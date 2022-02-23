Почему у одеколона "Тройной" такое название?

Кельнская вода очень быстро стала популярна в Европе. Ее использовали от всего - от болей в спине до прыщей. А мужчинам понравился его резкий, "брутальный" запах.

Крутой вираж в истории "Тройного" случился благодаря Наполеону. При подготовке к завоевательным компаниям император выпустил указ: все аптекари должны были открыть рецепты всех своих лекарственных снадобий и передать их властям. Это нужно было, чтобы армия была снабжена доступными лекарствами.



Но аптекари совершенно не хотели раскрывать все свои секреты. И сделали хитрость, объявив Кельнскую воду парфюмерным средством, а не лекарством. И под указ она никак не попадает.

А для достоверности они прибавили к основной формуле эфирные масла цветков померанца, лимона и бергамота. Три основных+три новых - вот так и появилось название "Тройной". И чтобы выделиться и заманить покупателей, аптекари стали добавлять что-нибудь свое в рецепт одеколона. Но тот самый рецепт с тремя основными и тремя спешно добавленными компонентами стал эталонным.