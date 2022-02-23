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Бельгийская Жанна д`Арк

Бельгийская Жанна д`Арк (2 фото)

Автор:
23 февраля 2022 14:26
Метки: Герой   война   сопротивление   
214
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Немного о европейском Сопротивлении Второй мировой войны. Национальной героиней Бельгии считается "бельгийская Жанна д`Арк", 33-летняя Марина Шафрова-Марутаева, дочь русских дворян. У нас о ней в 1982 году сняли подзабытый ныне фильм "Где-то плачет иволга".

Отец Марины, капитан первого ранга Александр Шафров, воевал на стороне белогвардейцев, затем бежал с семьёй в Эстонию, позднее, в 1929 году переехал в Бельгию. Марина вышла замуж за русского эмигранта Юрия Марутаева, родила двух детей. В 1939 году семья Шафровых-Марутаевых подала заявление в посольство СССР на получение советских паспортов. Они их получили в мае 1940 года, но уехать не успели - Бельгию оккупировали немцы.

Уже в октябре 1940-го Марина примкнула к бельгийскому сопротивлению. Она слушала сводки Совинформбюро, переводила на французский, перепечатывала на машинке, и распространяла среди бельгийцев. В августе 1941 года она приняла участие в засаде, во время которой был убит немецкий мотокциклист. Но ей этого было мало. 8 декабря 1941 года Марина Шафрова-Марутаева среди бела дня, на площади Порт де Намюр в Брюсселе убила кинжалом немецкого офицера, заместителя коменданта города. В возникшей суматохе ей удалось скрыться. Немцы взяли в заложники 60 бельгийцев, и публично объявили - если исполнитель "теракта" не объявится за 8 дней, людей расстреляют. Командование Сопротивления запретило Марине сдаваться. Но она, конечно, не послушала.

16 декабря Марина пришла сдаваться в комендатуру, и сразу убила тем же кинжалом первого попавшегося немецкого офицера - всё равно, как заявила Марина, терять теперь нечего. Её, разумеется схватили. На допросах немцы никак не могли поверить, считали, что она фантазирует - неужели хрупкая женщина смогла спланировать убийство двух здоровых мужиков? Марина заявляла, что связей с партизанами не имеет, и всё устроила одна, поскольку "вы ублюдки, вас надо убивать". Трибунал приговорил её к смертной казни, но генерал-губернатор Бельгии Фолькенхаузен тянул с утверждением приговора - жители Брюсселя целыми толпами несли к тюрьме охапки цветов, всюду появились листовки - "слава России!".

Королева Бельгии Елизавета, мать безвольного короля Леопольда III (кстати, она спасла сотни еврейских детей, и получила звание "Праведник народов мира") обратилась к Гитлеру с просьбой заменить казнь на тюремное заключение. Гитлер отреагировал понятно как. Марину Александровну Шафрову-Марутаеву перевезли в Кёльн, там судили заново, и приговорили к обезглавливанию. 31 января 1942 года её казнили на гильотине. Как рассказал после капитуляции Германии православный священник, исповедовавший Марину перед смертью, она заявила - "Я счастлива умереть за Родину". Ей было всего 33 года.

Королева Елизавета поклялась, что перевезёт её тело в Бельгию, и сделала это - в августе 1947 года останки Марины Шафровой-Марутаевой были перезахоронены на кладбище в Брюсселе. Её посмертно наградили Рыцарским крестом с пальмовой ветвью, и медалью Сопротивления. В 1978 году правительство СССР наградило (также посмертно) Марину орденом Отечественной войны I степени, а Национальный комитет общественных наград РФ в 2006-м - орденом Великой Победы (спецпоправка от читателей). Получал этот орден 92-летний муж Марины, Юрий Марутаев.

Она была наша, русская - но стала национальным символом Сопротивления Бельгии. Земля ей пухом.


(с) Zотов


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Метки: Герой   война   сопротивление   
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195
Игорь Иванов 2 часа назад
Мдя... Шизофрения она такая
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
Пожалуйста , не трогайте наших героических предков.!
Прибавляя к реальным подвигам свои фантазии , вы заставляете сомневаться и в остальном.
Недавно к Зое Космодемьянской приплели эзотерику какую то.
А тут в этом посте автор пишет
.
Уже в октябре 1940-го Марина примкнула к бельгийскому сопротивлению. Она слушала сводки Совинформбюро, переводила на французский, перепечатывала на машинке, и распространяла среди бельгийцев.
.
Откуда в 40 году сводки Совинформбюро ?
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383
Вася иванов дмитрий Полчаса назад
Это вопрос к тому, кто выложил здесь эту информацию. В вики сказано: "Она сумела каким-то образом сохранить у себя радиоприёмник, за хранение которых немецкая администрация расстреливала немедленно с его помощью она прослушивала сводки Совинформбюро в начале Великой Отечественной войны..." Т.е. уже в ё1941 это было.
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1k
Максим Алтадуков 2 часа назад
странное сравнение....
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19k
uutb 2 часа назад
Она- РУССКАЯ, проживавшая в Бельгии!
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