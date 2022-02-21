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В сегодняшней подборке собраны фотографии, которые могут взбесить любого.
Район на гугл-картах
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Учитель, который не стирает до конца надписи
Зачем?!
Поправьте кто-нибудь эту рамку!
Ну кто так режет пиццу?!
Ну почему?
Здесь живут не перфекционисты
Кто-то здесь явно лишний
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Метки: Ад перфекциониста беспорядок в мире вещи забавно фото хаос
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