекари совершенно не хотели раскрывать все свои секреты. И сделали хитрость, объявив Кельнскую воду парфюмерным средством, а не лекарством. И под указ она никак не попадает.
А для достоверности они прибавили к основной формуле эфирные масла цветков померанца, лимона и бергамота. Три основных+три новых - вот так и появилось название "Тройной". И чтобы выделиться и заманить покупателей, аптекари стали добавлять что-нибудь свое в рецепт одеколона. Но тот самый рецепт с тремя основными и тремя спешно добавленными компонентами стал эталонным.
Аптекари, чтобы не ссориться с Бонапартом, выдали в армию уже готовые партии одеколонов, в качестве извинения, что не раскрыли рецепт. Поэтому в Россию французская армия пришла распространяя аромат "Тройного одеколона". Его использовали вовсю: и раны прижигали, и парфюмились, и дезинфицировали, и от кожных паразитов.
Оригинальный запах и его медицинские свойства оценили в России и после окончания войны его стали производить и в России. Его даже называли одеколон "от Наполеона", в качестве рекламы.
Оригинальный запах и его медицинские свойства оценили в России и после окончания войны его стали производить и в России. Его даже называли одеколон "от Наполеона", в качестве рекламы.
Вторая половина XIX века
Знаменитый одеколон стали производить на парфюмерной мануфактуре Брокара. Основатель ее, Генрих Брокар, создал технологию производства концентрированных эссенций для духов. Из растений получалось извлекать больше ароматных веществ. Вот и следующая версия: "Тройной", потому что содержание в нем эфирных масел в три раза выше, чем в парфюмерии "не от Брокара".
СССР
По окончании революции мануфактура Брокара была национализирована и стала фабрикой "Новая заря".
Но "Тройной" не изменил своего состава и мужчины Советского Союза охотно покупали его, а по возможности старались покупать уже одеколоны второго поколения, например, "Шипр". Но "Тройной" не сдавал позиций, его ценили в качестве недорогого средства и опять же на все случаи жизни - и прижечь ранку, и спину растереть и прыщ прижечь. С помощью одеколона также ставили банки, а "Тройной" не коптил при поджигании.
Ходила даже легенда, что "Тройной" регулярно использовал Сталин, потому что у него были проблемы со здоровьем, которые отражались на коже, а одеколон был единственным, который не вызывал раздражения.
Но "Тройной" не изменил своего состава и мужчины Советского Союза охотно покупали его, а по возможности старались покупать уже одеколоны второго поколения, например, "Шипр". Но "Тройной" не сдавал позиций, его ценили в качестве недорогого средства и опять же на все случаи жизни - и прижечь ранку, и спину растереть и прыщ прижечь. С помощью одеколона также ставили банки, а "Тройной" не коптил при поджигании.
Ходила даже легенда, что "Тройной" регулярно использовал Сталин, потому что у него были проблемы со здоровьем, которые отражались на коже, а одеколон был единственным, который не вызывал раздражения.
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