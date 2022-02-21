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Ад перфекциониста: эти фото способны вывести из&nbsp;себя самых уравновешенных

Ад перфекциониста: эти фото способны вывести из себя самых уравновешенных (23 фото)

Автор:
21 февраля 2022 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ад перфекциониста   беспорядок   в мире   вещи   забавно   фото   хаос   
421
23

В сегодняшней подборке собраны фотографии, которые могут взбесить любого.

Район на гугл-картах

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Учитель, который не стирает до конца надписи

Зачем?!

Поправьте кто-нибудь эту рамку!

Ну кто так режет пиццу?!

Ну почему?

Здесь живут не перфекционисты

Кто-то здесь явно лишний

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Метки: Ад перфекциониста   беспорядок   в мире   вещи   забавно   фото   хаос   
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Добрыня 18 минут назад
Вот за кофту убил бы, а остальное норм.
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