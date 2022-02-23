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Российский бренд. Что Россия производит из отечественной кухонной бытовой техники

Российский бренд. Что Россия производит из отечественной кухонной бытовой техники (1 фото)

Автор:
23 февраля 2022 11:16
Метки: СССР   импортозамещение   история   отечественное производство   российская бытовая техника   российские холодильники   сделано в россии   советские холодильники   
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Несколько лет тому назад искали в сети бытовой техники и электроники "М.Видео" кухонную бытовую технику: электроплиту, холодильник, морозильник и вытяжку.
В торговой сети "М.Видео" в основном попадались товары иностранных брендов таких, как Bosch (Германия), Samsung (Корея), LG (Корея), Hansa (Германия), Indesit (Италия), Haier (Китай), Candy (Италия), Beko (Турция), Gorenje (Словения) и т.д.

Невооруженным взглядом заметишь, что подавляющая часть российского внутреннего рынка тогда и сейчас отдана на растерзание иностранным компаниям для сбыта зарубежных брендовых товаров.
От большого количества ассортимента иностранных товаров разного качества и ценовой категории слегка разболелась голова и возникла по этому поводу пара резонных вопросов:


Куда делась знаменитая бытовая техника советских брендов написанная на русском языке и что Россия производит из отечественной кухонной бытовой техники?


Небольшое исследование выявило, что существуют российские компании продолжающие с советских времен производить отечественную кухонную бытовую технику.
Но при этом доля российских компаний выпускающих отечественную бытовую технику на внутреннем рынке так мизерна, что их можно по пальцам пересчитать:

Красноярский завод «Бирюса» выпускает холодильную технику и торговое оборудование в России. Приятно шокировало, что завод производит не только холодильники и морозильники, но и современные стиральные машины и кондиционеры под русским брендом «Бирюса».

Зеленодольский завод АО "ПОЗиС" (бывший «Завод имени Серго») выпускает медицинское и бытовое холодильное оборудование, электрические и газовые плиты и встроенные духовые шкафы под латиноязычным названием POZIS.

Саратовское предприятие СЭПО производившее в советскую эпоху большое количество холодильников "Саратов" и их экспортировавшее за рубеж продолжает выпускать малое количество холодильников.
СЭПО паралельно выполняет заказы Минобороны, а также производит авиационные компоненты, электрорадиоизделия, инструменты и электромонтажные изделия и авиационные компоненты.

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Предприятие Тульской области ЗБХ "ДОН" выпускает холодильники и морозильники под названием "DON".


Пермский ООО «Лысьвенский завод бытовой техники» (ООО «ЛЗБТ») производит бытовые электрические и газовые варочные панели «Лысьва» и встроенные духовые шкафы. Качество электроплит хорошее и цена существенно меньше, чем у аналогов иностранных электроплит.
Большой плюс заключается и в том, что электроплиты «Лысьва» снабжаются комплектом (силовой электрокабель + вилка + розетка) в отличие от зарубежных электроплит.
У потребителя голова не болит: куда бежать и где купить электрокабель с вилкой и розеткой.

Компания из Пермского края ОАО «Газмаш» выпускает электрические и газовые плиты и духовые шкафы "Дарина".

Златоустовский завод АО «Златмаш» производит кухонные электрические и газовые плиты под русским названием «Мечта» и "Злата", паралельно выпускает накопительные водонагреватели, радиаторы, гидроманипуляторы, медицинское оборудование и т.д.
Предприятие выполняет заказы Минобороны и выпускает боевое, охотничье, служебное оружие и пневматический пистолет.

Барнаульский приборостроительный завод «Ротор» с советских времен производит гражданскую продукцию (электросушилки, электромясорубки и механические мясорубки, соковыжималки, системы очистки питьевой воды, компрессоры, медицинское оборудование), а также паралельно выполняет заказы Минобороны.
Случайном образом через родственников и знакомых узнал о качественной барнаульской электромясорубки "Ротор", приобрел её по доступной цене и до сих пор не жалею о приобретении.

Калужская группа компаний «ELIKOR» (бывший советский завод «Элмат») производит кухонные вытяжки, воздухоочистители и торговое оборудование.

Ижевское предприятие АО «Ижевский мотозавод „Аксион-холдинг“» производит электромясорубки под маркой "Аксион", электрочайники, соковыжималки, блендеры, электрические плиты и другие товары для народного потребителя и медицинское оборудование.

Кировский завод «Лепсе» изготавливает многопрофильное электрооборудование предназначенное, как для Минобороны, так для гражданской сферы. Выпускает электромясорубки «Гамма», овощерезки, терки - шинковки, соковыжималки и кофемолки.

Пензенский завод АО «Пензмаш» производит многопрофильную продукцию предназначенную для пищевой промышленности, народного потребления и сельского хозяйства.
Выпускает электромясорубки под маркой «Хозяюшка», соковыжималки, маслобойки, и сливкоотделители.

Пожалуй, это всё, что нашлось из отечественных брендов российских компаний производящих холодильное и бытовое кухонное оборудование.
Отмечу, что в Советском союзе отечественные заводы производили собственные марки холодильников, их насчитывалось более, чем 20 наименований (Бирюса, Полюс, ЗИЛ, Саратов, Смоленск, Донбасс, Днепр, Памир, Ока, Океан, Снайге, Орск, Свияга, Минск, Юрюзань, Памир, Апшерон, Вега, Самарканд, Кодры, Наст, Снежинка и т.п.), сейчас на данный момент мало, что осталось в России от известных отечественных брендов холодильного оборудования.


Спасибо за чтение. Всем мира и добра.

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Еще крутые истории!
Метки: СССР   импортозамещение   история   отечественное производство   российская бытовая техника   российские холодильники   сделано в россии   советские холодильники   
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5k
rutt Час назад
Вот такого динозавра на дачу на днях отвезли. Всё в нём хорошо, жрёт правда совсем не по категории А)))
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12k
Типа граф Минуту назад
Помнится в 2000-ых купили наш холодильник NORD , решили поддержать отечественного производителя , так года через два движок полетел , после купил INDEZIT , до сих пор работает (тьфу , тьфу , тьфу , тук , тук , тук
)
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939
klklkl 11 минут назад
Ну и надо добавить что все эти LG Samsung и прочие Indesit собираются в Калининграде на паре местных заводиков...
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16k
sssss3 42 минуты назад
Darina газовые плиты выпускает, вроде выше не упомянули.
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12k
Анатолий Соколов 45 минут назад
насчёт последнего абзаца - "Отмечу, что в Советском союзе отечественные заводы производили собственные марки холодильников, их насчитывалось более, чем 20 наименований (Бирюса, Полюс, ЗИЛ, Саратов, Смоленск, Донбасс, Днепр, Памир, Ока, Океан, Снайге, Орск, Свияга, Минск, Юрюзань, Памир, Апшерон, Вега, Самарканд, Кодры, Наст, Снежинка и т.п.), сейчас на данный момент мало, что осталось в России от известных отечественных брендов холодильного оборудования." - ряд производств - Днепр, Самарканд, Вега - оказались за пределами России - а некоторые "сменили имя" - например Минский завод холодильников - стал называться "Атлант" - и до сих пор выпускает холодильники ...
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2k
lekha-fil 56 минут назад
POZIS - отвратительное качество продукции.
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6k
klop 59 минут назад
Справедливости ради надо отметить что не на всех советских холодильниках были свои комплектующие, хотя бы вспомнить чехословацкие компрессоры отличавшие от советских тишиной работы, вроде как на холодильники "Орск" их ставили и на ещё какие-то.
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61k
Андрей Час назад
Получается, что большинство производителей в посте - это предприятия оборонки, для которых производство ТНП является побочным. Как и было это в советское время.
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2k
Иван Час назад
А ещё в России выпускают автомобили марки БМВ. Германию можно слать нах*й.
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6k
Tim_G Час назад
Электромясорубка "Гамма" звучит угрожающе...

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22k
Андрей Иванов Час назад
Добавим, что почти вся эта техника состоит из импортных комплектующих. Местное производство - корпуса, утеплители, изредка - моторы\компрессоры
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309
WORLD Авва Градский 59 минут назад
Не импортные комплектующие говоришь?

Завод Дон-Фрост.

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309
WORLD rgubaev 50 минут назад
В посте речь идёт о производстве в России!
Собирать из заграничных запчастей и полный цикл производства это разные вещи!
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